Русскому футболу пригодится британский опыт. Когда все вернется, мы должны быть готовыми

Шанс исправить и исправиться.

Шанс исправить и исправиться.

Мы в изоляции. Сборной России не существует. Есть сборная РФС, которая еще и не допущена до официальных матчей в обозримом будущем. Национальная команда — это лицо страны, но гораздо более регулярные участники футбольного процесса — клубы. Они теперь без участия в еврокубках; под серьезным давлением оказались иностранные футболисты и тренеры. Гисдоль отбыл из «Локомотива», Воронин простился с «Динамо», Годзюр расстался с «Уралом» — это первая волна.

Ближе к лету и летом, если ничего не изменится во взаимоотношениях «российский футбол — УЕФА», наши клубы окажутся в сложнейшей ситуации: большинство легионеров придется продавать по демпинговым ценам, из спортивных целей останутся только чемпионат и Кубок страны. Россия — не Англия, это на родине футбола победа в премьер-лиге ценнее международного успеха. У нас просто статус участника еврокубков — это синоним хорошей работы. Но кое в чем английский опыт сейчас полезно вспомнить.

Когда и для кого был устроен последний массовый еврокубковый бан? Для английских клубов во второй половине 1980-х. Коротко напоминалка: 29 мая 1985 года на стадионе «Эйзель» в Брюсселе проходил финал Кубка Чемпионов «Ливерпуль» — «Ювентус». Он закончился победой итальянцев 1:0, но, главное, жуткими событиями на трибунах. Английские болельщики полезли на сектора ювентини, те побежали, трибуна обрушилась. 39 погибших, сотни раненых. Все английские клубы отстранили от участия в европейских турнирах на пять лет, «Ливерпуль» — на шесть.

Карантина на тот момент требовали даже в самой Англии. Беспорядки во время матчей разных лиг стали обыденностью, посещаемость арен упала до показателей времен Первой мировой войны; при этом понадобилась еще одна трагедия, «Хиллсборо» в 1989-м, чтобы жесткие меры были приняты. Английский футбол забанили на пике, он в тот момент доминировал в Европе. Изменения требовались не командам, а инфраструктуре, обществу, людям вокруг футбола. Медленно, но они произошли.

Российский футбол не может по своему влиянию сравниться с английским, да и банят нас на фоне худшего периода в истории. После отстранения «Спартака» нынешний еврокубковый сезон для отечественных клубов закончен. Мы скатываемся в середину второго десятка в таблице коэффициентов, глубина дальнейшего падения зависит от продолжительности дисквалификации. Но к возвращению, когда бы оно ни состоялось, мы должны быть готовы.

Российским футбольным клубам надо попробовать взять на себя роль объединяющего начала. Общество, особенно молодые люди, прямо сейчас в невероятном потоке противоречивой информации. Футбол завораживает, отвлекает и привлекает одновременно, первый после зимней паузы тур РПЛ подарил нам качественные матчи, которые хотелось смотреть. Контакты всей страны с Европой на всех уровнях ближайшее время будут минимизированы — самый момент переориентировать внимание сограждан. Футбол — это хорошо, это красиво и позитивно. Привлекайте менеджеров, тратьтесь на активности, говорите о ценностях, становитесь гордостью города, района, региона на деле, а не словах. Лучшее время, чтобы изменить сознание людей. Футболист — не зажравшийся понторез, а небезразличный человек, один из нас. РПЛ — не грустная контора, а управляющая брендовым турниром организация, которая заботится об имидже. Кубок России — наши еврокубки, здесь плей-офф.

Категорически важно не тормозить, а только вдохновлять проекты по развитию женского футбола. Это совершенно огромное пространство для творчества и для работы в национальных масштабах. Чем больше вовлеченность женщин и детей, тем более естественным и легким оказывается процесс развития. Внимание к женскому футболу = гармония вокруг футбола в целом.

Наши ведущие клубы потеряют доходы от участия в еврокубках и потеряют привлекательность для сильных легионеров. Два момента. Первый — Россия остается страной с нормальной с чисто футбольной точки зрения репутацией. Здесь приличный чемпионат, здесь платят хорошие деньги.

Уверен, молодые легионеры, может, не стран ЕС, но Южной Америки, Азии, Африки, СНГ и большая часть балканских ребят вполне продолжат рассматривать РПЛ как трамплин в карьере. Ваш выход, товарищи скауты, спортивные и генеральные директоры. Обновите статус, повысьте квалификацию переговорщиков. В ваших руках теперь привлекательность российской лиги для способных к переговорам иностранцев. Но на вас и ответственность, соблазн велик притаранить безымянную серую массу.

Второй — клубам, у которых академии для галочки, просто необходимо ими заняться. Больше своих, больше конкуренции, больше мыслей чисто о спорте; мы много сейчас сравниваем наступившие времена с Югославией-92. Ну, так вот теперь и у нас модно быть голодными, мотивированными, влюбленными в футбол.

Наши клубы не смогут ездить на сборы за границу. Здравствуйте, базы построенные к ЧМ. Добрый день, курорты Краснодарского края. Привет, предсезонные турниры и новые Кубки. Очень медленно, но клубы ФНЛ и ПФЛ освоили родное пространство для подготовки к сезону. Теперь подтягивается элита, вырастает уровень спаррингов для младших.

Экономические санкции в свое время подстегнули рынок, возможностей для бизнеса точно стало больше, конкуренция внутри страны повысилась. Футбол нельзя напрямую сравнить, например, с сыроварением. Но вложить силы и небезразличие в любимую игру и ее развитие в сложных условиях мы просто обязаны.

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