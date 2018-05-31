Зидан уходит из «Реала» топ-тренером. А что он за человек?

Однажды от Зидана отказался Арсен Венгер, а потом жена склоняла его к переходу в «Барсу».

Из-за талассемии, наследственной гематологической болезни, Зидан был хил и быстро уставал, а потому к четырнадцати годам не заинтересовал ни «Марсель», ни другие французские топ-клубы. Он понравился только скауту «Канна» Жану Варро. Даже не имея конкурентов, тот хотел как можно скорее увезти Язида (как называли Зинедина в семье) из Марселя. Опасался, что криминальная атмосфера района Кастеллан отвратит Зидана от футбола.

Оставив Марсель, Зидан поселился в семье Жан-Клода и Николь Элино, проводивших в армию старшего сына. Был застенчив, тих, избегал дискотек и рано ложился, чтобы подольше поспать – так он пытался перебороть талассемию. В шестнадцать лет Зидан покинул вторую семью. На память в саду Элино осталось вишневое дерево, посаженное Язидом однажды утром.

Его соседом по комнате в интернате «Канна» стал полузащитник Давид Беттони, приехавший из Сен-Приеста. Именно Беттони удалось единственный раз вытащить Зидана в ночной клуб Palm Beach и напоить. Но и тогда Язид нашел в себе силы добраться до дома и выспаться перед тренировкой. Потом тренер «Канна» Ги Лякомб раздал игрокам анкеты. Двести сорок вопросов. Цель: узнать индивидуальные характеристики каждого футболиста. Из анкеты шестнадцатилетнего Зидана выяснилось, что он необычайно мотивирован, но обладает низкой самооценкой, не ставит себя выше других.

В восемнадцать лет Зидан забил первый мяч в профессиональном футболе. По такому случаю президент «Канна» Ален Педретти устроил прием в офисе клуба, чтобы вручить Язиду ключи Renault Clio, а тот представил друзьям и коллегам свою девушку, двадцатилетнюю танцовщицу Вероник Фернандес. Зидан признался друзьям, что подруга действует на него успокаивающе. При этом Зидан продолжал жить в клубной академии – не хотел тратиться на аренду квартиры и большую часть зарплаты отправлял родителям в Марсель.

22 октября 1991-го Зидан попал на обложку программки матча Кубка УЕФА против московского «Динамо». В конце первого тайма «Канн» пропустил от Сергея Кирьякова, и французские болельщики начала освистывать своих игроков. Во втором тайме свист не прекратился – «Динамо» победило. Зайдя в раздевалку, администратор «Канна» Ален Рувье увидел плачущего Зидана. В книге о Зидане Рувье вспоминал, что после тренировок тот не бросал манишку на поле, как большинство игроков, а относил в специальную корзину: «Он уважал окружающих людей. А главное – уважал удачу, которая ему улыбнулась, и не дразнил ее».

Удача улыбалась не всегда. После вылета из Кубка УЕФА Зидан травмировал колено, а потом сорвался его уже оформленный переход в «Марсель». Вместо Зидана владелец «Марселя» Бернар Тапи отправил в Канны только что купленного хорватского форварда Алена Бокшича. Ален даже сыграл за «Канн» с «Лионом», но, оказалось, не имел права уходить в аренду сразу после перехода в «Марсель». Руководители «Канна» пробовали доказать, что это не аренда, а это они купили Бокшича в «Хайдуке», но безуспешно. Ален вернулся в «Марсель», а Бернар Тапи отказался от Зидана. И не только из-за Бокшича. «Слишком медленный», – сказал о Зидане тренер «Марселя» Раймон Гуталс.

Через полгода «Канн» вылетел во вторую лигу, и президент Педретти стал настойчиво предлагать Зидана другим клубам, чтобы компенсировать финансовые потери. Он начал с тренера «Монако» Арсена Венгера, но тот считал, что, забив всего пять мячей, Зидан не подтвердил мастерство, показанное в предыдущем сезоне, и от игрока отказался. В итоге его удалось пристроить только в «Бордо» – в довесок к полузащитникам Даниэлю и Герету, которых «Бордо» хотел изначально и которым предложил вдвое большую зарплату, чем Язиду. «Меня продали, как корову», – обиженно сказал он лидеру фан-клуба «Канна» Жан-Клоду Лаугени.

Но не все было так плохо. С Зиданом переехала и Вероник, оставившая танцы, а партнер по юношеской сборной Кристоф Дюгарри помог освоиться в новом городе (они даже стали совладельцами бара Nulle Part Ailleurs). Тренер «Бордо» Ролан Курбис придумал Зидану кличку – Зизу. Курбис пытался контролировать переменчивое настроение Зизу, но не всегда удачно – 18 сентября 1993-го тот получил первую красную карточку в карьере, разбив в кровь лицо Марселю Десайи. Куда большее влияние на Зизу имел скаут «Канна» Жан Варро, давший пару ценных советов: перевезти родителей в более спокойный район и жениться, чтобы платить меньше налогов. «Если я женюсь, то на всю жизнь», – предупредил Зидан. Свадьба состоялась в замке XVIII века в пригороде Бордо 28 мая 1994 года, причем в приглашении Язид назвал себя Зизу – настолько проникся новым прозвищем.

Своего первого сына он назвал Энцо – в честь уругвайской звезды «Марселя» Франческоли, чей плакат висел в комнате Зизу и его брата Джамеля. Как и Франческоли, Зидан уехал из Франции в Италию, и на пути к дебюту в «Ювентусе» его не остановили ни боли в голове и ягодице после аварии весной 96-го, ни боли во всем теле после предсезонки фитнес-тренера Джампьеро Вентроне. На улице Карло Альберто Зизу занял двухсотметровую квартиру, оставленную Джанлукой Виалли, а его соседом стал нападающий «Юве» Ален Бокшич.

Первые недели в Турине с Зизу провел и его давний партнер по «Канну» Давид Беттони, говоривший по-итальянски. Через полгода Зидан завоевал с «Юве» Межконтинентальный кубок, обыграв в Токио «Ривер Плейт», и привез домой еще один ценный трофей – майку Энцо Франческоли, девятого номера соперников. Зизу иногда спал в ней, как в пижаме.

13 июля 1998-го Энцо Зидан дремал на коленях у отца во время парада в честь победы Франции на чемпионате мира. Через несколько минут тысячи людей зарядили: «Зидан – президент» – и было уже не до сна. После чемпионата мира Зидан удостоился Золотого мяча, но с «Ювентусом» не выигрывал ничего несколько лет. Жена, чья родня жила в Андалусии, склоняла Зизу к переезду в Испанию (им интересовались «Барса», «Бетис» и «Атлетико»), и это не нравилось его партнеру по атаке «Юве» Филиппо Индзаги, сказавшему: «Когда я женюсь, моя супруга, будет делать то, что я скажу».

После трех сезонов без клубных титулов – зная, что «Юве» отказывается продавать его Флорентино Пересу, – Зидан заявил в интервью Repubblica: «Если бы это зависело от меня, я бы уже был в «Реале». Через две недели «Юве» продал его за семьдесят пять миллионов евро. «После пяти лет в Турине он захотел перемен, – объяснил патрон «Юве» Джанни Аньелли в интервью La Gazzetta Dello Sport. – Но сначала его жена хотела поехать в «Барселону». Зидан не отреагировал на колкости, а через два года прилетел в Турин на похороны Аньелли.

Клод Макелеле в своей автобиографии написал: с приходом Зизу (в Испании его называли Сису) «Реал» жутко начал чемпионат и, проиграв в октябре «Лас-Пальмасу», опустился на четырнадцатое место. Зидану не нравилось играть на левом краю полузащиты, а журналистам и болельщикам не нравилось, как он отрабатывает самый крупный трансфер в истории футбола. Макелеле пришел в «Реал» на год раньше, поэтому объяснил Зидану что к чему.

«В «Реале» есть только один босс – Рауль, и он неприкасаем. Если он хочет играть с Морьентесом, ты ничего не можешь с этим поделать. У Николя Анелька тоже были проблемы с этим. И даже если ты Зидан, у тебя будут трудности. Так что выходи на левый фланг, и когда освоишься и начнешь влиять на игру, сможешь действовать там, где тебе удобно. Забудь итальянский футбол, забудь возвращения в защиту, делай свою работу, атакуй, а я прикрою». Спустя семь месяцев Зизу забил «Байеру» победный мяч в финале Лиги чемпионов.

Через два года, пережив неудачные ЧМ-02 и Евро-04, Зидан объявил об уходе из сборной в эфире Canal +, с которым у него был спонсорский контракт. Через год Зизу написал на своем сайте zidane.fr, что возвращается. Взять интервью насчет сенсационной новости можно было лишь с помощью платного звонка на номер сотового оператора Orange, еще одного спонсора Зидана. Все это породило подозрение, что Зизу вернулся под нажимом спонсоров. «Может, и были просьбы и давление, но я принял решение в одиночку», – заявил Зидан, добавив, что вернуться в сборную убедил некий человек, явивший к нему в три часа ночи.

Вся Франция стала гадать, что это за человек, и Зидан снова выступил на своем сайте: «Это был мой брат. Это личное». За несколько часов до решающего матча отборочного турнира ЧМ-06 пресс-атташе сборной передал Зидану свой телефон: «Это президент». Жак Ширак лежал в больнице после инсульта – тем сильнее Зидан удивился звонку. Ширак попросил Зизу – для себя и для Франции, – чтобы все игроки сборной положили правую руку на сердце во время гимна. Зидан передал просьбу, все игроки ее исполнили, Франция победила 1:0, а наутро выяснилось, что «звонок Ширака» был розыгрышем французской радиостанции.

Перед ЧМ-06 Зидан не знал (мать специально скрывала), что тяжело болен Жан Варро, который поверил в него, несмотря на гематологическую болезнь, и увез из криминального района Марселя. Когда Франция вышла в плей-офф, Зидан узнал, что Варро умер. До финала оставалось две недели…

Став советником Флорентино Переса, Зидан убедил его купить семнадцатилетнего защитника Рафаэля Варана. Став тренером, съездил на стажировки к Марсело Бьелсе в «Марсель» и Пепу Гвардиоле в «Баварию» и выиграл с «Реалом» четыре Лиги чемпионов за пять лет – сперва как ассистент Анчелотти, а потом и во главе команды. Его помощник в «Реале» – Давиде Беттони, с которым они дружны с конца восьмидесятых. Даже выиграв столько всего, Зидан – все тот же застенчивый парень, что сажал вишневые деревья в саду и избегал дискотек.

Фото: Shaun Botterill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Grazia Neri / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Clive Brunskill / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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