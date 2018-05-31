От балета до стриптиза. Санкт-Петербург в ожидании ЧМ-2018

От балета до стриптиза. Санкт-Петербург в ожидании ЧМ-2018

Андрей Голованов
Андрей Голованов
 Сергей Киврин
Сергей Киврин
19:02

Санкт-Петербург приветствует FIFA. Ну, и вообще всех!

«Пусть апельсинные аллеи

Лучистым золотом горят,

Мне петербургский дождь милее,

Чем солнце тысячи Гренад!»

Походку этой милой дамы, увы, не выразить в стихах. 

Петербург – единственный город в мире, где музейные люстры по красоте не уступают экспонатам. 

И где полный человек (на фото слева) не оставляет попыток догнать белоснежную двойку. 

Осмотрим выдающиеся округлости стадиона «Санкт-Петербург».

Опасный момент! Сергей Киров может получить карточку за игру рукой.

Просто шикарный вечерний вид.

Санкт-Петербург – голубой рай для любителей балета. 

И для любителей монет – тоже!

Скромное обаяние пернатого эротизма.

Женщина на шесте – счастье в доме.

Грейс Джонс отдыхает.

Сколько чаек вы найдете на этом фото?

Якоря склонили головы… 

Нас много и мы в фуражках!

Петербург – действительно Saint!

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