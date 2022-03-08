Зарплаты в 200 долларов, отсутствие легионеров, пустые трибуны и только один топ-клуб. Каким был чемпионат России 30 лет назад

В марте 1992 года стартовал первый чемпионат после развала СССР.

В марте 1992 года стартовал первый чемпионат после развала СССР.

Сначала планировали провести чемпионат стран СНГ, но московские клубы оказались против

ЦСКА в октябре 1991 года стал последним чемпионом в истории СССР. Спустя пару месяцев после этого не стало страны с таким названием. Всю зиму футбольные чиновники решали, как дальше жить. С развалом страны возник ряд организационных вопросов в разных республиках. В итоге очень быстро образовалась новая структура под названием «Ассоциация федераций футбола СНГ», под ее эгидой и должен был пройти новый чемпионат, в котором приняли бы участие клубы из разных стран: России, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана и Молдавии. Прибалтийские федерации, а также Украина и Грузия предпочли проводить свои собственные отдельные чемпионаты.

Зимой была предпринята попытка переворота в российском футболе: сирийский бизнесмен Хуссам Аль-Халиди, заручившись поддержкой легенд в лице Виктора Понедельника, Валентина Иванова и Анзора Кавазашвили, создал еще один управленческий орган — Всероссийскую ассоциацию футбола. Кавазашвили стал председателем новой структуры. Впрочем, путч был подавлен в зародыше: Вячеслав Колосков заручился поддержкой собрания Ассоциации федераций футбола СНГ, а новая структура потеряла шансы на легитимность.

Новый чемпионат стран СНГ планировалось начать 1 марта 1992 года. Формат был необычным: 22 команды должны были быть разделены на две группы, по итогам первого этапа по пять лучших команд из каждой группы образовали бы десятку, которой предстояло разыграть призовые места. Только половину участников представляли российские клубы — остальные были из стран бывшего СССР. По состоянию на январь 1992-го состав участников выглядел следующим образом:

Группа А: «Спартак», «Динамо» М, «Локомотив» М, «Локомотив» НН, «Зенит» (все — Россия), «Нефтчи» (Азербайджан), «Памир» (Таджикистан), «Нефтеняк» (Узбекистан), «Алга» (Киргизия), «Копетдаг» (Туркменистан), «Тилигул» (Молдавия)

Группа Б: ЦСКА, «Торпедо», «Спартак» Вл, «Ротор», «Ростсельмаш», «Уралмаш» (все — Россия), «Динамо» Мн (Белоруссия), «Динамо» Сх (Абхазия), «Пахтакор» (Узбекистан), «Новбахор» (Узбекистан), «Кайрат» (Казахстан)

Этот проект просуществовал меньше месяца. 1 февраля вето наложили московские клубы, не горевшие желанием встречаться с командами уровня абхазского «Динамо» или киргизской «Алги». Позиция ведущих команд в итоге и стала определяющей в создании отдельного чемпионата СССР. «В чемпионате СНГ мы не видели никакой перспективы», — объяснял главный тренер «Локо» Юрий Семин. Колосков понял, что в этой ситуации он должен не подавлять протест, а возглавить его. Спустя три дня был создан РФС (его главой стал Колосков), а затем образована Профессиональная футбольная лига, которая и должна была заниматься организацией нового чемпионата.

Сохранить уровень чемпионата СССР было невозможно. Украинцы сразу отпочковались и решили создать свою лигу: с уходом киевского «Динамо», одесского «Черноморца», «Днепра», «Шахтера» и харьковского «Металлиста» новый турнир заметно терял в привлекательности. Сохранить прежний уровень было невозможно ни с обилием команд из СНГ, ни с российскими командами, которые до этого выступали в первой и второй лигах. Руководитель ПФЛ Николай Толстых пытался избежать резкого падения с помощью сокращения количества участников до 14 команд, но его идею клубы не поддержали. В итоге в первом в истории чемпионате СССР приняли участие 20 команд, а формат взяли у так и не состоявшегося турнира — две группы на первом этапе, финальная «пулька» из восьми команд — на втором.

Группа А: «Динамо» М, «Локомотив» М, «Спартак» Вл, ЦСКА, «Текстильщик», «Уралмаш», «Океан», «Факел», «Динамо» Ст, «Динамо-Газовик»

Группа В: «Спартак» М, «Асмарал», «Локомотив» НН, «Ростсельмаш», «Крылья Советов», «Торпедо», «Ротор», «Зенит», «Кубань», «Шинник»

Только шесть команд принимали участие в чемпионате СССР годом ранее. 11 взяли из Первой лиги, еще три («Асмарал», «Океан» и «Крылья Советов») — из Второй.

«Спартак» лучше остальных сориентировался в переходный период, не растерял всех звезд и пригласил Онопко

Для понимания футбольной атмосферы в первый год после развала СССР нужно помнить о дикой инфляции и копеечных зарплатах игроков по европейским меркам. Полное открытие границ при таких условиях спровоцировало массовый отъезд лучших футболистов. В первую очередь от этого пострадал действующий чемпион ЦСКА: трое лидеров золотой команды Дмитрий Кузнецов, Игорь Корнеев и Дмитрий Галямин отправились в «Эспаньол», Сергей Дмитриев уехал в Австрию, Владимир Татарчук — в Чехию. Даже скромный финский клуб «Куопион» сумел предложить более выгодные условия Валерию Брошину, чем ставший почти нищим ЦСКА. Остальные клубы тоже были не в силах удержать своих лучших игроков.

Одним из главных пострадавших оказался «Спартак», который покинули Игорь Шалимов («Фоджа»), Андрей Мох («Эспаньол»), Валерий Шмаров («Карлсруэ»), Василий Кульков и Александр Мостовой (оба — «Бенфика»). «Динамо» лишилось своей главной звезды Игоря Колыванова, отправившегося покорят серию А. Если звезды уезжали в ведущие чемпионаты, то игроки попроще с удовольствием соглашались даже на контракты в Польше, Австрии, Корее и Израиле. Футболисты уезжали куда угодно, где платили хотя бы какие-то деньги.

Российский рубль тогда сильно лихорадило. В течение года курс по отношению к доллару просел в четыре раза. По нынешним меркам зарплата игроков в начале 90-х была нищенская: даже в «Спартаке» оклад не превышал 300 долларов + премиальные. В большинстве остальных команд ситуация была еще хуже. Неудивительно, что отток лучших игроков из чемпионата России продолжался до конца десятилетия. Переход в «Спартак» тогда точно не был возможностью для заработка, но зато он давал шанс засветиться в еврокубках и уехать на хороший контракт в Европу.

«Спартак» потерял нескольких лидеров, но при этом все равно оставался мощной силой. Из донецкого «Шахтера» был выписан Виктор Онопко — будущий многолетний капитан сборной России. Из «Пахтакора» перебрался Андрей Пятницкий, ставший лидером команды в первой половине 90-х. Из «Памира» перешел Рашид Рахимов. В команде остались опытные Черчесов и Иванов. Костяк составляла молодежь в лице Хлестова, Ледяхова, Карпина и Радченко. Из дубля в первую команду поднялся 17-летний Владимир Бесчастных.

В российском футболе начала девяностых не было денег и легионеров из дальнего зарубежья. Массово они начнут приезжать только десять лет спустя, а первые многомилионные трансферы начались только в середине нулевых. В 1992 году в заявках команд были только иностранцы из стран СНГ. Вот как выглядели заявки ведущих команд в плане гражданства игроков:

ЦСКА : Россия (28)

: Россия (28) «Спартак» М : Россия (26), Азербайджан (1), Литва (1), Грузия (1), Украина (2)

: Россия (26), Азербайджан (1), Литва (1), Грузия (1), Украина (2) «Торпедо» : Россия (26), Туркмения (1), Украина (1)

: Россия (26), Туркмения (1), Украина (1) «Динамо» : Россия (23), Азербайджан (1), Армения (1), Грузия (1), Туркмения (1), Украина (2)

: Россия (23), Азербайджан (1), Армения (1), Грузия (1), Туркмения (1), Украина (2) «Локомотив» : Россия (20), Таджикистан (3), Украина (1)

: Россия (20), Таджикистан (3), Украина (1) «Спартак» Вл : Россия (17), Азербайджан (1), Белоруссия (1), Узбекистан (3)

Болельщикам было не до футбола — чемпионат-1992 стал самым малопосещаемым за всю историю

Первый в истории чемпионат России стартовал 29 марта. Понижение уровня турнира по сравнению с чемпионатом СССР вместе с жесточайшим экономическим кризисом не могли не сказаться на посещаемости. Людям тогда было просто не до футбола, а стадионы в первую очередь ассоциировались у народа не со спортивными соревнованиями, а с вещевыми рынками. «Лужники» на протяжении нескольких лет были меккой для миллионов москвичей в поисках недорогой одежды.

Газоны 30 лет назад готовить к весне как сейчас не умели. Поэтому «Спартаку» в конце марта пришлось принимать соперников в манеже ЦСКА. Вообще футбол в манежах в конце 80-х — начале 90-х стал обыденной практикой. Календарь был составлен таким образом, что команды проводили спаренные матчи: два дома — два в гостях. Интервалы между спаренными матчами составляли всего три дня.

Самый популярный клуб страны в начале сезона собирал в огромных «Лужниках» лишь по 2-3 тысячи зрителей на игры с нетоповыми соперниками. Болельщиков заводили только яркие афиши: в июне на дерби с ЦСКА собралось 25 тысяч зрителей — невероятный показатель для того чемпионата. Вообще сезон-1992 по-прежнему удерживает антирекорд посещаемости: в среднем на матч собиралось менее шести тысяч зрителей.

Чемпионат страны проходил на фоне бурных перемен в новой России и находился на периферии общественного внимания. Первый этап завершился 12 августа. Первую восьмерку составили: «Спартак» (Москва), «Спартак» (Владикавказ), «Динамо», «Локомотив» (Москва), «Локомотив» (Нижний Новгород), «Асмарал» и ЦСКА. Никакой интриги в борьбе за первое российское чемпионство не получилось: «Спартак» в 14 матчах не проиграл ни разу, победил в 10 матчах, еще четыре игры завершил вничью и за несколько туров до финиша обеспечил себе титул, положивший начало гегемонии команды Романцева в 90-х годах. Всего в первых 10 сезонах чемпионата России «красно-белые» девять раз завоевывали золото.

— Начало сезона было сложным. Игроки даже после побед приходили в раздевалку и плакали: «У нас не идет игра». Мы много разговаривали, потом со скрипом стали находить игру, тяжело притирались. В итоге заключительную стадию мы провели неплохо, — скромно отметил Олег Романцев, подводя итоги сезона.

Несмотря на общее падение уровня футбола в стране и интереса к нему со стороны болельщиков, российские команды в 1992 году выдавали мощные перформансы в еврокубках. Так, например, ЦСКА, потерявший половину чемпионского состава, в первом розыгрыше Лиги чемпионов не пустил в групповой этап «Барселону» (1:1 и 3:2). В Кубке Кубков «Спартак» эффектно разобрался с «Ливерпулем» (4:2 и 2:0). «Торпедо» в Кубке УЕФА прошло «МЮ» и на равных билось с «Реалом» (5:7 по итогам двух встреч). В последние годы при наличие денег и неплохих легионеров наши клубы о таких результатах могут только мечтать.

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