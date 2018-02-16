«Зенит» пропускает удар от Макгрегора и попадает в нокдаун: гол и лучшие моменты

В Глазго «Зенит» не устоял против «Селтика». Но шанс исправиться еще будет.
Факты о матче:
- «Зенит» в гостях проиграл «Селтику» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы (0:1). Единственный мяч на счету Каллума Макгрегора.
- Десять лет назад в финале Кубка УЕФА петербуржцы победили другой шотландский клуб – «Глазго Рейнджерс».
- Стартовый состав «Селтика»: де Врис, Шимунович, Тирни, Люстиг, Айер, Браун, Нтчам, Макгрегор, Форрест, Куасси, Дембеле.
- Стартовый состав «Зенита»: Лунев, Мевля, Кришито, Смольников, Маммана, Ерохин, Паредес, Кузяев, Ригони, Заболотный, Кокорин.
Лучшие моменты
Нтчам в касание посылает мяч в считанных сантиметрах от стойки ворот.Открыть видео
Макгрегор прощает оборону «Зенита». Повнимательнее надо быть нашим игрокам.Открыть видео
Хорошая атака гостей, прострел Кришито, но Заболотному и Ерохину по очереди немного не везет.Открыть видео
Лунев своевременно выходит из ворот и предотвращает угрозу.Открыть видео
1:0. Вышедший на замену Мусонда очень активен. Прорывается сквозь защитников и успевает отдать Макгрегору. Тот заколачивает мяч под перекладину.Открыть видео
Лига Европы. Основной турнир. 1/16 финала
Селтик (Глазго) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:0 (0:0)
Гол: Макгрегор, 78 (ВИДЕО).
Текстовая трансляция и статистика
Фото: Mark Runnacles/Getty Images Sport/GettyImages.com
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