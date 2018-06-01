Памятник козе и купеческие дома. Город, где скоро сыграют Месси и Модрич

Памятник козе и купеческие дома. Город, где скоро сыграют Месси и Модрич

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
15:25
Нижний Новгород покорит иностранцев.

Новый мост через Волгу, открытый летом 2017-го. 

Памятник Козе-Дерезе, появившийся на Большой Покровской улице в 2005 году. Скульптор - Владимир Сидоров.  

Роскошный вид на Волгу. 

В Нижнем Новгороде ожидают двести тысяч туристов. 

Телефонная будка в стиле ретро. 

В Нижнем Новгороде уже вовсю предвкушают ЧМ-2018. 

Метро в Нижнем Новгороде открылось в 1985 году. В нем четырнадцать станций. «Горьковская» - одна из двух, оснащенных эскалаторами. 

Нижне-Волжская набережная. Скульптура оленя подарена Нижнему Новгороду в 2014 году в рамках российско-венгерской дружбы (скульптор - Габор Миклош Жоке). 

Одно из мест отдыха нижегородцев. 

Юные футболисты Нижнего Новгорода. 

В Нижнем Новгороде десятки, если не сотни, ресторанов с традиционной русской кухней. 

В городе сохранились старые купеческие дома. 

Автозаводский парк культуры и отдыха.

Нижегородский кремль — крепость в историческом центре Нижнего Новгорода. Построен в 1508-1515 годах. 

Свадебные замки на набережной Федоровского. 

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин

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