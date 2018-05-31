От балета до стриптиза. Санкт-Петербург в ожидании ЧМ-2018

Санкт-Петербург приветствует FIFA. Ну, и вообще всех!
«Пусть апельсинные аллеи
Лучистым золотом горят,
Мне петербургский дождь милее,
Чем солнце тысячи Гренад!»
Походку этой милой дамы, увы, не выразить в стихах.
Петербург – единственный город в мире, где музейные люстры по красоте не уступают экспонатам.
И где полный человек (на фото слева) не оставляет попыток догнать белоснежную двойку.
Осмотрим выдающиеся округлости стадиона «Санкт-Петербург».
Опасный момент! Сергей Киров может получить карточку за игру рукой.
Просто шикарный вечерний вид.
Санкт-Петербург – голубой рай для любителей балета.
И для любителей монет – тоже!
Скромное обаяние пернатого эротизма.
Женщина на шесте – счастье в доме.
Грейс Джонс отдыхает.
Сколько чаек вы найдете на этом фото?
Якоря склонили головы…
Нас много и мы в фуражках!
Петербург – действительно Saint!