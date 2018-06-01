Памятник козе и купеческие дома. Город, где скоро сыграют Месси и Модрич

Нижний Новгород покорит иностранцев.

Новый мост через Волгу, открытый летом 2017-го.

Памятник Козе-Дерезе, появившийся на Большой Покровской улице в 2005 году. Скульптор - Владимир Сидоров.

Роскошный вид на Волгу.

В Нижнем Новгороде ожидают двести тысяч туристов.

Телефонная будка в стиле ретро.

В Нижнем Новгороде уже вовсю предвкушают ЧМ-2018.

Метро в Нижнем Новгороде открылось в 1985 году. В нем четырнадцать станций. «Горьковская» - одна из двух, оснащенных эскалаторами.

Нижне-Волжская набережная. Скульптура оленя подарена Нижнему Новгороду в 2014 году в рамках российско-венгерской дружбы (скульптор - Габор Миклош Жоке).

Одно из мест отдыха нижегородцев.

Юные футболисты Нижнего Новгорода.

В Нижнем Новгороде десятки, если не сотни, ресторанов с традиционной русской кухней.

В городе сохранились старые купеческие дома.

Автозаводский парк культуры и отдыха.

Нижегородский кремль — крепость в историческом центре Нижнего Новгорода. Построен в 1508-1515 годах.

Свадебные замки на набережной Федоровского.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин