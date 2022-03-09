«ПСЖ» не удержит Мбаппе деньгами. Сегодня форвард в последний раз выйдет на «Бернабеу» не как игрок «Реала»

Нас ждёт фантастическая встреча.

Нас ждёт фантастическая встреча.

Сегодня вечером Килиан Мбаппе выйдет на поле «Сантьяго Бернабеу» не как игрок «Реала». Скорее всего, в последний раз не как игрок «Реала».

Он уже играл на этом стадионе и даже забивал Тибо Куртуа под разочарованные вздохи мадридской публики, но сегодня особенная встреча. Даже не смотрины, а трейлер фильма, который должен выйти во всех кинотеатрах через пару месяцев.

Свидание с будущим работодателем едва не сорвал полузащитник «ПСЖ» Идрисса Гейе, три дня назад на тренировке въехавший Мбаппе в ногу. Но перелом не подтвердился, Килиан попал в заявку и наверняка появится на поле. Возможно, даже с первых минут.

Ему очень важно услышать реакцию «Бернабеу» на появление, а еще лучше — реакцию на забитый мяч. На мадридском стадионе умеют ценить суперзвезд — здесь аплодировали Роналдиньо, хотя тот уничтожал «Реал» в класико. Никто не расстроится пропущенному мячу от Мбаппе, в философском смысле это тоже цена перехода. Не оставайся, мальчик, с ними — будешь нашим королем!

«ПСЖ» тем временем пытается сохранить лучшего игрока команды (да-да, я никого не забыл) единственным доступным средством — деньгами.

Минувшей ночью в самой богатой спортивной лиге мира — американской НФЛ — команда «Грин-Бэй Пэкерс» вручила своему многолетнему лидеру Аарону Роджерсу четырехлетний контракт на 200 миллионов долларов. Такова цена четырехкратного MVP и чемпиона Супербоула.

Роджерс будет зарабатывать по 50 миллионов долларов в год и по этому показателю станет самым высоокоплачиваемым игроком в американский футбол. По общей стоимости контракта он уступает только коллеге Патрику Махоумсу, у которого контракт на 500 миллионов долларов за 12 лет. Махоумс тоже был и MVP и чемпионом.

К чему вам эти непонятные заокеанские фамилии? К тому, что Мбаппе в Париже предлагают зарабатывать 100 миллионов евро в год. Хотя у него в активе нет ни главной индивидуальной награды, «Золотого мяча», ни главной командной награды, победы в Лиге чемпионов.

Мадридский «Реал», некогда самый богатый футбольный клуб мира, не может предложить нападающему столько денег. Но может предложить и активно предлагает уже десять лет нечто бесценное — мечту.

В ноябре прошлого года в свет вышел комикс «Меня зовут Килиан», где рассказывается о жизни и карьере Мбаппе. Не будем лишний раз ерничать о том, что выпускать байопики в 23 года как-то странно, обратим внимание на показательный эпизод.

Нарисованного подростка Килиана приглашают потренироваться с мадридским «Реалом». Там он встречается с Зинедином Зиданом, который катает его на машине. Юному Мбаппе снится Криштиану Роналду, ему дарят форму «Реала», и он называет все это лучшими выходными в жизни.

Позже, когда в 2017 году Мбаппе переходит из «Монако» в «ПСЖ», его нарисованная мама спрашивает: «Ты уверен? Ты ведь знаешь, что «Реал» все еще хочет тебя подписать. Тебе не будет скучно во французском чемпионате?».

Насколько мне известно, это не фантазии редактора или художника, а воспроизведенные из реальной жизни слова. В любом случае, Мбаппе их утверждал. Все это выглядит как хорошо спланированная пиар-акция по подготовке грядущего переезда в Испанию.

Мальчик всегда мечтал играть за «Реал». Мечта сбылась. И даже щедрое предложение «ПСЖ» льет воду на ту же мельницу — ради мечты он отказался от денег!

В футболе пока еще нельзя купить историю. У «Реала» самая богатая история в этом виде спорта, если мерить ее европейскими трофеями и статусными суперзвездами. С желанием встать на плечи гигантов не сравнится ничто, даже более звездный уровень английской премьер-лиги.

Но у истории есть еще одно постоянное свойство — она постоянно обновляется. Мбаппе хочет в «Реал» не из-за Альфредо Ди Стефано, Мануэля Санчиса или Эмилио Бутрагеньо. Нет, он хочет туда, потому что там играли кумиры, которых он видел по телевизору в детстве.

Для сегодняшних детей «Реал» уже не единственный суперклуб на планете. Клубы «без истории», «денежные мешки», как их по-снобски называет поколение постарше, сегодня собирают у смартфонов сотни тысяч юных поклонников. «ПСЖ» и «Манчестер Сити» будут собирать свой урожай через 10 лет. Для них созреет свой Мбаппе.

А этот вырос еще на прежней парадигме. Он, конечно, попытается напоследок выиграть с «ПСЖ» Лигу чемпионов. Но сегодня он будет думать и о другом тоже. Это ведь трейлер не только для всех нас, но и для самого Килиана. Вот здесь он будет играть, вот в это подтрибунное помещение уходить по два раза в неделю, вот так будут петь трибуны.

Десятки тысяч футболистов мечтали попасть в «Реал». Многим это удавалось. Единицам доводилось становиться мечтой «Реала».

Лига чемпионов. 1/8 финала. Реал — ПСЖ. Ответный матч

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