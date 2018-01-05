Роналду опять хочет уйти из «Реала». Когда это закончится?

У суперзвезды новое предложение!

«ПСЖ» воспользовался слухами о желании Роналду уйти из «Реала» и через агентов предложил футболисту пятилетний контракт стоимостью 300 миллионов евро, передает El Confidencial. Эта сумма сопоставима с той, что получает Лионель Месси по новому соглашению с «Барселоной».

El Confidencial – общественно-политическая испанская газета. Но летом она первой сообщила о том, что Роналду пообещал президенту клуба Флорентино Пересу остаться в «Реале» после налогового скандала. Информация в итоге подтвердилась. Таким образом, инсайдеры El Confidencial, вероятно, имеют доступ к агентам футболиста или к руководству «Реала».

«ПСЖ» хочет включить Кавани в сделку. В случае переезда Роналду в Париж Кавани потеряет место в стартовом составе. В Париже хотят использовать тройку Мбаппе – Роналду – Неймар для продвижения бренда «ПСЖ» по всему миру и привлечения рекламодателей. Какую часть от сделки компенсируют права на Кавани, неизвестно. Кроме того, у El Confidencial нет информации об общей сумме трансфера. А это значит, что никакого официального предложения еще не сделано. И если переговоры и начнутся, то это займет не менее полугода.

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У УЕФА есть вопросы к «ПСЖ» по поводу финансового фэйр-плей. Но в Париже не считают это проблемой. Для того чтобы привести ведомость в порядок после сумасшедших летних сделок, клубу нужно заработать 70 миллионов евро. Рассматриваются варианты продажи Пасторе, Ди Марии, Моуры, Дракслера и Верратти.

В Париже уверены, что максимальные санкции в их случае – это штраф. В 2014-м УЕФА провел аудит спонсорской сделки «ПСЖ» с Qatar Tourist Office стоимостью 200 миллионов евро в год и пришел к выводу, что бренд слишком переоценен. Тогда клуб оштрафовали на 60 миллионов, ограничили заявку «ПСЖ» на сезон до 21 футболиста и обязали закончить следующий год с нулевым дефицитом. Сейчас стоимость спонсорского контракта сократилась до 175 миллионов евро в год, и он вышел из-под подозрения УЕФА. Кроме того, после переходов Мбаппе и Неймара бренд стал даже дороже!

«ПСЖ» ставит перед собой большие цели в Лиге чемпионов и не только тратит деньги, но и ужесточает дисциплину. Бразильские звезды уехали на новогодние праздники с GPS-трекерами, с помощью которых в клубе отслеживали активность футболистов. Никому не разрешалось привозить ко 2 января более килограмма сверх нормы.

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Нет ясности о планах самого Роналду. По данным El Confidencial, футболист хочет получить от «Реала» новый контракт и стать самым высокооплачиваемым игроком лиги. По данным Daily Record, он попросил «Реал» отпустить его за приемлемую цену (около 100 миллионов евро), так как «ему нужен новый вызов».

Фото: globallookpress.com