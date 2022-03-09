Фанаты поддержали Абрамовича, летом ожидается продажа лидеров, санкции все еще возможны. Новый поворот в судьбе «Челси»

Цена клуба продолжает падать.

Цена клуба продолжает падать.

Кто еще хочет купить «Челси»?

Более 20 сторон участвует в переговорах по покупке «Челси», примерно 10 из них — серьезные игроки. Публично выступили пока только несколько бизнесменов.

Также известно, что из четырех претендентов, которые появились сразу после объявления Романа Абрамовича о расставании с клубом, один уже дистанцировался от торгов. Это самый богатый британец 2018 года Джим Рэтклифф.

Вот несколько ключевых кандидатов, продолжающих борьбу:

Британский застройщик Ник Кэнди. Ему 49 лет, у него в планах также реконструкция стадиона «Стэмфорд Бридж». Кэнди с четырех лет болеет за «Челси»

Владелец бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс» Тодд Боли и швейцарский олигарх Хансйорг Висс. Напомним, Боли пробовал уже приобрести «Челси» в 2019-м за 2,2 млрд фунтов

Американский бизнесмен Джош Харрис, который на данный момент владеет небольшим пакетом акций «Кристал Пэлас»

Турецкий магнат Мухсин Байрак, который пообещал «поднять флаг Турции в Лондоне». Он заявил, что ожидает в ближайшее время завершение сделки

Владелец «Нью-Йорк Джетс» Вуди Джонсон

Частный саудовский консорциум

Напомним, Абрамович поручил продажу клуба американской компании The Raine Group. Стартовая цена была в районе 4 млрд фунтов, но очевидно, что она будет падать с каждым днем. Сейчас сумма возможной сделки оценивается в два раза ниже стартовой.

Важный момент — стадион «Челси». Во многих смыслах он уже устарел, вмещает всего 40 000 тысяч человек, что мешает клубу зарабатывать больше. Это может отпугнуть часть инвесторов.

Абрамович планировал реконструкцию стадиона (с увеличением до 60 тысяч), смог добиться разрешения на строительство, хотя местные жители выступали против стройки под окнами. Но из-за ухудшения отношений России и Великобритании в 2018-м и проблем с визой Абрамовича работы по стадиону были временно приостановлены. Затем срок разрешения на строительство истек.

В таком контексте застройщик Ник Кэнди имеет преимущество перед другими кандидатами на клуб. В компании убеждены, что после возведения новой арены, доходы «Челси» серьезно вырастут.

Как игроки и фанаты отреагировали на уход Абрамовича?

Из действующих футболистов клуба пока высказался только Канте: «[Продажа клуба Абрамовичем] стала шоком для всех, никто не мог этого ожидать. В данной ситуации нам остается только сосредоточиться на своей работе». Фанаты поддержали Абрамовича — на матче с «Бернли» (4:0) они скандировали имя олигарха.

Как продажа скажется на клубе?

The Athletic считает, что вслед за Абрамовичем «Челси» покинет директор клуба Марина Грановская, которая отвечает за трансферы и контракты футболистов. Это точно осложнит переговоры по новым соглашениям с Рюдигером, Кристенсеном и Аспиликуэтой. Сообщается, что в этих вопросах были положительные сдвиги, но последние новости все меняют.

Возможный уход Грановской — важнейший момент в истории нынешнего «Челси». Победа в ЛЧ-2021 — во многом ее заслуга. По сути, она занималась операционным управлением клуба последние годы. Топовый состав, оперативное приглашение Тухеля, доходы от спонсоров, продление контрактов лидеров, заработок 1 млрд евро на трансферах за последние 9 лет (больше всех в Европе) — это все она.

Если Грановская уйдет вслед за Абрамовичем, то клуб ждут серьезные изменения. Как считает Daily Mail, на первом этапе придется реструктурировать систему управления, поэтому возможна продажа некоторых лидеров, чтобы получить финансовую стабильность. У «Челси» большой зарплатный фонд, еще есть обязательства по недавним трансферам (Хавертца, Вернера, например). А недостаточно современный стадион не позволяет покрывать все эти расходы.

Даже в успешной период при Абрамовиче клуб периодически уходил в минус — так набрался долг в 1,5 млрд фунтов. Олигарх мог потребовать эту сумму с «Челси», но отказался. Если новые владельцы не будут готовы нести потери (также, как это делал Абрамович), то клуб ждет период экономии.

Санкции для Абрамовича все еще возможны?

Да. В парламенте регулярно раздаются вопросы о том, почему Абрамович не под санкциями. 5 марта Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон ответил так, что становится понятно, вариант введения санкций против владельца «Челси» точно прорабатывается.

— Никто из нас не хочет жить в стране, где государство может отнять ваш дом без надлежащей правовой процедуры, — объяснял Борис Джонсон. — Нет смысла говорить: «Да, мы пойдем за ним (за Абрамовичем. — «Матч ТВ»)», а затем столкнутся с кирпичной стеной адвокатов. Поэтому мы должны сделать все правильно.

Есть вариант, при котором из-за санкций против Абрамовича пострадает клуб. Если заморозят все активы олигарха, это коснется и «Челси». Но это сильно ударит по одному их лучших клубов Англии — проблема с исполнением контрактов, финансовым планированием. Пока такое сложно представить. Вероятно, если санкции будут, то более точечные, так чтобы не сильно затронуть клуб.

Читайте также: