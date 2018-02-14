Глазго встретил «Зенит» радугой

Корреспондент «Матч ТВ» – о том, как сине-бело-голубые перебрались из Турции в Глазго, где завтра сыграют первый матч 1/16 финала Лиги Европы с «Селтиком».

Праздник последнего дня

Прежде чем оказаться в Шотландии, давайте вернемся на 30 часов назад, когда во вторник утром у «Зенита» закончилась последняя тренировка в Турции. А соответственно, и второй сбор в целом. Что тут началось. Александр Кокорин на радостях залез метра на два вверх по сетке, разделяющей поля. Юрий Лодыгин принялся дурачиться с Кришито. Потом к ним присоединился тот же Кокорин, и пошла куча-мала.

В заключение Лодыгин и Тимощук решили довершить дело, начатое в Дубае. Помните, как они пытались отправить мяч ударом метров с шести в мусорную корзину? И обещали к концу сборов попасть. Так вот, Тимощук почти сделал это, только мяч, словно из баскетбольного кольца, в последний момент выскочил.

– Я вчера попал, только вы не видели, – объявил на это Лодыгин.

Что ж поверим ему на слово.

Ну, а вечером почти вся команда и тренерский штаб смотрели вместе матч Лиги чемпионов «Ювентус» – «Тоттенхэм». Позволить себе это, несмотря на поздний час, уже можно было – основная программа зимней подготовки осталась позади.

«Хорошо провести время в Шотландии»

А уже в среду в 9 утра «Зенит» отправился в Глазго. Правда, группа молодых игроков (за исключением Плетнева и Скроботова) остались в Турции и поступили в расположение «Зенита-2». Не полетел с командой и Кристиан Нобоа.

От Анталии до места назначения оказалось 5 часов лету – за это время футболисты и выспаться успели, и кино посмотреть, и книжки почитать.

«Всем удачно провести время в Шотландии», – пожелал пассажирам командир воздушного судна Владимир Воробьев, когда лайнер приземлился в Глазго. Опытнейший пилот – давний поклонник сине-бело-голубых. Он и сейчас старается не пропускать матчи на арене «Санкт-Петербург». И ежегодно лично отвозит команду на первый сбор и первый официальный матч в сезоне или после зимнего перерыва. Традиция не была нарушена и на этот раз. А его фраза на прощанье тоже оказалась не случайной: желать победы в подобной ситуации считается не самой хорошей приметой.

«Футбол? Добро пожаловать!»

Поскольку «Зенит» прилетел на территорию Великобритании, то прежде чем пройти паспортный контроль, необходимо было заполнить специальную анкету. Впрочем, шотландские пограничники отнеслись к гостям более чем доброжелательно. Помогали, чем могли, а на паспортном контроле скорее просто беседовали с прибывшими, нежели задавали строгие вопросы.

– Вы на футбол? На матч с «Селтиком»? О, работать! Добро пожаловать в Шотландию, – подобные слова слышали не только футболисты и тренеры.

К слову, в это же время в Глазго уже начали прибывать и болельщики сине-бело-голубых. Их ожидается около 500 человек.

На выходе же из зоны прибытия петербургскую команду встречали несколько телекамер и фотокорреспондентов. А еще целая группа любителей футбола, которые собирают автографы в альбомы, где уже заранее наклеены фотографии игроков. Надо сказать, шотландцы подготовились основательно. И заготовили не только портреты, скажем, Жиркова, Паредеса или Кокорина, но и куда менее известных пока в Европе Терентьева и Заболотного.

Более того, мальчишки уже на улице просили о совместном фото всех, кто был в зенитовской форме, в том числе тренеров, массажистов, администраторов…

12 лет спустя

Любопытно, что в Глазго для «Зенита» разом перескочили и время, и погода. Первый параметр на «минус 3 часа», второй на добрых десять градусов – в Шотландии оказалось «плюс 4» после 14 тепла в Турции. Само собой, что сине-бело-голубых к тому же полило дождиком со снегом, на который сами шотландцы, похоже, не обращали никакого внимания.

С другой стороны, пока команда ехала в отель, в небе появилась радуга. Будем считать, хорошая примета.

Добавим, что разместился «Зенит» в самом центре Глазго недалеко от Центральной станции. Причем в том же самом отеле, где он гостил в 2006 году еще с Диком Адвокатом, когда приезжал на товарищеский матч с «Рейнджерс».

Впрочем, долго отдыхать в отеле команде не пришлось. Вечером она отправилась на «Селтик Парк» – тренироваться. Здесь петербуржцы точно оказались впервые. Что ж, пусть первый блин не выйдет комом.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Максим Богодвид, РИА Новости/Владимир Федоренко

Смотрите также

Роберто Манчини: «Нам нечего терять — надо выигрывать оставшиеся матчи»

Шотландский журналист: «Зенит» выиграет у «Селтика», если выдержит первые 20 минут

Тренер «Зенита» по физподготовке: «У Кокорина данные идеального футболиста, а Руни больше всех ворчал»