7 громких переходов зимнего трансферного окна. Возможно, вы их проспали

«Матч ТВ» – о самых серьезных приобретениях европейских клубов в январскую дозаявочную кампанию.

Вирджил Ван Дейк

Амплуа: защитник

Стоимость: 78,8 миллиона евро

Откуда: «Саутгемптон» (Англия)

Куда: «Ливерпуль» (Англия)

Мерсисайдцы предпринимали попытки прибрести рослого защитника еще в августе, а ударили по рукам в конце прошлого года. В субботу Ван Дейк с трибун «Энфилда» наблюдал за победой своей новой команды над «Лестером». Ожидается, что дебютирует рекордсмен (еще никто и никогда в мире столько не платил за игрока обороны) в пятницу на Кубок Англии против «Эвертона». Помимо высоченной трансферной стоимости пока смущает и готовность игрока, проведшего всего 16 матчей за «Саутгемптон» в 2017 году, в том числе 12 – в этом сезоне. В дерби у Ван Дейка будет шанс развеять все сомнения.

Диего Коста

Амплуа: нападающий

Стоимость: 66 миллионов евро

Откуда: «Челси» (Англия)

Куда: «Атлетико» (Испания)

Форвард возвращается в клуб, которому помог выиграть первый за 18 лет титул. Мадридцы заплатили за него в два раза больше, чем получили три года назад, продавая в «Челси». Также за это время «Атлетико» потратил почти 150 миллионов евро в поисках адекватной замены Косте, однако все – от Манджукича до Гамейро – таковой не стали (в этом сезоне команда забила меньше, чем кто-либо в топ-4 примеры). С перспективами Диего в Лондоне у Антонио Конте все было понятно давно, но официально переход зафиксировали, только когда истек срок транферного бана, который был наложен на «Атлетико». На первую открытую тренировку с участием Косты пришло 20 тысяч болельщиков. Дебютировать он сможет в среду, когда «матрасники» сыграют на Кубок с «Льейдой».

Сандро Вагнер

Амплуа: нападающий

Стоимость: 13 миллионов евро

Откуда:«Хоффенхайм» (Германия)

Куда: «Бавария» (Германия)

Трансфер не совсем в духе мюнхенского клуба. Вагнеру уже 30 лет, игрок он скорее для обоймы, нежели для стартового состава. Впрочем, в том, что форвард быстро адаптируется, все уверены: в свое время он занимался как раз в академии «Баварии», а Мюнхен является его родным городом. Любопытно, что в новой команде Вагнер будет играть под вторым номером, так как любимый 14-й занят, а авторитета требовать что-то у игрока пока мало. Раскрылся Сандро довольно поздно и за национальную команду дебютировал лишь в прошлом году, успев отличиться в ее составе пять раз.

Гильерме Арана

Амплуа: защитник

Стоимость: 11 миллионов евро

Откуда: «Коринтианс» (Бразилия)

Куда: «Севилья» (Испания)

Похожая с ливерпульской история в том плане, что тоже защитник и тоже еще летом были потуги подписать его. Однако совсем другая, если брать возраст Араны (20 лет) и стоимость. «Севилья» в очередной раз грамотно зашла на бразильский рынок в надежде отыскать там нового Дани Алвеса или хотя бы Адриано (что ближе, учитывая позицию). Предыдущему спортивному директору севильцев Мончи удавалось найти настоящие бриллианты, которые потом можно было втридорога продать. Сейчас аналогично старается работать Оскар Ариас.

Максимилиано Ромеро

Амплуа: нападающий

Стоимость: 10,5 миллиона евро

Откуда: «Велес» (Аргентина)

Куда: ПСВ (Голландия)

Считающийся одним из самых больших талантов Аргентины 18-летний Ромеро присоединится к ПСВ летом. В этом сезоне он забил четыре гола в десяти матчах за «Велес Сарсфилд», хотя действовал чаще всего на флангах. Очень быстрый и очень техничный игрок, для которого голландский чемпионат должен стать трамплином в большую Европу. По классической южноамериканской схеме «Велес» получит десять процентов от последующей продажи Максимилиано.

Карлос Вела

Амплуа: вингер

Стоимость: 5 миллионов евро

Откуда: «Реал Сосьедад» (Испания)

Куда: «Лос-Анджелес» (США)

Когда-то Вела считался лучшим игроком команды из Сан-Себастьяна. Наверное, в 28 лет он мог еще прилично пошуметь в топовых европейских лигах, но затосковал по более или менее родных местам и вернулся на североамериканский континент. Карлос стал первым в истории «Лос-Анджелеса» (не путать с «Гэлакси»!) так называемым «назначенным игроком», то есть на него не будет распространяться установленный потолок зарплат. В июне Вела забивал в ворота сборной США, которая еще не подозревала, что пропустит ЧМ-2018. Забил он и в своем прощальном матче за «Реал Сосьедад» – на 90-й минуте «Севилье» (3:1) дома.

Марио Гомес

Амплуа: нападающий

Стоимость: 3 миллиона евро

Откуда: «Вольфсбург» (Германия)

Куда: «Штутгарт» (Германия)

Красиво поданная история возвращения ветерана в родные пенаты и потаенная надежда вернуться еще и в сборную на ЧМ-2018. В свой первый заход в «Штутгарте» Гомес отличился 63 раза и не затерялся затем и в других клубах. По количеству хет-триков в бундеслиге его опережает только Герд Мюллер (32 против 12), а по соотношению «проведенные минуты – забитые мячи» выше показатели лишь у четырех игроков (все тот же Мюллер, Левандовски, Обамеянг и Аморозо). Наверняка в «Штутгарте» 32-летний бомбардир и закончит свою выдающуюся карьеру.

Фото: globallookpress.com, Julian Finney/Getty Images Sport/Getty Images, Getty Images, PSV NV

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