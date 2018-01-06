Джан, Балотелли, Санчес. Сборная свободных агентов – 2018

11 футболистов, чьи контракты истекают ближайшим летом.

Вратарь: Кепа Аррисабалага

Клуб: «Атлетик» Бильбао

Стоимость: 20 млн € (здесь и далее по данным transfermarkt)

Если верить испанским СМИ, Аррисабалага одной ногой в «Реале». Сообщается, что игрок уже прошел медобследование для Королевского клуба. Как только подтвердится, что Кепа не страдает редкой формой чесотки (что маловероятно), «сливочные» выкупят 23-летнего вратаря сборной Испании у «Атлетика». В противном случае кто-то другой подпишет футболиста летом. Причем бесплатно.

Правый защитник: Хуанфран

Клуб: «Атлетико» Мадрид

Стоимость: 8 млн €

В конце прошло года гендир «Атлетико» Хиль Марин заявил, что клуб хочет продлить контракт с 32-летним защитником. До подписания официальных бумаг дело так и не дошло. Часики тикают, время летит. Первые дни января принесли «матрасникам» страшные слухи. Диего Симеоне ждут в «Челси», а Хуанфрана – в «Роме».

Центральный защитник: Джорджо Кьеллини

Клуб: «Ювентус»

Стоимость: 10 млн €

Кьеллини близок к продлению отношений с туринским клубом. Так утверждают итальянские СМИ. Имеются и подробности переговоров. Стороны пришли к предварительному согласию: подписать новый контракт сроком до лета 2020 года. К тому моменту Джорджо будет на пороге 36-летия. Внушительный возраст для футболиста! Еще внушительнее будет в 34 года (столько сейчас защитнику) не договориться с любимым «Ювентусом», психануть и уехать, например, в «Челси». Там Антонио Конте ждет.

Центральный защитник: Стефан де Врей

Клуб: «Лацио»

Стоимость: 35 млн €

Де Врей ушел «в отказ». Сообщил руководству «Лацио» о том, что не намерен продлевать трудовой договор. Обвинил римлян в завышенной сумме отступных и заявил, что собирается покинуть Италию летом на правах свободного агента. Случится ли это? Навряд ли. За голландским защитником выстроились в очередь «Интер», «Атлетико» и «Барселона». Ждем милый трансферный сериал.

Левый защитник: Люк Шоу

Клуб: «МЮ»

Стоимость: 15 млн €

«МЮ» на днях продлил договор с рядом футболистов. Дэйли Блинд, Хуан Мата и Эшли Янг подписали контракты еще на год. А вот про Люка Шоу манчестерские боссы забыли. И это логично. Жозе Моуринью больше не верит в защитника и мечтает его «слить». Позитивный момент для Шоу – интерес со стороны «Тоттенхэма» и «Ньюкасла».

Центральный полузащитник: Эмре Джан

Клуб: «Ливерпуль»

Стоимость: 30 млн €

Джан нужен «Ювентусу». Туринцы предложили немецкому опорнику 5-летний контракт с зарплатой 85 тысяч фунтов в неделю. При этом игрок останется в «Ливерпуле» до конца сезона. Если в офис «красных» в январе не придет предложение, от которого невозможно отказаться.

Центральный полузащитник: Леон Горецка

Клуб: «Шальке-04»

Стоимость: 40 млн €

История немецких хавбеков нехитро пересекается. «Ливерпуль» готов отпустит Джана в «Юве», если мерсисайдцы подпишут Горецку зимой. Но у полузащитника «Шальке» другие планы. Он собирается доиграть сезон в нынешнем клубе, а летом переехать в «Баварию».

Атакующий полузащитник: Месут Озил

Месут Озил / Фото: © Gettyimages/Fotobank.ru

Клуб: «Арсенал»

Стоимость: 50 млн €

В середине декабря Венгер убеждал прессу: «Озил останется в «Арсенале». Вслед за рождественскими праздниками в АПЛ началась трансферная суматоха. А Месут никак не заглянет в офис «канониров» для продления контракта. Дядя Арсен переживает. Тем временем «МЮ» готовит предложение по аренде плеймейкера на год.

Атакующий полузащитник: Джек Уилшир

Клуб: «Арсенал»

Стоимость: 20 млн €

Уилшер хочет остаться на «Эмирейтс». Но после недавней ничьей с «Челси» (2:2) хавбек печально признался: «Прогресса по новому контракту – ноль». Стоит задуматься, кто приютит Джека, если с «Арсеналом» не выйдет? «Болтон»? «Борнмут»?

Нападающий: Марио Балотелли

Клуб: «Ницца»

Стоимость: 15 млн €

Балотелли уже второй сезон неплохо выглядит в Лиге 1. Но кто захочет подписать Марио за 15 млн €? Правильно. Никто. Бесплатно еще можно. И это сделает «Ницца» летом 2018-го. Приятного просмотра.

Нападающий: Алексис Санчес

Клуб: «Арсенал»

Стоимость: 65 млн €

Алексис (вместе с любимыми собаками) может наконец переехать в Манчестер. Скорее, чем мы этого ждали. Травма Габриэла Жезуса заставит «Сити» искать замену бразильцу уже зимой, а шейх Мансур отвесит Гвардиоле столько денег, сколько попросит Пеп.

Фото: Richard Heathcote/Getty Images Sport/Getty Images, globallookpress.com, Getty Images

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