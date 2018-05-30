Кто важнее для «Реала» – Зидан или Роналду? За и против

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Михаил Кузнецов: «Если бы Зидан намекал о ближайшем уходе из клуба, ему бы трибуны кричали не менее громко»

Существуют два видео из раздевалки мадридского «Реала» во время перерыва в финале Лиги чемпионов. На одном встает Криштиану со словами: «Парни, я хочу вам кое-что сказать», и говорит о важности матча. После этого спича «Реал» выйдет на поле и весь второй тайм будет пытаться отыграть у «Атлетико» один мяч. Получится только на четвертой добавленной минуте. На втором видео речь Зидана в перерыве матча против «Ювентуса» в 2017-м. Мотивационных «голливудских» слов не много, в основном – о тактике. Выслушав тренера, команда забьет итальянцам три мяча.

Наверное, судить о том, кого в раздевалке больше слушают, по забитым голам не очень правильно. Но я очень сомневаюсь, что футболисты помнили о словах Роналду в раздевалке после 49 минут напряженного поединка. Тактический же план Зизу на второй тайм с «Юве» сработал четко.

«Реал» не был «роналдузависимым» в прошлом сезоне. Конечно, без голов португальца в ворота «ПСЖ» и «Ювентуса» тринадцатой победы в Лиге чемпионов могло и не быть. Однако когда у Криштиану не все получается, в «Реале» находятся другие герои: Марсело с его слаломом на бровке, Бензема с его чутьем, Рамос с игрой при стандартах, Асенсио с его дико точными ударами из-за штрафной или волшебник Бейл. Забивать есть кому.

Национальный чемпионат был проигран не потому, что в нужный момент Роналду не было на поле. Четыре из шести поражений в примере случились с «Реалом», когда главная звезда играла с первых минут. Две оставшихся неудачи, в которых Роналду не участвовал, произошли во второй половине сезона – на тот момент чемпионат уже был проигран. Десять матчей в прошедшем сезоне примеры «Реал» сыграл вничью. Португалец выходил на поле в восьми из них.

Что было бы, если убрать из нынешнего «Реала» Зидана, представить сложно. Но именно при французе побиты многие рекорды и установлены уникальные достижения. Три победы подряд в Лиге чемпионов или 40-матчевая беспроигрышная серия вряд ли покорились бы сейчас Моуринью или Анчелотти.

Сколько трофеев заработал Королевский клуб при Роналду, но без Зидана? Давайте оставим только главные турниры: чемпионат Испании и Лигу чемпионов, отбросив супер- и межконтинентальные кубки, а также Копа дель Рей. Останется одна победа в примере с Моуринью и одна в ЛЧ с Анчелотти. За 5,5 лет. А за 2,5 года с Зизу и Роналду «Реал» выиграл один чемпионат и три Лиги чемпионов. Можно сказать, что три с половиной ЛЧ, так как Зидан был в тренерском штабе при Анчелотти.

Роналду 33. Это много. Хоть он и говорит, что чувствует себя на 23, время не обманешь. Проводить весь сезон на космическом уровне португалец уже не может, выдавая яркую игру лишь отрезками. Правда, эти отрезки происходят в важные для «Реала» периоды. Зидан ему стал давать больше времени для отдыха, не выпуская на поле против не самых сильных соперников. Зизу же всего 45. Он только в начале тренерского пути.

Во время празднования тринадцатой победы в Лиге чемпионов на «Сантьяго Бернабеу» трибуны и игроки «Реала» скандировали: «Роналду, оставайся». Конечно, без него нынешний «Реал» был бы неполноценен. Но стал бы он хуже? Если бы Зидан тоже намекал о ближайшем уходе из клуба, ему бы трибуны кричали не менее громко. Это не Роналду благодарил за третью подряд победу в Лиге чемпионов капитан Рамос. И это не Роналду качала на руках команда в тот же мадридский вечер.

Евгений Шуваев: «Криштиану успел создать целый образ не только себе и своей команде, но и всему чемпионату»

Все уверены, что новый сезон Криштиану Роналду начнет в новом клубе. Уговаривать игрока остаться стремглав бросаются все – от капитана команды Рамоса до болельщиков, прерывавших празднование титула скандированиями (навскидку такого и не припомнишь). Испанское издание Marca после запускает у себя на сайте опрос, и 68 процента уверены, что «Реал» должен предпринять максимальные усилия, чтобы удержать Роналду.

33-летнего игрока, не первый раз выражающего недовольство отношением клуба к нему. Зачем?..

Вернемся чуть назад. На старте сезона уныло буксовала вся троица BBC, но если Бензема с Бейлом вплоть до решающих еврокубковых матчей так и остались в боксах, то Роналду рванул вперед. Да так, что вновь оказался главным претендентом на «Золотой мяч». Он совершенно справедливо советует добавить к названию Лиги чемпионов свои инициалы. Последний раз больше, чем Криштиану, кто-то забивал в этом турнире шесть (!) лет назад. А что значит, Лига чемпионов для такого клуба, как «Реал», пояснять не надо.

Перейдем к примере. «Криштиану незаменим». Знаете, чьи это слова? Хавьера Тебаса, президента испанской лиги. На днях он признался, что пять лет назад слухи о возможном уходе Роналду волновали его больше, чем сейчас. Потому что за это время Криштиану успел создать целый образ не только себе и своей команде, но и всему чемпионату. Отдельный бренд. С его персоной (а также Месси) ассоциируется весь испанский клубный футбол. Можно ли найти аналог такому явлению? Разве что Ибрагимович в «ПСЖ», но исключительно за неимением конкурентов в куда более слабой французской лиге.

«Реал» должен быть командой Зидана. Любая нормальная команда должна ставить во главу тренера, а не суперзвезду. Но «Реал» («Барселона», «ПСЖ») давно размыли эти границы нормальности. У них свои правила не совсем честной, но столь привлекательной игры, где главная роль отведена не спортивному директору и не тренеру.

Кстати, тренерский секрет Зизу так до сих пор толком и не разгадан. Никто популярно не объяснил, в чем именно крут французский специалист, помимо того что он притягивает удачу (а как еще назвать голы имени Ульрайха и Карриуса?), на которую охотно нанизываются трофеи. Вокруг персоны Зидана очень много вопросов, и не всегда ответы на них даются легко и беззаботно. Почему, например, с этим тренером периодически проваливается Иско – самый техничный и талантливый игрок Испании, не считая Иньесты? Почему полузащитник сравнивает то доверие, которое получает в сборной и клубе, причем не в пользу второго?

Победный состав не меняют? Возможно. Но именно из-за короткой скамейки и отсутствия качественного резерва «Реал» стал лишь третьим в примере – турнире, требующем наибольших усилий для победы (чисто математически). На дистанции команда «задыхается», хотя летом Флорентино Перес наверняка мог укрепить состав. Тренеру это не было нужно, он взял в первую команду молодых Льоренте, Вальехо, Себальоса, Тео и Борху. Часто ли вы слышали эти имена по ходу сезона?

Криштиану ни разу не критиковал тренера даже в самые сложные времена. Потому что он знает: в трудный момент именно ему придется наносить удар через себя или выпрыгивать на два метра вверх, чтобы сделать нужный счет. И все, что он просит, касается лишь соответствующего отношения к себе. Пока внутри организации не станут относиться к Роналду, как к «нашему все», «Реал» никогда не достигнет того величия, что было у клуба во времена Ди Стефано. И вряд ли догонит по титулам.

Фото: Gonzalo Arroyo Moreno / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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