10 вещей, которые произойдут в новом году в футболе. Но это не точно

«Матч ТВ» перед праздничным столом не совсем серьезно прикидывает, чего ждать от 2018-го.

«Локомотив» обеспечит чемпионство в заключительном туре

Что может помешать: конкуренты все так же будут терять очки на ровном месте, в отличие от команды Юрия Семина, которая возьмет титул досрочно.

У кого из претендентов на титул самый простой календарь? Разбирается Константин Генич

Кокорин окажется лучшим бомбардиром РФПЛ

Что может помешать: часть голов «откусят» Заболотный и Полоз, в игре Смолова больше не будет сбоев, а Промес с Фарфаном продолжат в том же духе.

Кокорин - лучший футболист страны. Видео, после которого вам придется это признать

«Манчестер Сити» выиграет Лигу чемпионов

Что может помешать: травма Де Брюйне, дисквалификация Гвардиолы, дикое невезение в завершающей стадии, но лучше надеяться на чудо.

Как живут и тренируются будущие чемпионы АПЛ. Репортаж «Матч ТВ»

«Реал» не возьмет ни одного трофея

Что может помешать: упорность Роналду и наплевательское отношение к Кубку Испании со стороны «Барселоны», «Атлетико» и «Валенсии».

Три человека, благодаря которым «Реал» проиграл класико. И чемпионат

Смолова признают лучшим в составе сборной на ЧМ-2018

Что может помешать: еще один сильный турнир в исполнении Головина, подвиги Акинфеева, подкаты Джикии или внезапный победный гол в плей-офф от условного резервиста.

Федор Смолов: «Готов перейти в «Милан» за любые деньги»

Исландия станет главным открытием турнира

Что может помешать: Хорватия и Аргентина не оступятся в группе, а Перу или Египет неожиданно психанут и дойдут до четвертьфинала.

Россия – в компании самых «небьющих» команд, у Бразилии самая надежная оборона

Англия вылетит из-за серии пенальти в плей-офф

Что может помешать: Кейн будет традиционно безжалостен с «точки». Ну, или Англия недотерпит до пенальти и вылетит еще в дополнительное время.

Кто сыграет в финале и когда вылетит сборная России? Самые вероятные исходы ЧМ-2018

Коутинью и Гризманн перейдут в «Барселону»

Что может помешать: перейдет кто-нибудь один, а трансфер второго будет долго и уныло расследовать ФИФА. Все закончится новым баном каталонского клуба.

От Марадоны до Неймара. Эволюция трансферных рекордов

Эмери покинет «ПСЖ», а Венгер уедет из Англии

Что может помешать: Парижане выигрывают все турниры, где принимают участие, а главный тренер «Арсенала» берет Лигу Европы и обещает дембельский аккорд в Лиге чемпионов.

Какие рекорды Лиги чемпионов все еще недоступны Роналду и Месси?

Буффон вернется в сборную

Что может помешать: Доннаррума перестанет депрессовать и вновь покажет уровень, а новое руководство национальной команды решается полностью сделать ставку на молодежь.

Георгий Черданцев: «От приезда шведов Россия приобретет больше, чем от визита итальянцев»

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович