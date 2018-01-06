Какой контракт и номер? Когда презентация и дебют? Что нужно знать о втором рекордном трансфере в истории футбола

»Матч ТВ» собрал все самое важное о переходе Филиппе Коутинью из «Ливерпуля» в «Барселону».

Контракт

Сегодня «Барса» официально подтвердила трансфер игрока. Соглашение подписано на пять с половиной лет, стоимость сделки – 120 миллионов евро плюс 40 миллионов сине-гранатовые могут выплатить бонусами (в случае определенных успехов Коутинью). Таким образом, это второй переход в списке самых дорогих в истории. К первому каталонский клуб также приложил руку, продав летом Неймара в «ПСЖ» за 222 миллиона евро.

Сумма отступных за Коутинью теперь составляет 400 миллионов евро.

Презентация

Новичок сегодня днем с семьей прилетел в Барселону на частном самолете и город в ближайшие дни не покинет. Официально Коутинью будет представлен публике в понедельник. Не исключено, что его можно будет заметить на «Камп Ноу» и завтра, но лишь на трибунах и в качестве зрителя матча «Барселона» – «Леванте».

Дебют

А вот уже на следующей неделе мы наверняка увидим бразильца в деле. Это будет либо ответный матч на Кубок короля с «Сельтой» (11 января), либо игра в рамках чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (14 января).

Номер

В «Ливерпуле» Коутинью играл под номером «10», но в «Барселоне» сейчас с «1» по «11» (формально номера стартового состава) заняты. «Десятку» носит человек, который слишком известен, чтобы его называть. В сборной Коутинью выступает под 11-м номером, но в его новой команде он отдан другому новичку – летнему – Дембеле. Собственно, свободен на сегодняшний день лишь номер «24».

Скорее всего, до конца января ситуация изменится – «Барсу» покинет Арда Туран и освободит «7». Есть также вариант с номером «14», который оставляет после себя уезжающий в Китай Маскерано.

Позиция

Самый интригующий момент. Коутинью может сыграть как в полузащите, так и в нападении, и между линиями. «Барселона» в начале сезона перешла на схему с двумя форвардами, но не в последнюю очередь это было связано с травмой Дембеле. Француз только что поправился и вышел на замену в предыдущей кубковой встрече каталонцев. В составе есть еще Пако Алькасер, Денис Суарес и Жерар Делофеу, к которым уже есть весьма конкретный интерес со стороны других клубов. Как минимум с одним из них «Барса» расстанется.

Адаптация

Коутинью играл какое-то время за «Эспаньол» (16 матчей в 2012 году), то есть футбол в примере ему знаком. Он в курсе возможностей Луиса Суареса, так как помогал ему в атаке «Ливерпуля». По сети гуляет видео о так называемом «барселонском ДНК» Филиппе – схожести его стиля с тем, что все привыкли видеть в исполнении Иньесты в его лучшей форме.

Турниры

Бразилец уже заигран в этом еврокубковом сезоне за «Ливерпуль», следовательно помочь «Барсе» сможет только в чемпионате и Кубке Испании. С нового сезона он беспрепятственно будет внесен в заявку уже во всех турнирах команды.

Фото: Jan Kruger / Stringer / Getty Images Sport / Getty Images

Читайте также:

«Атлетико» потерял образ хамоватой команды». Генич – о возвращении испанской примеры на «Матч ТВ»

Джан, Балотелли, Санчес. Сборная свободных агентов – 2018

7 громких переходов зимнего трансферного окна. Возможно, вы их проспали

От Марадоны до Неймара. Эволюция трансферных рекордов