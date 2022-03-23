Захаряна убрали из списка лучших молодых футболистов. Но для России это может быть даже полезно

Видишь Арсена? Нет. А он есть.

Видишь Арсена? Нет. А он есть.

Читатель, я тебя не знаю! Но давай предположим: ты, возможно, болельщик стародавних наклонностей, стремящийся найти своих среди чужих. Или ты совершенно юн, но уже успел бросить надежду: мол, в новой реальности наших все равно задавят. Давайте определимся: это страшно, что Заху прижали, или нет?

То, что Захарян встаёт в один ряд с самыми талантливыми футболистами мира, превратилось для нас в реальность быстро. Арсен — вот он в молодежной команде «Динамо», где за ним не успевает никто; вот он в «Динамо-2» через полгода; вот он в главной команде через еще три месяца. Такого сшибания предыдущих высот не видел никто.

В «Динамо», слава Богу, все понимали: Кирилл Новиков подтягивал к тренировкам, Сандро Шварц оперативно дал дебютировать. Шварц и Захарян — это история роста. Не любви, а именно роста. В руках у немца, оказавшегося в России в один момент с прогрессом Арсена, главный российский талант. Шварц вращает как хочет — фланг тот, фланг этот. Иногда в центре, где и есть (вроде бы) захаряновская родная позиция. Несмотря на все перестановки, Захарян хорош и к майскому 19-летию абсолютно точно оформит статистически невероятный сезон для своего возраста в российском футболе.

Арсена видят, знают, ценят в мире, но, похоже, не очень понимают в России. Без пророка в своем Отечестве — это нам знакомо. Ну так значит нынешнее решение авторитетного сайта — это прежде всего нам наука. Ниже четыре причины, почему громкое исключение Захаряна это полезно.

Страна узнала, что Захарян вообще существует, и творится несправедливость. Не надо строить иллюзий о спортивности России, для попадания в топы новостей нам нужны вот такие поводы. Но теперь фамилия на слуху, это нашему футболу нужно.

Европа узнала, что есть такой футболист. Запрещенное и таинственное манит. Прямо сейчас неминуемо растет число просмотров хайлайтов матчей московского «Динамо».

Мы узнали о списке и прикинули отношение к российскому футболисту за рубежом. Давайте честно, такой бодрящий момент в эпоху жестоких санкций в отношении спорта. Сложно не только нам, не участвующим, но и тем, кто это неучастие придумал. И это в футболе, виде спорта, где, казалось, без россиян как-то обойдутся.

Самому Арсену это важно и нужно. На парня за последний год свалилось многое, попробуй совладай. Советов относительно отъезда предостаточно, в 2022 году Европа стала дальше, чем была. Фактор «вопреки» в психологии наших людей работает исправно, так вот сейчас надо доказывать, что даже за занавесом есть возможности для личностного роста.

В завершении можно было бы добавить о всемирной несправедливости и о бесконечных обидах. Смысл? Все сразу стало понятно, когда нас начали выключать из спорта. Но настоящий спорт он про настоящую конкуренцию, свободную от предрассудков.

Для своего возраста и своим отношением к делу Арсен Захарян заочно эту конкуренцию выиграл у многих сверстников в мире. Сейчас мы заскучали по временам, когда в российском футболе были короли полузащиты, мастера гениального паса и удара одновременно. Егор Титов, Дмитрий Лоськов, Андрей Аршавин, Александр Головин. Арсен Захарян в этом ряду. Он парень абсолютно сопоставимого таланта, а, может, и круче. Даже без фотографии в профиле.

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