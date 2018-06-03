Ленин, Спартак и Маяковский ждут гостей. Москва – самый крупный город ЧМ-2018

Вечерняя Москва застыла в ожидании футбольного праздника.
Каждый хочет приобщиться и стать частью чемпионата мира.
Это касается и зрителей помладше.
Невероятные красоты центра столицы уже заждались гостей.
Как и красавицы, зажигающие во время спортивных мероприятий.
Стадион «Спартак» примет пять матчей мирового первенства.
Популярный исторический персонаж гладиатор Спартак готовится стать главной моделью для селфи болельщиков.
Гостям будет на что посмотреть в Москве.
На памятник знаменитого поэта Владимира Маяковского.
На вождя мирового пролетариата. И речь не о Романе Павлюченко…
На зеленые лужайки столицы.
Послушать музыку в самом центре.
Но главным аттракционом с 14 июня по 15 июля будет футбол.
Тренеры команд, словно дирижеры, будут управлять своими футболистами, выясняя отношения с другими командами на поле.
Праздник футбола откроется в Москве 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия. 15 июля в столице определится и победитель чемпионата мира.