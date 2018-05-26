Лучший. Этот финал Лиги чемпионов выжал из себя все, что только мог

В Киеве состоялся матч, где было в достатке как безумных голов, так и невероятных по своей искренности эмоций.

Четыре игрока, четыре судьбы.

Мохамед Салах. Человек, сделавший для того, чтобы «Ливерпуль» играл в финале больше, чем кто бы то ни было. Ему – в отличие от Павла Недведа пятнадцатилетней давности - было что терять не только в завтрашнем дне, но и прямо сейчас. Помните, как чех в полуфинале Лиги чемпионов против «Реала» (!) умолял судью не показывать ему карточку, шлагбаумом закрывавшую дорогу в финал? Салах – если все дело в ключице – тоже наверняка думал о будущем: первом за десятилетия чемпионате мира для его страны. Но разве не крутилась в его кучерявой голове мысль о первой по-настоящему большой Победе для команды. И «Золотом мяче» для себя. Будет или еще у него такой сезон, в котором складывалось и получалось примерно все. Вплоть до заключительной игры…

Дани Карвахаль. Единственный воспитанник «Реала» в стартовом составе команды. Два года назад в финале Лиги чемпионов на «Сан-Сиро» он получил травму и покинул поле в слезах, уже тогда понимая, что ему придется пропустить чемпионат Европы. У него и впоследствии было немало поводов разрыдаться. Когда узнал о проблемах с сердцем, грозившим поставить под вопрос всю оставшуюся – относительно короткую пока – карьеру. Когда получил очередное повреждение в мадридском дерби, ставшем для него настоящей черной меткой. Накопилось. И выплеснулось на беговые дорожки «Олимпийского», по которым Карвахаль целую вечность брел в раздевалку, закрыв лицо и словно не желая покидать поле. Не веря, что это всё снова и с ним.

Лорис Кариус. Это он вскрыл игру своим практически медицинским диагнозом – отсутствием бокового зрения. Да он основным-то в «Ливерпуле» стал благодаря чудовищным ляпам своего конкурента Миньоле! Зато Кариус доказал, что не то что теоретически – на практике – можно совершить более дурацкую ошибку, чем Свен Ульрайх, если напротив такой «грозный» нападающий, как Карим Бензема. Через несколько минут Лорис потащил из ближнего угла и уже думал, что реабилитация прошла успешно, но тут с ним случился Бэйл. Дважды. И этого ему никогда не забудут и не простят.

Гарет Бэйл. Уже не первый год эту потертую и бессмысленную афишу BBC тащит на себе в одиночку Криштиану Роналду. У него хватает как здоровья (в отличие от валлийца), так и навыков (в отличие от француза). Даже в матчах, где выглядывают из-под объемной тени португальца остальные, Криштиану берет вдруг да забивает «Ювентусу» лучший гол сезона. Или не лучший?.. Долгое время таковым – только уже применительно ко всему турниру - считался тот самый удар Зидана по надеждам «Байера». Когда забил Роналду, это стало минимум спорно. Когда забил Бэйл, дискуссия обрекла себя на бессмертие.

Впрочем, то же самое можно говорить и надо говорить обо всем этом матче.

Фото: David Ramos/Staff/Getty Images Sport/Gettyimages.ru.

Лига чемпионов. Основной турнир. Финал

«Реал» (Мадрид) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 3:1 (0:0)

Голы: Бензема, 51 (ВИДЕО). Бэйл, 64 (ВИДЕО), 83 — Мане, 55 (ВИДЕО).