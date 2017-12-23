Три человека, благодаря которым «Реал» проиграл класико. И чемпионат

«Матч ТВ» называет основных действующих лиц, поучаствовавших в разгроме, который устроила «Барселона» своему главному конкуренту в примере.

Паулинью

Четыре месяца назад переезд бразильца из Китая казался самым спорным трансфером «Барсы», который только можно было придумать. Шути про то, что руководство не нашло ничего лучше, как соединить Пауло Дибалу и Коутинью (две давние цели) в одном игроке, заходили на ура. Однако практически сразу же Паулинью доказал, что готов получить приз новичку года в примере. И не получит только потому, что приза такого пока нет.

Сегодня бразильский хавбек в одиночку пытался угрожать воротам «Реала» до перерыва (на его счету оба момента) и вообще для игрока, впервые участвовавшего в класико, действовал очень уверенно и даже нагловато. Бускетс, Иньеста и Ракитич на троих за все время не предприняли ни одной попытки удара – у Паулинью таковых набралось четыре (среди них – и тот, что привел к пенальти). Его активность помогала «Барселоне» долгое время держать темп, который задали хозяева. А когда игра выровнялась, в дело вступили более техничные партнеры по команде.

Ковачич

Появление хорвата в стартовом составе «Реала» изначально выглядело спорно. Понятно, что Бэйл готов не на сто процентов, но тот же Иско вполне мог добавить своей команде остроты впереди.

По итогам первого тайма Ковачич оказался единственным игроком среди всех 22 присутствовавших на поле, кто показал стопроцентный результат по точности передач (24 из 24). Однако требовалось от него – при живых Модриче и Кроосе, – наверное, все-таки нечто другое. Скажем, более качественная игра в защите и более плотная опека соперника. Второе указание Матео воспринял слишком буквально и чересчур персонально: увлекся подключением Месси, бросив находившегося с мячом Ракитича, который спокойно прошел до штрафной и отдал предголевой пас. Неудивительно, что в ситуации, когда надо было спасать отечество, Зидан, среди прочих, убрал с поля как раз Ковачича.

Санчес Мартинес

Пожалуй, роль арбитра матча в итоговом исходе ключевой назвать сложно, но совсем избежать судейской темы тоже не получится.

Мартинес удалил Карвахаля за намеренную игру рукой в своей штрафной, свистнув чуть раньше, чем мяч закатился-таки в ворота. В итоге, «Барселона» получила не только пенальти, но и большинство. Он дважды не поставил на точку в ситуациях, когда мяч попадал в руку (или находил ее) Серхио Роберто и Ракитичу, и не посчитал нарушением правил встречу ноги Карвахаля с Пике до перерыва. Он пощадил Рамоса, в очередной раз пытавшегося самоликвидироваться в класико, и ограничился для испанца предупреждением. Наконец, его помощник на линии не заметил уход мяча в аут в атаке, закончившейся третьим голом каталонцев.

Это была далеко не худшая встреча «Реала» и «Барселоны» с точки зрения работы рефери, но почти все решения Мартинеса так или иначе сыграли против хозяев.

Фото: globallookpress.com, Denis Doyle/Getty Images, Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Текстовая трансляция и статистика матча

Чемпионат Испании. 2017-18. Тур 17

«Реал» (Мадрид) — «Барселона» (Барселона) — 0:3 (0:0)

Голы: Суарес, 54. Месси, 64 (с пенальти). Видаль, 90.

Удаления: Карвахаль, 63.