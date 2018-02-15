Александр Ерохин: «Было бы классно заставить замолчать «Селтик Парк» своим голом»

Сегодня «Зенит» сыграет в Глазго с «Селтиком» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Накануне возобновления сезона на вопросы «Матч ТВ» ответил полузащитник сине-бело-голубых.

– Сборы позади. Последний день работы в Турции превратился в праздник?

– В принципе сборы не так уж долго тянулись, не скажу, что они были длинными. Но настроение действительно оказалось приподнятым – впереди уже только официальные матчи. Так что в Глазго прилетели с хорошим настроем. Боевым! Теперь надо выложится на «Селтик Парке» на сто процентов.

– Еще в Дубае вы говорили, что зимние сборы с Манчини переносятся легче, чем летние. В чем тут дело, объяснить сумеете?

– Может, подготовка сейчас так строилась, что воспринимать ее было проще. Плюс зимой играли достаточно много контрольных матчей. В общем, работа в удовольствие получилась.

– Самое яркое впечатление на сборах?

– Тренировочные лагеря – все равно в первую очередь монотонная работа. Без ярких всплесков. Разве что матчи можно выделить, в которых многое удавалось, побед добивались. Это всегда придает позитива на будущее.

– Тренер по физподготовке Иван Карминати отметил, что вы по-прежнему пробегали за матч больше всех – свыше 12 километров. Это у вас от природы или натренировали?

– Все вместе, наверное (улыбается). Хотя, мне кажется, за такими вещами в принципе не так давно стали следить.

– Специалисты говорили, что в спаррингах на сборах вы чаще и качественнее стали отрабатывать в обороне. Согласны?

– Насчет «чаще» – не знаю. Всегда стараешься выполнять тренерскую установку, то есть действовать как в атаке, так в защите. Ведь если даже один человек начнет выпадать, через его зону соперник сможет пройти. Что касается качества – весна покажет. Тем более сейчас все матчи крайне важные. Уверен, каждый из нас отработает в них по полной.

– Как оцените свое физическое состояние накануне возобновления сезона?

– Тренеры так построили работу, что «Зенит» за короткий срок набрал хорошую форму. Мы – готовы.

– С монотонностью на сборах каждый борется по-своему. У вас какие способы?

– В Дубае в этом смысле оказалось проще: пару часов в день получалось с семьей проводить. В Турции – книги, фильмы. Перед отъездом в Глазго Лига чемпионов началась – смотрели. Чемпионат Англии – тоже. Было чем время занять, заодно знания пополнить.

– В АПЛ кому-то симпатизируете?

– После произошедших трансферов интересно понаблюдать за «Арсеналом». Любопытно, как лондонцы будут выглядеть с такой атакой, а игроки – взаимодействовать между собой.

– Фильмы и книги какие на сборах предпочитаете?

– У нас недавно родился ребенок – знакомился с трудами по воспитанию. Еще интересны мотивационные книги. Для спортсменов полезно (улыбается). А фильмы… Люблю новинки. Вторую часть «Кингсмана» недавно посмотрел.

– А отечественные про спорт?

– «Легенда № 17» понравилась. «Движение вверх» еще не видел. Но смотрел фильм про биатлонистов. Очень познавательное кино.

– Раз мы заговорили о зимних видах спорта – за Олимпийскими играми в Корее следите?

– В онлайн-режиме не получалось. Основные соревнования и трансляции до обеда, а у нас в это время, как правило, тренировка. Но медальный зачет постоянно открываю. Так что первую российскую награду в шорт-треке сразу отследил. Считаю, наши ребята, несмотря ни на что, должны достойно выступить. По крайней мере мы в них верим и болеем!

– Когда вы прилетели в Глазго, начался хоккейный турнир у мужчин. К нему исключительное внимание?

– Конечно. Игровой вид, чем-то близкий к нам. Знаю, у наших там свои исторические противостояния – с чехами, канадцами, американцами. Очень интересные матчи будут.

– Из-за известных событий эта Олимпиада по-особому воспринимается?

– Возможно. Но от побед россиян положительные эмоции только сильнее. Наши олимпийцы наверняка хотят доказать, что вопреки всем козням они сильны и могут добиваться успеха.

– Вернемся к футболу. Вы ведь в Великобритании уже бывали, когда в составе «Ростова» играли с «МЮ».

– Да. Но в Шотландии впервые. Поэтому трудно сравнивать атмосферу на стадионах в Англии и здесь. Хотя тренер не раз обращал внимание, что на «Селтик Парке» своих очень жарко поддерживают. Знаем, что болельщики с первых минут погонят «кельтов» вперед и для них это весьма ощутимый стимул.

– Как себя чувствуете на поле, когда трибуны яростно болеют против?

– В этом есть свой азарт. Особенно, если ты забиваешь – и весь стадион замолкает. Это тоже очень интересное ощущение.

– Психологически готовы к давлению 60 000 зрителей?

– Нужно просто абстрагироваться от этого и делать свое дело. То есть играть в свой футбол, выполняя установку тренера.

– «Селтик» уже разбирали?

– Да. Достаточно атлетичная, как все британские, команда. Неплохо действует при стандартах. Быстро выходит в атаку.

– В «Селтике», говорят, много травмированных.

– На это внимания не обращаем. Тем более схема у них вряд ли изменится. Поэтому изучаем в основном, как они действуют, а не кто на какую позицию выйдет. У «Селтика», кстати, базовая расстановка 4-3-3, которая трансформируется в 4-5-1.

– И все же наверняка подмечаете, против кого конкретно играть именно вам?

– Конечно. Надо постараться сыграть на своих сильных качествах, используя слабые стороны соперника.

– Антон Заболотный полностью вписался в «Зенит»?

– Да. Приняли его хорошо, и, мне кажется, адаптация прошла достаточно быстро: Антону комфортно в команде. К тому же он сразу стал забивать, а для нападающего на новом месте – это большое подспорье.

– Но пока он не очень-то много шутит. Или так только кажется?

– Потому что приехал с очень серьезным настроем и больше нацелен на работу, чем на шутки (улыбается).

– Напоследок: какой результат в Глазго сочтете приемлемым?

– Если честно, не люблю это слово в применении к нашим результатам. Будем выходить с мыслью о победе.

Фото: ФК «Зенит», РИА Новости/Владимир Песня