Криштиану выложил снимок со всеми своими трофеями. Что насчет мотивации в новом году?

«Матч ТВ» напоминает великому португальцу, ради чего стоит напрячься в 2018-м.

Вот то самое фото.

А вот то, что туда напрашивается в перспективе.

Чемпионат мира

Не исключено, что летом у Роналду будет последняя возможность выиграть первенство планеты с национальной командой. В 2022 году ему уже стукнет 37, и даже такой неугомонный монстр, как Криштиану, может к тому времени завершить карьеру в сборной. В квалификации ЧМ-2018 форвард забил 15 голов, чуть-чуть недотянув до лидерства в этом плане. Один крупный турнир с Португалией Роналду уже выиграл, и тогда его команда тоже фаворитом не считалась.

Лига чемпионов

В нынешнем формате турнир по четыре раза выигрывали шесть футболистов: Зеедорф, Это’О, Хави, Пике, Иньеста, Месси и, собственно, Роналду. Если «Реал» защитит титул, то Криштиану станет единственным и неповторимым. То есть таким, каким любит быть. Убедить его в том, что можно и нужно побеждать и дальше, поможет Пако Хенто, бывший игрок того же «Реала», выигрывавший Кубок чемпионов шесть раз.

«Золотой мяч»

Самый очевидный вариант. Получить награду лучшему игроку мира в шестой раз и обойти вечного конкурента в лице Лео. Впереди, правда, будет мотивация взять четыре подряд «Золотых мяча», как это делал Месси. Пока Роналду удавалось стать первым в 2008 («МЮ»), 2013, 2014, 2016 и 2017 («Реал») годах. Таким образом, даже три кряду приза – само по себе для него достижение.

«Золотой след»

Награда, вручаемая игрокам, которым уже больше 29 лет. Проще говоря, заслуженным ветеранам. В коллекции Роналду больше 50 индивидуальных трофеев, но вот «Золотого следа» среди них нет. В феврале Криштиану исполнится 33 года, он трижды был номинирован на данную премию, но в лучшем случае становился вторым. Самым возрастным обладателем «Золотого следа» оказывался 38-летний Джанлуиджи Буффон.

Клуб 300

Почетное членство в символическом клубе игроков, преодолевших отметку в триста забитых мячей в примере, важно прежде всего потому, что пока там лишь один футболист. Это Лионель Месси (364 гола). У Роналду сейчас 289 голов, так что задача решаемая. Равно как и попадание в еще один «клуб 300» – сыгравших столько и более матчей в чемпионате Испании. Там уже вполне обжито: 36 представителей. На данный момент Криштиану провел 277 игр.

Коллекция

Если же брать локальные цели, то Криштиану может побороться за звание самого титулованного игрока в истории «Реала». Удивительно, но при всем богатстве титулов португальца довольно много футболистов имеют столько же – 15 (например, Гути) – или больше (например, Бутрагеньо, Йерро, Касильяс). Рекордсменом же является уже упоминавшийся Хенто с 23 трофеями.

Фото: instagram.com/cristiano