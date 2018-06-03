Ленин, Спартак и Маяковский ждут гостей. Москва – самый крупный город ЧМ-2018

Ленин, Спартак и Маяковский ждут гостей. Москва – самый крупный город ЧМ-2018

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
10:57
Экскурсия фотокорреспондентов «Матч ТВ» Сергея Киврина и Андрея Голованова по Москве.

Вечерняя Москва застыла в ожидании футбольного праздника.

Каждый хочет приобщиться и стать частью чемпионата мира.

Это касается и зрителей помладше.

Невероятные красоты центра столицы уже заждались гостей.

Как и красавицы, зажигающие во время спортивных мероприятий.

Стадион «Спартак» примет пять матчей мирового первенства.

Популярный исторический персонаж гладиатор Спартак готовится стать главной моделью для селфи болельщиков.

Гостям будет на что посмотреть в Москве.

На памятник знаменитого поэта Владимира Маяковского.

На вождя мирового пролетариата. И речь не о Романе Павлюченко…

На зеленые лужайки столицы.

Послушать музыку в самом центре.

Но главным аттракционом с 14 июня по 15 июля будет футбол.

Тренеры команд, словно дирижеры, будут управлять своими футболистами, выясняя отношения с другими командами на поле.

Праздник футбола откроется в Москве 14 июня матчем Россия – Саудовская Аравия. 15 июля в столице определится и победитель чемпионата мира.

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