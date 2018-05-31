От балета до стриптиза. Санкт-Петербург в ожидании ЧМ-2018

Санкт-Петербург приветствует FIFA. Ну, и вообще всех!

«Пусть апельсинные аллеи

Лучистым золотом горят,

Мне петербургский дождь милее,

Чем солнце тысячи Гренад!»

Походку этой милой дамы, увы, не выразить в стихах.

Петербург – единственный город в мире, где музейные люстры по красоте не уступают экспонатам.

И где полный человек (на фото слева) не оставляет попыток догнать белоснежную двойку.

Осмотрим выдающиеся округлости стадиона «Санкт-Петербург».

Опасный момент! Сергей Киров может получить карточку за игру рукой.

Просто шикарный вечерний вид.

Санкт-Петербург – голубой рай для любителей балета.

И для любителей монет – тоже!

Скромное обаяние пернатого эротизма.

Женщина на шесте – счастье в доме.

Грейс Джонс отдыхает.

Сколько чаек вы найдете на этом фото?

Якоря склонили головы…

Нас много и мы в фуражках!

Петербург – действительно Saint!