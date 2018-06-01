Памятник козе и купеческие дома. Город, где скоро сыграют Месси и Модрич

Новый мост через Волгу, открытый летом 2017-го.
Памятник Козе-Дерезе, появившийся на Большой Покровской улице в 2005 году. Скульптор - Владимир Сидоров.
Роскошный вид на Волгу.
В Нижнем Новгороде ожидают двести тысяч туристов.
Телефонная будка в стиле ретро.
В Нижнем Новгороде уже вовсю предвкушают ЧМ-2018.
Метро в Нижнем Новгороде открылось в 1985 году. В нем четырнадцать станций. «Горьковская» - одна из двух, оснащенных эскалаторами.
Нижне-Волжская набережная. Скульптура оленя подарена Нижнему Новгороду в 2014 году в рамках российско-венгерской дружбы (скульптор - Габор Миклош Жоке).
Одно из мест отдыха нижегородцев.
Юные футболисты Нижнего Новгорода.
В Нижнем Новгороде десятки, если не сотни, ресторанов с традиционной русской кухней.
В городе сохранились старые купеческие дома.
Автозаводский парк культуры и отдыха.
Нижегородский кремль — крепость в историческом центре Нижнего Новгорода. Построен в 1508-1515 годах.
Свадебные замки на набережной Федоровского.
Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин