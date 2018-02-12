Роберто Манчини: «Нам нечего терять — надо выигрывать оставшиеся матчи»

За 2 дня до вылета в Глазго на матч 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком» главный тренер «Зенита» пообщался с российскими, турецкими и шотландскими СМИ. Участвовал в разговоре и корреспондент «Матч ТВ».

«Мы перестраиваем «Зенит», а лимит не нужен»

– Почему вы выбрали Турцию в качестве места для проведения тренировочных сборов? – вопрос от турецкого телевидения.

– На самом деле «Зенит» здесь тренировался множество раз. Могу сказать, что в Турции хорошая погода и условия для подготовки. Так что причина заключается в этом.

– Почему в свое время вы приняли предложение именно от «Зенита»?

– Потому что хотел получить новый опыт. Это важно. Другая страна, другой чемпионат. К тому же «Зенит» – очень хороший клуб. Сейчас мы находимся в процессе перестраивания команды. Это непросто процесс, но, думаю, что все получится.

– Последний официальный матч вы провели почти два месяца назад – это довольно долгий период. Как считаете, это станет преимуществом или недостатком перед встречей с «Селтиком»?

– Конечно, это недостаток – мы действительно сыграем первый официальный матч с декабря, поскольку в чемпионате России сейчас перерыв. У «Селтика», в отличие от нас, чемпионат не прерывался. Нужно решить эту проблему. Надеемся, мы пройдем дальше.

– Вы сейчас на втором месте в чемпионате России и в 1/16 финала в Лиге Европы. Какие цели перед собой ставите?

– Хотя мы на второй позиции, считаю, что играли хорошо. Уступили всего в трех встречах, не всегда заслуженно, но таков футбол. Впереди нас ожидает десять туров, и мы попытаемся победить в каждом из матчей. Если сделаем это – посмотрим, на каком месте окажемся.

– Первые два месяца «Зенит» показывал отличные результаты, но потом что-то пошло не так. У вас есть объяснение?

– Играли по четвергам и воскресеньям, что непросто. У нас была сложная группа в Лиге Европы, где мы сумели добиться отличного результата – заработали 16 очков, и это лучший показатель среди всех команд, которые участвуют в турнире. Но, как я уже сказал раньше, играть по четвергам и воскресеньям на одной неделе – сложно.

– В этом году Россия примет чемпионат мира. Как оцените шансы национальной сборной этой страны на победу в турнире?

– Выиграть Кубок мира – трудно. Думаю, что Россия организует фантастический чемпионат мира с точки зрения стадионов и спортивных объектов. Сборная России – хорошая команда с набором квалифицированных футболистов, но я не знаю, какого она добьется результата.

– В среднем в «Зените» выходит на поле 6-7 российских футболистов в соответствии с лимитом на легионеров. В Турции такого закона сейчас нет. Как вы с этим справляетесь?

– В России ровно тот же самый лимит на легионеров, что и был в Турции, когда я тренировал «Галатасарай»: пять местных футболистов на поле. Проблема в том, что мы поменяли многих российских игроков, которые на протяжении последних 2-3 лет считались в России футболистами топ-уровня. Пришло время меняться. Оно нужно команде, чтобы найти молодых россиян.

– Что вы думаете о лимите на легионеров?

– Не думаю, что он должен быть.

– Италия не вышла на чемпионат мира. Что вы почувствовали, когда завершился ответный матч со Швецией?

– Для нас это просто невероятно. Не помню, когда Италия не участвовала в чемпионате мира. Это большая проблема для страны, для игроков. Футбол для итальянцев – настоящая религия, он очень важен для нас.

– Почему так случилось?

– Не знаю, но я не считаю, что Италия заслуженно оказалась вне ЧМ. Нужно собраться и упорно работать, чтобы такая ситуация не повторилась на чемпионате Европы.

– Как вам удается оставаться в такой хорошей форме?

– Я бы не сказал, что нахожусь в хорошей форме (смеется). Бегаю, много работаю. К тому же в России холодно. Так что – вот причина.

– Можете назвать свои лучшие годы в качестве игрока и в качестве тренера?

– В качестве футболиста? Все 20 лет прекрасны, потому что играть в футбол – лучшее занятие на свете. Как тренер – то же самое. Для меня самое важное - оставаться в футболе.

«Стал ли «Селтик» сильнее за два последних года? Отвечу после двух матчей»

– Вы играли против «Селтика» в качестве главного тренера «Интера». Что запомнили по итогам тех матчей? – следующие несколько вопросов задали шотландцы.

– Атмосферу в Глазго – она просто невероятная. Матчи против «Селтика» всегда получаются сложными, поскольку соперник проповедует агрессивный, силовой футбол.

– Расскажите о Скотте Синклэйре, которого вы тренировали.

– Да там не только он – в «Селтике» выступают еще два футболиста, которые были со мной в «Манчестер Сити». Это Боята и Биттон, который был в четырехмесячной аренде. Помимо них в составе «Селтика» много качественных игроков. Очень жаль, что Боята не сумеет принять участие в матче. У меня остались отличные впечатления о нем – он хороший футболист и человек.

– Как думаете, «Селтик» стал лучше по сравнению с той командой, что была два года назад?

– Я вам отвечу после этих двух матчей (смеется). Еще раз повторю, что с «Селтиком» придется непросто – как это было два года назад и в Глазго, и в Милане. Наша проблема может быть в том, что мы с декабря не проводили официальных матчей.

– Ничья в Глазго станет хорошим результатом?

– Она лучше, чем поражение. Мы хотим показать классный футбол в Глазго. Уверен, «Селтик» под руководством очень хорошего тренера Брендана Роджерса выйдет на поле с такими же намерениями.

– Насколько для вас важна Лига Европы?

– Когда мы начали групповой этап, я думал, что «Зенит» с трудом сможет выйти из группы, где у нас были очень сильные соперники. К счастью, мы смогли заработать 16 очков, забили больше всех голов. Нам будет сложно выиграть Лигу Европы, поскольку в турнире принимают участие много сильных команд. Но сейчас мы настроены только на «Селтик».

– В прошлом сезоне чуть ли не все топ-клубы Европы хотели приобрести Муссу Дембеле. Как он вам?

– Мне нравится Дембеле. Это хороший и молодой игрок. Думаю, он будет главной угрозой со стороны «Селтика».

«Хотели приобрести Набиулина и Оздоева»

Далее пошел разговор с российскими журналистами.

– Подведите итоги подготовки к весенней части сезона.

– В целом я всем доволен. Считаю, что первая часть сезона, сборы в Дубае и Турции прошли очень хорошо. Все, что хотели, сделали. К сожалению, не было официальных матчей, но тут уж ничего не попишешь. Разве что попытались компенсировать отсутствие официальных матчей товарищескими.

– Осенью у «Зенита» обнаружилось две проблемы: плотный график встреч и оборонительная тактика клубов премьер-лиги в играх против вашей команды. Решали как с этим бороться?

– Да, были определенные сложности. Но это футбол, поэтому тебе нужно как-то выкручиваться. Делали это как могли. Действительно многие команды играли от обороны, было сложно. Но мы же не можем заставить их играть по другому. И во-вторых, я бы сказал, что календарь сильно помешало нам в первой части чемпионата. Потому что не очень нам порой удавались игры, которые выпадали на воскресенье. Ведь в четверг «Зенит» играл в Лиге Европы. Но ничего, впереди у нас как минимум 12 матчей. Будем стараться победить в каждом из них.

– Есть ли позиции, которые «Зениту» необходимо усилить, чтобы добиться максимальных результатов в чемпионате?

– Считаю, что ребята должны улучшаться и могут это делать. Абсолютно всем есть куда расти. Они еще не достигли своих лучших кондиций и способны раскрыться в течение второй части сезона. Поэтому я ожидаю прогресса абсолютно от всех игроков, которые у меня есть. И ожидаю лучшей игры и больше побед, соответственно. Полагаю, мы на все способны. Есть много времени и много матчей, чтобы добиться лучшего результата.

– Полностью ли вы удовлетворены тем, как тренируется Антон Заблотоный и как он понимает ваши указания на футбольном поле?

– Да, я очень им доволен. Он очень хорошо занимается. У меня сложилось о нем впечатление, как об очень серьезном молодом человеке. Антон правильно относится к делу. Это важно.

– Известно, что после игры в Глазго «Зенит» проведет еще один тренировочный сбор в Италии. Почему было принято такое решение?

– Там хорошо. Нам надо было куда-то ехать, и мы приняли решение – в Рим. Почему бы и нет? Там, отличная кухня (улыбается).

– На сборах в каких-то матчах вы использовали Краневиттера и Паредеса вместе, а в каких-то - по отдельности. Какой вариант вам самому больше понравился?

– Я бы не сказал, что это два варианта, из которых мне обязательно надо выбирать один. Они хорошо смотрятся вместе. Просто это две разных схемы. Два разных вида игры. Поэтому в том или ином матче, в зависимости от соперника и сложившихся обстоятельств, я буду делать ставку на их совместную игру или на то, чтобы один играл, а другой нет.

– Один из этих вариантов более оборонительный, другой более атакующий?

– Безусловно, Краневиттер – футболист более оборонительного плана. Ему сложнее играть в атаке. Паредес – очень универсальный. Он может поддерживать и атаку, и защиту. И то, и то ему удается очень хорошо. Поэтому разница в степени универсальности игроков.

– Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс сказал, что ваш «Манчестер Сити» был более оборонительным, чем сейчас «Зенит». Согласны с этим, и если да, то в связи с чем такое принципиальное изменение?

– Хотел бы обратить внимание на то, что мы с «МанСити» выиграли премьер-лигу впервые за 50 лет. И в том сезоне пропустили практически меньше всех, а забили больше всех. Поэтому не очень понимаю природу этого вашего замечания.

– Оно не наше, а Брендана Роджерса.

– Не знаю, почему ему так показалось. Спросите его.

– Понравился ли вам Далер Кузяев на позиции правого защитника, или он вернется на привычное место в центре поля?

– Кузяев тоже универсальный игрок, и я это сразу приметил. И то, что в первых товарищеских матчах поставил его на позицию крайнего защитника, – это просто альтернатива, еще один вариант его игры, его использования, к которому я, может быть, прибегну во второй части сезона. Посмотрим. Просто я хотел его попробовать на этой позиции, потому что считаю – он бы там пригодился в случае чего.

– Еще в Дубае вы говорили, что заинтересованы в приобретении русских футболистов. Относится ли это к Набиулину и Оздоеву из «Рубина», могут ли они оказаться в «Зените»?

– Ну да, мы ими интересовались, но и другими футболистами тоже. Сделки надо было закрывать до 31 января. Я хотел бы видеть в команде больше русских игроков. К сожалению, не получилось. Будем существовать в тех условиях, которые есть.

– На матче «Зенит» – «Марибор» был замечен скаут из «Селтика». Будет ли от вас ответный ход – пошлете разведчика в Глазго?

– Это абсолютно нормальная практика, что команда посылает своих представителей на игры будущих соперников, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится оппонент, кто как играет. Мы сделали то же самое. Просто раньше. Мой помощник Анджело Григуччи ездил в Шотландию, смотрел все матчи. Так что в плане информации о «Селтике» могу сказать: мы готовы.

– Как справиться с отсутствием Ивановича, и когда он вернется в общую группу?

– Тут мы ничего не можем поделать. Он должен через некоторое время пройти медосмотр, и тогда станет ясно, когда Иванович окончательно пройдет период восстановления. Все, что можем делать в этой ситуации, это радоваться тому, что, к счастью, других серьезных травм у нас нет.

– В составе «Селтика» будут отсутствовать из-за травм несколько ключевых игроков. Это станет большим преимуществом для «Зенита»?

– Я бы не говорил, что они на самом деле потеряли много важных игроков. У них действительно было несколько травм за последнее время. Но на рисунке игры «Селтика» это не сказалось, могу вас заверить. Поэтому у нас будет, безусловно, сложная игра, несмотря на их травмы. Они не отразятся на сложности матча и интенсивности игры.

– Судя по вам, на весеннюю часть чемпионата вы все-таки смотрите с оптимизмом?

– Да. Нам нечего терять, поэтому надо просто выиграть во всех оставшихся матчах.

– Ваш помощник Грегуччи сказал, что вас игрока больше всего напоминает Кокорин. Согласны?

– Григуччи никогда ничего не понимал в футболе, скажу так (смеется).

– Кокорин на день отлучался в Лондон на презентацию компании технического спонсора «Зенита». Как вы к этому отнеслись, и может ли он дорасти до звезд, которые там тоже были? Неймара, например.

– Хочу отметить, что, несмотря на то, что он действительно слетал в Лондон и участвовал в этом мероприятии, Кокорин не пропустил ни одной тренировки. Он поработал утром. А потом, когда прилетел, поучаствовал в товарищеском матче, так что ничего не пропустил. А вообще он игрок высочайшего уровня. У него задатки на самом деле чемпиона. Он мог бы играть и быть самым лучшим в любом топовом клубе Европы. Поэтому ему нужно просто играть и прогрессировать такими темпами, какими он начал прогрессировать в 2017 году. Он сильно повысил свои навыки и начал играть намного лучше. Если он продолжит в том же духе, то мы можем увидеть его чемпионом.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Александр Вильф, РИА Новости/Алексей Даничев, Василий Пономарев