Испанские вратари недовольны мячом ЧМ-2018. Что с ним не так?

Де Хеа, Тер Штеген и Габулов – о своем главном сопернике на чемпионате мира.

Что случилось

Во время товарищеского матча Германия – Испания голкипер гостей Давид Де Хеа пропустил гол. Томас Мюллер нанес удар из-за пределов штрафной, вратарь видел удар, но, тем не менее, не смог помешать сопернику сравнять счет.

После встречи журналист испанского издания AS Хоакин Марото поговорил с Де Хеа и Марком-Андре тер Штегеном, отыгравшими все 90 минут, а также с резервистом испанцев Пепе Рейной, которому всегда есть что сказать.

Вот что из этого вышло.

Пепе Рейна: «Ставлю на то, что на чемпионате мира в России мы увидим минимум 35 голов после дальних ударов, потому что справиться с ними невозможно. У вратарей будет немало проблем с этим мячом. Время внести изменения еще есть».

Давид Де Хеа: «Он действительно довольно странный. Могли бы сделать и лучше».

Марк-Андре Тер Штеген: «Мяч сильно меняет направление. Но, думаю, нам придется свыкнуться с этим и адаптироваться к нему как можно раньше до начала чемпионата мира. Выбора нет».

Как встречали прошлые мячи

Мнение о том, что в ФИФА стремится к тому, чтобы игра становилась более быстрой, зрелищной и тем самым усложняет работу голкиперам, озвучено далеко не в первый раз. Мячи специально облегчают, делают траекторию их полета более непредсказуемой – в конце концов, результативный матч более соответствует духу игры, чем вымученные нули на табло.

В 2002 году голкипер сборной Италии называл мяч турнира «прыгающим по-мальчишески», а восемь лет спустя его испанский коллега Икер Касильяс сравнивал его с мячом для пляжного футбола.

Чемпион мира 1978 года, аргентинский вратарь Убальдо Фильоль уверен, что к этому вопросу все так или иначе возвращаются каждые четыре года и «будет это продолжаться, пока ФИФА не начнет считаться с позицией голкиперов».

Что говорят производители

Официальным мячом ближайшего чемпионата мира является Adidas Telstar 18. Это отсыл к мячу, которым играли на ЧМ-1970 и ЧМ-1974.

Дебют новой версии состоялся в ноябре прошлого года. А в августе, во время презентации представитель компании Роланд Роммлер охарактеризовал продукт как «один из наиболее знаковых мячей в истории». «Он навсегда изменил сам дизайн. Мы постарались модернизировать мяч, но так, чтобы Telstar 18 оставался похож на оригинальный вариант, который всем так нравился», - сказал он.

Собственно, революционность старого мяча в том, что впервые белый мяч был украшен черными вставками для того, чтобы его было лучше видно на экране черно-белых телевизоров. А инновационный подход нового – в использовании высокотехнологичных элементов с использованием переработанного сырья — например, старых упаковочных материалов. В него также встроен чип NFC, который позволяет взаимодействовать с мячом через смартфон.

Характерно, что в презентации мяча в России принимали участие Лионель Месси, Зинедин Зидан, Кака, Алессандро Дель Пьеро, Хаби Алонсо и Лукас Подольски. То есть игроки, которые сейчас или раньше были так или иначе причастны к тому, чтобы забивать голы, а не предотвращать их.

Что говорят в России

«Матч ТВ» попросил голкипера российской сборной Владимира Габулова поделиться впечатления от первого «знакомства» с мячом, которым будут играть ЧМ-2018.

«Лично мне новый мяч понравился. Конечно, летит он не так прямо и предсказуемо, предугадать траекторию сложнее, особенно когда удар сильный. Но я думаю, что больших трудностей от этого ни у одного вратаря не возникнет. Это дело привычки.

Каждому вратарю требуется разное время, чтобы привыкнуть – кому-то хватает одного занятия, кому-то нужна неделя. Я со второй-третьей тренировки уже приспособился к этому мячу, и больших различий по сравнению с прошлыми моделями Adidas не вижу. Мне нравятся мячи этого бренда, нравится тренироваться и играть ими.

Мировой футбол развивается и стремится к тому, чтобы игра становилась как можно быстрее, зрелищнее и результативнее. Вратари должны быть готовы к этому. Они должны прогрессировать и приспосабливаться к этим не всегда простым условиям. Я считаю, что это хорошо – игра вратарей становится лучше, болельщики видят больше ярких моментов, эффектных сейвов и голов», - сказал Габулов.

По сути, наш голкипер в более развернутой форме повторил мысль Тер Штегена. Это более тактичная и сдержанная позиция, нежели у испанских вратарей. Понятно, что до старта ЧМ-2018 никто ничего менять уже не станет, а если Испании удастся вернуть себе титул чемпионов мира, то последнее, о чем они вспомнят, – это пропущенных голах. Пока же интересно, как отреагирует на критику производитель – компания, являющаяся заодно техническим спонсором «Красной Фурии».

Фото: globallookpress.com, РИА Новости/Владимир Астапкович

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