«Атлетико» потерял образ хамоватой команды». Генич – о возвращении испанской примеры на «Матч ТВ»

Комментатор телеканала Константин Генич объясняет, почему обязательно стоит смотреть второй круг чемпионата Испании.

О том, что мы, возможно, будем показывать Испанию на «Матч ТВ», я знал месяца за полтора до официального объявления. Нам говорили, что это может произойти в любой уикенд и надо быть наготове. Затем переговоры с правообладателем чуть откатились назад, пришлось подождать, но компромисс в итоге все же был найден.

Мы не будем показывать примеру в том объеме, к какому привыкли, наверное, зрители «НТВ-Плюс». Есть пакет на 50 матчей до конца сезона, исключая, к сожалению, класико. Таковы условия компании, передавшей нам права.

7 января перед матчем «Сельта» – «Реал» будет студия, анонсирующая возобновление примеры на канале. Саму игру доверено комментировать мне вместе с Михаилом Поленовым. Мы вдвоем отработали немало испанских матчей в свое время.

О преимуществах примеры перед другими лигами

Чтобы понять, почему надо смотреть Испанию, достаточно вспомнить, кто получал «Золотой мяч» в последние десять лет. Два лучших игрока мира выступают именно в примере.

Многие недолюбливают чемпионат Испании, считая его лигой двух команд. Хотя «Атлетико» с этой точкой зрения мог одно время поспорить. А в конце прошлого года в Дубае примера получила авторитетную премию Globe Soccer Awards как лучший чемпионат 2017-го. Ну и лакмусовой бумажкой являются еврокубки, где побеждают в основном испанцы.

О чемпионской гонке

После победы «Барселоны» в гостевом класико кажется, что интриги уже нет. Анализируя календарь оставшихся матчей в РФПЛ, мы говорили, что выиграть чемпионат кому-то, кроме «Локомотива», будет архисложно – железнодорожники, скорее, могут сами его проиграть. Так и в Испании. «Валенсия» уже не рассматривается как претендент, а шансы «Реала» с «Атлетико» взять титул объективно невелики.

«Барса» уверенно и регулярно набирает очки даже не в выдающихся по качеству футбола матчах. Чемпионская интрига потихоньку умирает. Столь большое преимущество (9 очков) растерять толком негде. Впереди плей-офф Лиги чемпионов, но даже если каталонцы пройдут по сетке далеко, отрыв комфортный. Сейчас куда более интересно, кто попадет в Лигу чемпионов от Испании по итогам сезона.

О гонке бомбардиров

У Месси 15 голов в 17 играх. С учетом того что аргентинец узурпировал в команде право исполнять штрафные и пенальти, догнать его будет очень тяжело. Даже когда он просто ходит по полю, момент-другой у него появляется. Сомневаюсь в способностях Аспаса (11 мячей) и Дзадзы (10) быть реальными конкурентами. Скорее свой же Луис Суарес (10) может помешать. Бакамбу (9) из «Вильярреала» получил очень хорошее предложение из Китая и уезжает в Азию. Стуани (9) из «Жироны» смешно рассматривать как соперника.

Роналду пропустил старт сезона, долго не мог забить. Сейчас у него 4 гола. Отрыв, по сути, такой же, как «Барселоны» от «Реала» (если Мадрид выигрывает перенесенный матч с «Леганесом»). Даже не прикладывая усилий, гонку Месси выиграет. В худшем случае позволит стать первым одноклубнику Суаресу.

О тех, за кем следить, помимо «Барсы» и «Реала»

«Атлетико», «Севилья», «Вильярреал» и «Валенсия» и так всегда на виду. Но есть, например, «Бетис» Кике Сетьена, показывающий незаурядный футбол и обладающий сразу несколькими игроками, за которыми интересно наблюдать. Это Хоакин, который вроде бы уже ехал с ярмарки, но вдруг продлил контракт с клубом, где когда-то начинал. Это Санабрия, очень интересный парагвайский нападающий, при должном отношении способный вырасти в европейскую звездочку.

Есть «Леганес», на старте сезона удивлявший многих тем, что не пропускал и даже шел в еврокубковой зоне. Ресурсов там не так много, но большую часть первой половины чемпионата за командой любопытно было следить. «Эйбар» умудрился зацепиться за примеру с очень скромным бюджетом и составом. Опытный тренер Мендилибар выдает сумасшедшую серию и грозится еврокубками. Чтобы вы понимали, это клуб, по сути, из деревни на 27 тысяч человек.

Ценители футбола просто обязаны смотреть сейчас, как «Лас-Пальмас» с новым тренером Пако Хемесом будет выкарабкиваться с последнего места. В свое время еще Василий Уткин отправлял этого специалиста в «Барселону», игровая модель всех его команд отлично подходит каталонцам. Хемес известен работой с «Райо Вальекано», который мог крупно проиграть и много пропустить, но всегда действовал от себя, владел мячом больше «Барселоны» в очной встрече с самой «Барселоной» и т.п.

Об «Атлетике» как сопернике «Спартака» в Лиге Европы

Это самый слабый «Атлетик» за последние годы. Уход Вальверде не мог пройти бесследно, новый тренер Сиганда менее опытен и искушен. Команда очень плохо играет в атаке, мало забивает (за 17 туров всего 18 мячей, причем треть из них на счету 36-летнего Адуриса).

Ариц свое дело делает, но ярких персонажей, за которых можно было бы зацепиться, не так много. Центральным защитником Лапортом давно интересуются все топы, однако он по-прежнему в Бильбао. Перспективен и одарен Иньяки Уильямс, но ключевым игроком команды никак не станет. Рауль Гарсия уже не молод и для атакующего полузащитника имеет скромную статистику. Очередную тяжелую травму получил Муниан, которого сильно не хватает.

«Атлетик» – это корзиночка на американских горках: то вверх, то вниз. С Марсело Бьелсой он переживал сверхэмоциональный подъем – финал Кубка Испании, финал Лиги Европы. Затем был спад. Эрнесто Вальверде пришел, ситуацию исправил. И вот опять. Стабильности на дистанции не хватает. Старт сезона баски провалили, сейчас вроде бы дела налаживаются, но по сравнению с тем, что было раньше, нынешний «Атлетик» все же очень сдержанная команда.

Школа работает хорошо, у Бильбао есть средства переманивать других баскских игроков. Довольно часто они вырастают в еще более сильных футболистов – Берчиче уже в «ПСЖ», Одриосолой интересуются серьезные клубы. Направление развивать молодежь похвально, но для стабильного выступления в примере без подпитки со стороны этого мало.

О возвращении Диего Косты в «Атлетико»

Меня удивила стоимость трансфера (аренда с обязательным выкупом за 60 миллионов евро. – «Матч ТВ»). Это совсем не в стиле «Атлетико» покупать игрока дороже, чем его продали. Даже не прижившегося в Мадриде Джексона Мартинеса клуб отдал в Китай за большие деньги, хотя это выглядело изначально маловероятным вариантом.

Видимо, Энрике Сересо и Диего Симеоне уверены, что Коста в полном порядке и способен еще принести пользу. Возможно, тренер думает, что Диего вернет ту задиринку. Последние пару лет «Атлетико» потерял некий образ хамоватой команды, которую опасались. Команда сейчас пытается играть в футбол, что ей не всегда удается. Подбор игроков позволяет, но яркого супернападающего не хватало. Гризманн уже двумя ногами и всеми мыслями в другом клубе. Нужен был голодный и жадный до игры человек. Готовый в том числе провоцировать и выводить из себя соперника. Симеоне ждет того Косту, который уезжал в «Челси» и полностью оправдал там вложения.

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Фото: globallookpress.com, Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images Sport/Getty Images

Суббота, 6 января

14:55. «Атлетико» – «Хетафе» (прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»)

22:40. «Севилья» – «Бетис» (прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»)

Воскресенье, 7 января

22:40. «Сельта» – «Реал» (прямая трансляция на «Матч ТВ»)

18:10. «Барселона» – «Леванте» (прямая трансляция на «Матч! Футбол 3»)