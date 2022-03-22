Хоть кто-то может выиграть от кризиса нашего футбола. 14 пацанов, которые начали играть в РПЛ

Новые реалии РПЛ — вынужденное доверие молодым.

Новые реалии РПЛ — вынужденное доверие молодым.

Катастрофа в российском футболе становится все более очевидной. Список уехавших иностранцев пополняется почти в ежедневном режиме, в ближайшие дни частота грустных новостей вырастет из-за паузы на игры сборных.

Заменить легионеров тренеры могут исключительно за счет молодых россиян, они получают беспрецедентную возможность проявить себя. Спустя четыре тура после возобновления сезона «Матч ТВ» выделяет 14 россиян, которые начали играть в РПЛ чаще, чем могли бы. В большинстве случаев речь о дебютах на взрослом уровне.

До конца сезона этот список может серьезно расшириться, ведь иностранцев станет еще меньше, а график — напряженнее.

центральный защитник, 18 лет

Воспитанник подольского «Витязя», потом играл за «Вику» в чемпионате города Домодедово, причем на позиции атакующего полузащитника. Там его заметил один из скаутов и предложил директору академии «Ростова» взять парня на просмотр. Так он оказался в молодежке, перестроился на позицию ЦЗ, а в августе получил первые минуты в основе. Сейчас начинает играть регулярно.

центральный / левый защитник, 19 лет

Из Серпухова, но учился в академии «Локомотива». Не имеет родства с Максимом Мухиным, но они знакомы по «Локо». Много играл в молодежке, ЮФЛ и сборной России (игроки 2002 г. р.). Стал первым игроком в истории чемпионата России, который был использован в качестве 6-го вышедшего на замену (6-я замена возможна в случае травмы головы).

правый защитник, 18 лет

Родился и вырос в Ростовской области, в Азове. Воспитанник академии Ростова, выносил баннер Лиги Европы на игре против «МЮ». Фанател от звезд той команды, был счастлив, когда получил кофту Азмуна. На вопрос «Мечтаешь ли играть за один из ведущих клубов Европы?» Лангович отвечал: «Хочу, чтобы «Ростов» стал одним из ведущих клубов Европы. Считаю, что наш город и болельщики этого заслужили».

нападающий, 20 лет

Москвич, воспитанник «Локомотива», жил недалеко от стадиона в Черкизово. Лучший бомбардир первого сезона ЮФЛ. Писали, что Турищев был в шорт-листе «Аякса». Своими кумирами называл Левандовского и Обамеянга.

левый вингер, 19 лет

Воспитанник «Спартака», провел 35 матчей за вторую команду, ездил на сборы с основой при Руе Витории. Дебютировал за «Спартак» в матче против «Уфы» (16 минут), а зимой перешел в «Ростов» за 90 тысяч евро (если верить данным Transfermarkt). И тут же пригодился.

нападающий, 19 лет

Воспитанник краснодарской академии, родился в станице Выселки, где играет и тренирует в любительских клубах его старший брат. Там же вырос опорник «Краснодара» Александр Черников. Манелов получил приз за лучший гол академии «Краснодара» в 2021 году.

центральный полузащитник, 19 лет

К 19 годам проделал удивительный карьерный маршрут: Дзержинск («Тосол-Синтез») — Москва («Сокол») — Муром — Владимир («Торпедо») — Томск («Томь») — Краснодар. Начал получать минуты еще в первой части сезона, а в 2022-м и вовсе стал основным — 4 матча в старте подряд.

левый защитник / опорный полузащитник, 24 года

Отчислялся и возвращался в академию. В составе сборной студентов КубГУ становился чемпионом Европы среди студенческих команд. Провел 80 матчей за вторую «Краснодар-2», но в 24 года все-таки получил свой шанс в основе.

нападающий, 19 лет

Полное имя — Омар Сурхай оглы Попов. Почти не играл за вторую и третью команду, перешел в основу из молодежки, где был одним из лучших бомбардиров лиги.

правый вингер, 17 лет

Звезда «Краснодара» в ЮФЛ, 6+4 в 11 матчах. Самый молодой воспитанник академии, который сыграл в РПЛ (17 лет, 4 месяца, 14 дней). Бывший селекционер «Краснодара» Николай Горохов вспоминал о Кучугуре в интервью «Матч ТВ»:

— Его всегда выделяли руководители академии, которые на финале России в 2019 году были крайне огорчены, что лучшим игроком признали Пиняева, а не Кучугуру, и высказывали по этому поводу претензии организаторам турнира. Очень яркий, креативный, умный и техничный игрок. С отличным видением поля, высоким уровнем игрового мышления и взрывными качествами. Сравнил бы его с Захаряном из «Динамо», не напрямую, а по пониманию игры, по умению отдать передачу, обыграть, завершить атаку. Скажем так, по влиянию на игру команды. Кучугура с 13-14 лет уже заметная фигура. На всех уровнях, где играл, выделялся.

центральный защитник, 21 год

Тесленко из Краснодара, но не имеет отношения к академии и филиалам Галицкого. Ездил на сбор с основой ЦСКА, но устроился только в ПФЛ в «КАМАЗ», с которым поднялся в ФНЛ. В октябре оформил хет-трик в ворота «Спартака-2», а зимой прошел просмотр в «Рубине». Учитывая красную карточку Бегичу в игре против ЦСКА, Тесленко, вероятно, сыграет в основе в следующем туре против «Химок».

вингер, 18 лет

Воспитанник казанской академии, до дебюта против ЦСКА в РПЛ, отыграл 16 матчей в молодежном чемпионате (7+1).

нападающий / левый вингер, 18 лет

«Рубин» взял Кузнецова у «Зенита» зимой, но у питерцев есть право обратного выкупа по фиксированной цене. Зимний уход Деспота и Игнатьева, а также отъезд Дрейера, Хакшабановича (и Хвичи?) дает Кузнецову основания рассчитывать на регулярную практику весной.

центральный полузащитник, 20 лет

Родился в Нальчике, воспитанник местного футбола, провел 50+ матчей за команду в ПФЛ. А еще у него есть 3 матча в юношеской сборной под руководством Кержакова. Подписал контракт с «Чайкой», но ту понизили из-за организации договорняка, поэтому ушел в «Томь». Там получил болезненную травму — перелом лицевых костей после стыка. В декабре подписал контракт с «Рубином» и дебютировал в матче с «Зенитом».

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