10 вещей, которые произойдут в новом году в футболе. Но это не точно

«Матч ТВ» перед праздничным столом не совсем серьезно прикидывает, чего ждать от 2018-го.
«Локомотив» обеспечит чемпионство в заключительном туре
Что может помешать: конкуренты все так же будут терять очки на ровном месте, в отличие от команды Юрия Семина, которая возьмет титул досрочно.
У кого из претендентов на титул самый простой календарь? Разбирается Константин Генич
Кокорин окажется лучшим бомбардиром РФПЛ
Что может помешать: часть голов «откусят» Заболотный и Полоз, в игре Смолова больше не будет сбоев, а Промес с Фарфаном продолжат в том же духе.
Кокорин - лучший футболист страны. Видео, после которого вам придется это признать
«Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов
Что может помешать: травма Де Брюйне, дисквалификация Гвардиолы, дикое невезение в завершающей стадии, но лучше надеяться на чудо.
Как живут и тренируются будущие чемпионы АПЛ. Репортаж «Матч ТВ»
«Реал» не возьмет ни одного трофея
Что может помешать: упорность Роналду и наплевательское отношение к Кубку Испании со стороны «Барселоны», «Атлетико» и «Валенсии».
Три человека, благодаря которым «Реал» проиграл класико. И чемпионат
Смолова признают лучшим в составе сборной на ЧМ-2018
Что может помешать: еще один сильный турнир в исполнении Головина, подвиги Акинфеева, подкаты Джикии или внезапный победный гол в плей-офф от условного резервиста.
Федор Смолов: «Готов перейти в «Милан» за любые деньги»
Исландия станет главным открытием турнира
Что может помешать: Хорватия и Аргентина не оступятся в группе, а Перу или Египет неожиданно психанут и дойдут до четвертьфинала.
Россия – в компании самых «небьющих» команд, у Бразилии самая надежная оборона
Англия вылетит из-за серии пенальти в плей-офф
Что может помешать: Кейн будет традиционно безжалостен с «точки». Ну, или Англия недотерпит до пенальти и вылетит еще в дополнительное время.
Кто сыграет в финале и когда вылетит сборная России? Самые вероятные исходы ЧМ-2018
Коутинью и Гризманн перейдут в «Барселону»
Что может помешать: перейдет кто-нибудь один, а трансфер второго будет долго и уныло расследовать ФИФА. Все закончится новым баном каталонского клуба.
От Марадоны до Неймара. Эволюция трансферных рекордов
Эмери покинет «ПСЖ», а Венгер уедет из Англии
Что может помешать: Парижане выигрывают все турниры, где принимают участие, а главный тренер «Арсенала» берет Лигу Европы и обещает дембельский аккорд в Лиге чемпионов.
Какие рекорды Лиги чемпионов все еще недоступны Роналду и Месси?
Буффон вернется в сборную
Что может помешать: Доннаррума перестанет депрессовать и вновь покажет уровень, а новое руководство национальной команды решается полностью сделать ставку на молодежь.
Георгий Черданцев: «От приезда шведов Россия приобретет больше, чем от визита итальянцев»
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович