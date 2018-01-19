11 цифр, которые покажут, почему у «Реала» все плохо

Особенно печально смотреть на статистику Роналду.

10

32 гола при 125 попытках отличиться. По соотношению «забитые мячи – нанесенные удары» у «Реала» худший показатель в истории клуба за последние десять лет.

9

Роналду проводит статистически самый слабый сезон за девять лет в «Реале». У Криштиану сейчас худший процент реализации ударов среди всех игроков топ–5 европейских лиг.

8

выездных матчей в примере провел «Реал» и стабильно терял очки в четырех последних из них.

7

В последних семи матчах дома «Реал» ни разу не нанес больше 19 ударов по воротам. Для сравнения, в первых девяти играх на «Сантъяго Бернабеу» худшей статистикой было 22 удара, а средним показателем – 25,2 удара.

6

место занимал бы сейчас «Реал», если бы учитывались только результаты игр на «Сантъяго Бернабеу». Столь же успешно на своем поле действует, к примеру, «Эйбар». Впервые с мая 2009 года «Реал» проиграл два домашних матча подряд.

5

новичков «Реала» сыграли наименьшее количество минут в примере среди всех полевых игроков команды. Тео Эрнандес, Хесус Вальехо, Марко Льоренте, Дани Себальос и Борха Майораль пока являются в лучшем случае игроками ротации.

4

гола на счету лучших бомбардиров команды Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Иско и Марко Асенсио. Никогда еще в истории примеры у «Реала» не было столь скромного показателя после 18 туров. В числе топ-25 бомбардиров чемпионата Испании представителей «Реала» сейчас нет.

3

В последнем матче с «Вильярреалом» защитник «Реала» Марсело, один из лучших фуллбеков лиги, сделал 16 кроссов, но лишь 3 из них стали точными. Это худший результат в его карьере.

2

Во вторых таймах у «Реала» отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей (9-11) при пяти победах, восьми ничьих и пяти поражениях.

1

Лучший игрок «Реала» второй половины прошлого сезона Иско становился первым замененным футболистом в девяти из 16 матчей. С недоверием к испанцу, а также с его нестабильным футболом во многом связаны проблемы команды в организации игры.

0

голов после 86-й минуты в этом сезоне забил «Реал». В прошлом году команда зачастую специализировалась именно на мощных концовках матчей.

Фото анонса: Denis Doyle/Getty Images

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