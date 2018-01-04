Гол, травма и стычка в течение 25 минут. Диего Коста вернулся!

Одиозный форвард вновь готов наводить шороху в Испании.

1320 дней назад Диего Коста последний раз выходил на поле в форме «Атлетико». 1344 дня назад – забивал. Это был гол в ворота «Челси» в Лиге чемпионов. Команде, за которую он впоследствии будет выступать и в которой у него будут как рекорды с титулами, так и травмы с дисквалификациями. Он переживет все, но не конфликт с Антонио Конте. Проведет полгода в 2017-м вовсе без футбола, занимаясь отдельно и работая в том числе над ударной техникой с боксерами. Наверняка же пригодится…

Даже когда в Лондоне от него уже рады были избавиться, принять его оказалось негде. Финансовые запросы клуба и игрока потянул только «Атлетико», забаненный ФИФА до зимы в плане трансферной активности.

И вот, наконец, все запреты сняты. Его старая новая команда едет в Льейду на кубковый матч. Скромный стадион, вмещающий лишь 13 500 зрителей. Скромный соперник. И скромный стартовый состав – без Гризманна и Косты. Дебютом мечты это не назовешь, для возвращения года антураж тоже так себе.

Но проходит час, и Диего Симеоне делает двойную замену. «Атлетико» ведет 2:0, однако счет неважен, равно как и все, что было ранее. Все аккредитованные на матч фотографы толпятся у скамейки запасных гостей. Оттуда поднимаются Гризманн и Коста, олицетворяющие настоящее и прошлое клуба. В том, что кто-то из них символизирует и будущее, пока большие сомнения. Но спустя всего четыре минуты следует прострел справа от Хуанфрана, и Диего направляет мяч в сетку.

Растренированный и несыгранный он забивает первым касанием. И получает травму.

Пытаясь помешать удару, защитник «Льейды» шипами устраивается на боковую связку коленного сустава. Так не раз (и не два) поступал сам Коста что в примере, что в премьер-лиге. Но разница между ним и тем самым безымянным игроком «Льейды» в том, что делал это форвард почти всегда максимально незаметно. Он не был особо избирателен в методах, когда на кону стоял результат и вообще возвел подлые поступки в особый вид какого-то постмодернистского искусства.

Даже если он и вернулся в Испанию другим (в чем большие сомнения), этот эпизод моментально опустил его на землю. Во всех смыслах слова. Оклемавшись, Диего старательно отбегал на поле и даже успел организовать заварушку уже в компенсированное время. «Я не мог просить большего в таком матче», - скажет он после игры.

И с ходу даже сложно утверждать, что имелся в виду именно гол.

Кубок Испании-2017/18. 1/8 финала

«Льейда» (Льейда) — «Атлетико» (Мадрид) — 0:4 (0:2)

Голы: Годин, 33. Торрес, 37. Коста, 69. Гризманн, 90.

Удаление: Трильес, 90.

Фото: globallookpress.com

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