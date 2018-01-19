11 цифр, которые покажут, почему у «Реала» все плохо

Особенно печально смотреть на статистику Роналду.
10
32 гола при 125 попытках отличиться. По соотношению «забитые мячи – нанесенные удары» у «Реала» худший показатель в истории клуба за последние десять лет.
9
Роналду проводит статистически самый слабый сезон за девять лет в «Реале». У Криштиану сейчас худший процент реализации ударов среди всех игроков топ–5 европейских лиг.
8
выездных матчей в примере провел «Реал» и стабильно терял очки в четырех последних из них.
7
В последних семи матчах дома «Реал» ни разу не нанес больше 19 ударов по воротам. Для сравнения, в первых девяти играх на «Сантъяго Бернабеу» худшей статистикой было 22 удара, а средним показателем – 25,2 удара.
6
место занимал бы сейчас «Реал», если бы учитывались только результаты игр на «Сантъяго Бернабеу». Столь же успешно на своем поле действует, к примеру, «Эйбар». Впервые с мая 2009 года «Реал» проиграл два домашних матча подряд.
5
новичков «Реала» сыграли наименьшее количество минут в примере среди всех полевых игроков команды. Тео Эрнандес, Хесус Вальехо, Марко Льоренте, Дани Себальос и Борха Майораль пока являются в лучшем случае игроками ротации.
4
гола на счету лучших бомбардиров команды Криштиану Роналду, Гарет Бэйл, Иско и Марко Асенсио. Никогда еще в истории примеры у «Реала» не было столь скромного показателя после 18 туров. В числе топ-25 бомбардиров чемпионата Испании представителей «Реала» сейчас нет.
3
В последнем матче с «Вильярреалом» защитник «Реала» Марсело, один из лучших фуллбеков лиги, сделал 16 кроссов, но лишь 3 из них стали точными. Это худший результат в его карьере.
2
Во вторых таймах у «Реала» отрицательный баланс забитых и пропущенных мячей (9-11) при пяти победах, восьми ничьих и пяти поражениях.
1
Лучший игрок «Реала» второй половины прошлого сезона Иско становился первым замененным футболистом в девяти из 16 матчей. С недоверием к испанцу, а также с его нестабильным футболом во многом связаны проблемы команды в организации игры.
0
голов после 86-й минуты в этом сезоне забил «Реал». В прошлом году команда зачастую специализировалась именно на мощных концовках матчей.
Фото анонса: Denis Doyle/Getty Images
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