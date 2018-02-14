Месси – в Бронницах, Роналду – в Кратово. Где будут проводить сборы участники ЧМ-2018?

Вся география – в трех картинках.

Самым популярным ожидаемо стал столичный регион. В Новогорск, помимо сборной России, приедут мексиканцы. В Истринский район – французы и бельгийцы (Глебовск и Дедовск, соответственно). Также спросом пользуются как хорошо знакомые всем Кратово (Португалия), Баковка (Иран), Ватутинки (Германия), Химки (Перу), так и пока менее популярные Бронницы (Аргентина) и Селятино (Тунис). Любопытно, что Криштиану Роналду и Лионеля Месси будут отделять друг от друга всего 29 километров.

Недалеко будут базироваться и Сенегал с Марокко. Африканские сборные выбрали Калугу и Воронеж соответственно.

Северный регион представлен довольно пестро. В самом Санкт-Петербурге станут квартироваться аравийцы, а в Ленинградской области еще четыре команды: Англия (Зеленогорск), Хорватия (Рощино), Коста-Рика (Павловск) и Южная Корея (Ломоносов).

Самый ближний путь светит сербам, которые забронировали себе местечко в Калининграде. Там же им играть и один из матчей группового этапа со швейцарцами, который может стать ключевым при распределении путевок в плей-офф.

В Поволжье отправятся Уругвай (нижегородский Бор), Швейцария (Тольятти) и Панама (Саранск). Еще три сборные будут располагаться в Казани: австралийцы, японцы и колумбийцы. Интересно, что Япония и Колумбия выступят на ЧМ-2018 в одной группе, но очную встречу проведут в Саранске.

Наконец, юг. Краснодарский край привлек испанцев (собственно, сам Краснодар), бразильцев с поляками (Сочи), исландцев со шведами (Геленджик), датчан (Анапа) и нигерийцев (Ессентуки). А сборная Египта вылетит в Грозный, где будет готовиться, в том числе, и к матчу с российской сборной.

Фото: Epsilon / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru; Octavio Passos / Stringer / Getty Images Sport / Gettyimages.ru

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