Утром - на пляж, вечером - на футбол. Самый жаркий город чемпионата мира

Экскурсия фотокорреспондентов «Матч ТВ» Сергея Киврина и Андрея Голованова по Сочи.

Морской вокзал в Сочи готов встречать гостей.

Мастер-класс по отдыху на Черном море дают призеры зимних Игр Николай Круглов и Альберт Демченко, а также олимпийская чемпионка Светлана Журова.

Движение на дорогах пока не такое бурное.

В санатории им. Орджоникидзе тоже тихо и спокойно.

Вероятность увидеть в Сочи будущих чемпионов мира очень велика. На групповом этапе здесь сыграют сборные Испании, Германии, Португалии, а также пройдут матчи 1/8 и 1/4 финала.

Первый матч на стадионе «Фишт» прошел в марте прошлого года. Сборная России сыграла вничью с бельгийцами (3:3). Наша команда на групповом этапе в Сочи не сыграет, а вот сборной Бельгии предстоит встреча с Панамой.

Особенно здесь ждут Криштиану Роналду. Его сборной Португалии играть с Испанией 15 июня.

Сочинские дельфины могут научить футболистов, как правильно вести чистую верховую борьбу.

Болельщики успеют и отдохнуть, и посмотреть футбол.

Все матчи в Сочи пройдут в вечернее время.

Если надоест людская суета на побережье, можно сесть на «Ласточку» и уехать в горы.

Сидя на набережной и глядя на проходящие мимо корабли, можно вообще забыть про футбол.

Сочи - это не только «шашлычок под коньячок».

Рассматривая величественные статуи, не забудьте оглядеться по сторонам. На улицах можно будет встретить футболистов сборных Бразилии и Польши. Эти команды решили остановиться в Сочи на время чемпионата мира.

Футбольная жара закончится в Сочи 7 июля.

Фото: Андрей Голованов и Сергей Киврин