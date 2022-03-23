Каким мог быть состав сборной России на матч с Польшей? Лучшие игроки здесь и сейчас для схемы Карпина

Оптимальный состав для игры, которая не состоится.

Оптимальный состав для игры, которая не состоится.

Сборные России и Польши должны были встретиться 24 марта в полуфинале стыков за право сыграть на ЧМ-2022

В конце февраля ФИФА и УЕФА объявили, что из-за ситуации в Украине российские сборные и клубы лишены права участия в международных турнирах

Сборная Польши вышла в финал стыков без борьбы и в решающем матче 29 марта сыграет с победителем в паре Швеция — Чехия

Ниже 11 лучших наших игроков с начала года. Схема — 4-3-3. Именно она является основной в сборной России при Валерии Карпине.

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодар»)

Матчи весной: 3

Сейвы: 4,7

Доля отраженных ударов: 82%

Сафонов был основным в сборной России и осенью, пропустив всего два мяча в четырех матчах. С тех пор Матвей не дал поводов в себе сомневаться.

По итогам первой части сезона из всех основных вратарей клубов Тинькофф РПЛ Сафонов был лучшим по доле отраженных ударов. Весной этот показатель голкипера остался на прежнем высоком уровне — 82%. А вот количество сейвов возросло: с 4 за матч до 4,7.

С отъездом из «Краснодара» легионеров значимость Сафонова невозможно переоценить. Две победы и одна ничья — во многом его рук дело. При этом среди обыгранных есть «Спартак» — в Москве.

Центральные защитники: Дмитрий Чистяков («Зенит») и Георгий Джикия («Спартак»)

В прошлом году основными были Джикия и Дивеев. Когда Карпин уходил со схемы 4-3-3 на 5-4-1, то на поле появлялся Чистяков. Сейчас пара основных игроков могла бы поменяться.

Чистяков весной выглядит здорово. У Дмитрия лучшая точность передач в рассматриваемой тройке игроков (90%, у Джикии — 88%, у Дивеева — 86%) и лучшее качество отборов (83%, у Джикии — 75%, у Дивеева — 57%). А еще хороший уровень единоборств (76%) и единоборств вверху (84%). К тому же из-за участия «Зенита» в Лиге Европы Чистяков играл чаще других защитников — сразу семь матчей, у Джикии и Дивеева на два меньше. Instat засчитал ему голевую ошибку в домашней игре с «Бетисом», когда он при втором голе не успел встретить Жозе Виллиана, но больше там все же провалилась вся команда.

Скорее всего, Карпин не стал бы убирать из состава Джикию, который в прошлом году был лидером сборной России в отборе ЧМ-2022 по сыгранным минутам — 720. Нынешней весной у спартаковца порядок с качеством отборов (75%), единоборств (82%) и верховых единоборств (89%). По данным Instat, весной он допустил лишь одну результативную ошибку — в кубковой игре с «Кубанью» не успел накрыть своего оппонента, но это точно не привоз. «Спартак» по-прежнему нестабилен, но Джикия не в числе главных виновников.

Дивеев не так убедителен. У него довольно средний показатель успешных отборов (57%). А еще есть грубый голевой просчет — неудачно махнул мимо мяча с «Локо», после чего забил Изидор. Так что есть вопросы в плане надежности. Если говорить про атаку, то Дивеев проявил себя ярче всех других центральных защитников, сделав дубль в кубковом матче с «Сочи». Но действия в обороне для игрока его амплуа все же первостепенны, особенно если речь о международных соревнованиях.

Правый защитник: Алексей Сутормин («Зенит»)

После ухода из сборной Марио Фернандеса на правой бровке нет очевидного первого номера.

На сегодняшний день предпочтительнее других видится Суторми. Он стабильно и удачно играет в составе чемпиона России - пять матчей весной. В этом году забил «Рубину», а еще показывает очень высокий уровень отборов — 77% (10 из 13). Также у него выше среднего показатель единоборств при обороне — 61% (19 из 31). Результативных ошибок в текущем году не допускал. Хорошие шансы выйти справа были бы еще у Караваева, но он много пропустил и сейчас только набирает форму.

Осенью Сутормин сыграл три матча за сборную России. Против Словении даже вышел с капитанской повязкой.

Левый защитник: Данил Круговой («Зенит»)

Как и Чистяков, провел весной семь матчей. Набрал 2+2 по системе «гол+пас» — лидер среди всех защитников. Демонстрирует отличное качество дриблинга — 71% (27 удачных обводок при 38 попытках), в чем ему тоже нет равных среди игроков задней линии. А еще у Кругового порядок с качеством отборов — 68% (13 из 19) и единоборств при защите — 65% (24 из 37). В этом году — наш лучший крайний защитник.

За сборную России пока не дебютировал, решающий матч с Хорватией провел в запасе.

Опорник: Дмитрий Баринов («Локомотив»)

Матчи весной: 4

Результативность: 2 голевых паса

Игра при обороне: 70% удачных отборов (14 из 20), 29 перехватов, 69% успешных единоборств (29 из 42)

Осенью Баринов был системообразующей фигурой в схеме Карпина. Полузащитник сыграл без замен в шести матчах из семи. Только в игре с Кипром он на поле не появился — был риск получить желтую карточку и пропустить ключевую встречу в Сплите.

В начале этого года Баринов действует очень качественно. Уход Гисдоля с поста главного тренера и неоднозначная форма команды никак не мешают игроку. В матче с «Химками» он даже сделал ассистентский дубль — результативные действия стали для него первыми в текущем сезоне.

Правый центральный полузащитник: Далер Кузяев («Зенит»)

Матчи весной: 3

Результативность: 2 голевых паса

Игра при обороне: 67% удачных отборов (6 из 9), 15 перехватов, 60% успешных единоборств (9 из 15)

Один из самых универсальных игроков в российском футболе, который одновременно полезен как в атаке, так и в обороне, что весной в очередной раз подтвердил.

В отборочном цикле ЧМ-2022 Кузяев стал вторым игроком сборной России по проведенным на поле минутам — 635. Больше сыграл лишь защитник Джикия — 720. Нет сомнений, что сейчас полузащитник вновь был бы в старте — начал год очень продуктивно.

Левый центральный полузащитник: Даниил Фомин («Динамо»)

Матчи весной: 5

Результативность: 3 гола (2 с пенальти)

Игра при обороне: 53% удачных отборов, 15 перехватов, 44% успешных единоборств (15 из 34)

Из-за дисквалификации с Польшей не имел права играть Головин. Игрок «Динамо» представлялся бы главным кандидатом на замену. Ни один центральный полузащитник из российской команды не забил весной больше Фомина. То же самое касается всего сезона. В Тинькофф РПЛ у Даниила сейчас 8 голов. Больше в активе лишь у четырех центрфорвардов. Правда, более половины голов (5) он забил с пенальти.

При Валерии Карпине провел на поле в форме сборной России 278 минут. Против Словении сделал голевой пас. То результативное действие стало для него вторым в национальной команде — против Мальты прошлой весной он тоже выполнил ассист. Кстати, передачами силен — с начала текущего года совершил четыре ключевые.

Если в атаке Фомин выделяется и включениями к штрафной, и передачами к чужим воротам, то в обороне он уже не столь полезен. Но когда в тройке хавбеков есть два более сильных разрушителя, его защитные уязвимости некритичны.

Правый нападающий: Рифат Жемалетдинов («Локомотив»)

Матчи весной: 4

Результативность: 1 гол + 2 голевых паса + 1 предголевой пас

На клубном уровне прошлый календарный год получился самым результативным в карьере Жемалетдинова — у него 8 голов и 10 голевых передач. Прямо сейчас полузащитник доказывает, что тот период не был случайным. Его результативные действия помогли «Локо» обыграть «Химки» и «Ахмат» — это единственные победы железнодорожников после зимней паузы.

Помимо умений пробить и отдать Жемалетдинов может обыграть. Весной он инициативен: 35 попыток дриблинга всего и 66% удачных.

В «Локо» Жемалетдинов играет на позиции атакующего полузащитника. Но столь же успешно он может сыграть и с краю атаки, где преимущественно действовал до прихода в «Локо» Марко Николича, который сдвинул его в середину. Валерий Карпин осенью выпускал Рифата именно на фланг — у него 1 гол после трех выходов на замену.

Левый нападающий: Антон Зиньковский («Крылья Советов»)

Матчи весной: 3

Результативность: 1 гол + 2 голевых паса + 1 предголевой пас

Зиньковский — самый продуктивный левый форвард России этой весной. Во многом благодаря ему «Крылья» продолжают играть результативно даже после трансфера Ивана Сергеева в «Зенит»: после зимней паузы Зиньковский причастен к 67% голов своей команды (4 из 6).

Как и Жемалетдинов, на поле Зиньковский выделяется индивидуальными задумками. В порядке количество (30) и качество дриблинга (70% успешных).

За сборную России Зиньковский еще не дебютировал. В заявку на матчи тоже не попадал.

Центральный нападающий: Иван Сергеев («Зенит»)

Матчи весной: 7

Результативность: 1 гол + 3 голевых паса

Осенью Карпин основным видел Смолова, а его сменщиком Заболотного. Первый сейчас в хорошей форме, но против Польши не вышел бы из-за перебора желтых карточек. Второй потерял место в стартовом составе ЦСКА.

В такой ситуации в старте неожиданно мог выйти Иван Сергеев. Ранее он был успешен в «Крылья Советов» (6 голов в первой части Тинькофф РПЛ, 40 мячей в прошлом сезоне ФНЛ), а теперь продуктивен в «Зените». На одно результативное действие в новой команде форварду требуется в среднем 50 минут! В стартовом составе чемпиона России он пока вышел только дважды, тогда как пять раз вступил в игру со скамейки запасных.

В домашней встрече с Хорватией Карпин использовал в роли ложной девятки Алексея Миранчука. Прямо сейчас такой вариант был бы невозможен — игрок «Аталанты» травмирован.

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