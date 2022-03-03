Абрамович продает «Челси». В кандидатах фанат «МЮ», два американца и швейцарец, который выдал планы российского олигарха

Уходит целая эпоха.

Уходит целая эпоха.

Как Абрамович объяснил продажу «Челси»?

2 марта российский бизнесмен Роман Абрамович объявил о решении продать «Челси». Из-за событий в Украине он сначала (26 февраля) передал клуб в управление благотворительному фонду «Челси», а вчера объявил о грядущей продаже.

Вот его заявление на официальном сайте команды:

— Я хотел бы ответить на спекуляции в СМИ за последние несколько дней относительно моего владения «Челси». Как я уже говорил, я всегда принимал решения, исходя из интересов клуба. Поэтому в текущей ситуации я принял решение о продаже, так как считаю, что это в интересах клуба, болельщиков, сотрудников, а также спонсоров и партнеров клуба.

Продажа клуба не будет ускорена, но станет следовать надлежащей процедуре. Я не буду просить о погашении каких-либо кредитов. Для меня это никогда не было ни бизнесом, ни деньгами, а чистой страстью к игре и клубу. Более того, я поручил своей команде создать благотворительный фонд, куда будут пожертвованы все чистые доходы от продажи. Фонд станет работать на благо всех жертв военной операции в Украине. Это включает в себя предоставление критически важных средств для удовлетворения неотложных потребностей жертв, а также поддержку долгосрочной работы по восстановлению.

Пожалуйста, знайте, что это было невероятно трудное решение и мне больно расставаться с клубом таким образом. Однако я считаю, что это в интересах клуба. Я надеюсь, что смогу в последний раз посетить «Стэмфорд Бридж», чтобы попрощаться со всеми вами лично. Быть частью «Челси» было привилегией всей жизни, и я горжусь всеми нашими совместными достижениями. Футбольный клуб «Челси» и его болельщики всегда будут в моем сердце, — говорится в заявлении Абрамовича.

Напомним, Абрамович приобрел «Челси» в 2003 году за 140 миллионов фунтов стерлингов. При нем клуб пять раз стал чемпионом Англии, по два раза выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, пять раз — Кубок Англии, трижды — Кубок английской лиги. В феврале «Челси» победил на клубном чемпионате мира.

Почему после передачи «Челси» фонду Абрамович все же решил продать клуб?

Финт с передачей «Челси» фонду, который связан с клубом напрямую (то есть и с самим Абрамовичем), в Великобритании не совсем поняли. Легенда «МЮ» Гари Невилл даже назвал этот поступок «трусливым»:

— Он сделал вид, что отдал клуб хорошим людям из фонда, но посмотрите, кто входит в его попечительский совет: это Эмма Хейс, менеджер женского клуба «Челси», Пиара Повар, которая создала компанию Kick It Out против различных дискриминаций, и спортивный юрист Джон Дивайн. Совершенно ясно, что они не собираются управлять «Челси». Во главе по-прежнему останется Абрамович вместе с Мариной Грановской и Петром Чехом.

Уже на тот момент в правительстве Великобритании обсуждали возможность заморозки активов Романа Абрамовича. Депутат от лейбористской партии Крис Брайант прямо предлагал ввести санкции в отношении российского олигарха, который пока не попал ни в один из запретных списков. Премьер Великобритании Борис Джонсон уклонился от ответа: «На данном этапе нецелесообразно комментировать отдельные случаи».

Очевидно, что события сейчас развиваются очень быстро, поэтому предсказать их невозможно. Абрамович решил не рисковать клубом и своими активами и выбрал продажу «Челси». Тем более что проблемы начались еще раньше: из-за ухудшения отношений России и Великобритании у бизнесмена в 2019-м возникали сложности с получением визы.

Кто готов купить «Челси»?

Пока фигурируют четыре кандидата.

1) Самый богатый британец в 2018-м — Джим Рэтклифф. Тогда состояние олигарха было 12 млрд фунтов, сейчас его оценивают в 6,3 млрд фунтов. Рэтклифф является основателем и мажоритарным владельцем химических электростанций Ineos Group. Производимое сырье используют в производстве медикаментов, мебели и электронной техники.

Британец — фанат «МЮ», и он этого не скрывает. Но любимый клуб покупать никогда не пробовал (по его словам, из-за нестабильности как бизнес-проекта), зато к «Челси» примерялся минимум дважды. Последний раз — в 2019-м. Рэтклифф регулярно ходит на матчи «синих», у него даже есть абонемент.

Джим уже заходил в футбол: в 2017-м он купил швейцарскую «Лозанну». Клуб сразу вылетел из высшего дивизиона, но затем вернулся. Также бизнесмен владеет профессиональной велокомандой Ineos Grenadiers, вложил более 100 млн фунтов в парусный спорт — в клуб Ineos Team.

2) Владелец бейсбольной команды Тодд Боли. Также он является председателем и генеральным директором частной инвестиционной фирмы Eldridge Industries.

В 2019-м Боли предлагал Абрамовичу 3 млрд фунтов за «Челси», но получил отказ. Сейчас состояние американца оценивается в 4 млрд фунтов. Он самый молодой из кандидатов — ему 46 лет.

Связь со спортом тоже есть — в детстве занимался борьбой, даже выигрывал национальные турниры в составе команды. Плюс владеет бейсбольной командой «Лос-Анджелес Доджерс».

3) Швейцарец, который раскрыл планы Абрамовича. 86-летний Хансйорг Висс имеет состояние в 4 млрд фунтов, сделал он его благодаря компании Synthes USA. Это крупнейший в мире производитель медицинского оборудования. В 2012-м Висс продал проект за 19,7 млрд долларов.

Еще до официально объявление на сайте «Челси» швейцарец рассказал о планах Абрамовича:

— Он хочет продать свой особняк в Англии, также он хочет быстро выбраться из «Челси». Я и еще трое других предпринимателей во вторник получили предложение купить клуб. Но мне нужно подождать 4-5 дней. Прямо сейчас Абрамович просит слишком много, — сказал Висс Blick.

Совсем недавно Forbes назвал бизнесмена одним из самых щедрых в плане благотворительности людей. Как-то он пожертвовал двум университетам Цюриха 89 млн фунтов.

Висс никогда не был замечен в финансировании профессионального спорта. Вероятно, если он и придет в клуб, то вместе с партнерами.

4) Еще один американец Стивен Росс, который пробовал купить «Милан» и был одним из тех, кто продвигал идею Суперлиги. Ему 81 год, состояние оценивается в 6 млрд фунтов. Росс заработал капитал в качестве застройщика. Главное здание, в строительстве которого он участвовал, — это многофункциональный центр Deutsche Bank в Нью-Йорке.

В 2009-м он купил клуб НФЛ «Майами Долфинс» за 830 млн фунтов. В 2018-м сообщали об его интересе к «Милану», но сделка так и не состоялась. Также компания Росса (Relevent Sports Group) покупала права на показ ЛЧ для США.

За сколько Абрамович готов продать «Челси»?

The Telegraph сообщает, что за 4 млрд фунтов. В настоящий момент представить, что кто-то заплатит такую сумму, сложно. С каждым днем актив дешевеет в связи с объективными трудностями у Абрамовича. Оценивается, что удачей будет получить больше 2 млрд фунтов.

Также были вопросы по долгу, который есть у «Челси» перед россиянином. Клуб за эти 19 лет регулярно уходил в минус, поэтому бизнесмен помогал из своих денег, давая их в кредит. Накопилась сумма в 1,5 млрд фунтов. Но владелец «Челси» отказался от этих денег.

— Я не буду просить о возврате долгов. Для меня это всегда было связано не с бизнесом или деньгами, а с чистой страстью к игре и клубу, — говорится в заявлении Абрамовича.

Sportsmail сообщил, что Абрамович поручил продажу клуба американскому банку Raine Group. Бизнесмен назначил дедлайн торгов — 4 марта.

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