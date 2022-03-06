Мечту Галицкого исполнили «Крылья» и «Чертаново» — 11 воспитанников в матче РПЛ. Но директора академии теперь судят

Грусть и радость российского футбола.

Грусть и радость российского футбола.

«Крылья» благодаря «Чертаново» стали открытием в РПЛ

«Крылья» — открытие этого сезона Тинькофф РПЛ. В команде много молодых ребят, главный тренер Игорь Осинькин вышел из юношеского футбола (воспитал, например, Дзагоева) и ставит яркий стиль, а главное — есть результат. Слабо начав сезон, самарцы в последующих 15 турах первой части шли по топ-графику — 27 очков, больше было только у «Зенита».

Эту команду мы могли бы увидеть в РПЛ на сезон раньше, но помешала пандемия. Нынешние «Крылья» — это, по сути, «Чертаново»-2020, которое своими воспитанниками и с небольшими зарплатами (по меркам даже ФНЛ) билось за выход в вышку. Шли третьими перед рестартом чемпионата, но потом случился ковид. Сезон ФНЛ не стали доигрывать, стыки отменили. Так один из самых интересных проектов в истории российского футбола не добрался до РПЛ. Хотя этого заслуживал.

Перед следующим сезоном большая часть «Чертаново» ушла в «Крылья» — вместе с тренером Осинькиным. Самарцы уверенно оформили титул в ФНЛ, дошли до финала Кубка и сейчас борются за топ-5 РПЛ.

Крутость работы академии «Чертаново» доказывает простой факт — в матче 13-го тура против «Краснодара» на поле вышло сразу ее 11 воспитанников (и победили 1:0). Да из-за пандемии в составе «Крыльев», но факт остается фактом. Более успешной истории с интеграцией молодых во взрослый футбол в России еще не было.

Вот эти 11 воспитанников «Чертаново».

В старте:

Иван Ломаев. 23 года. Начинал в Кемерово, в «Крылья» перешел за 150 тысяч евро, сейчас стоит порядка 2 миллионов.

Александр Солдатенков. 25 лет. прошел все стадии обучения в «Чертаново», с 9 до 12 лет занимался у будущего директора академии Николая Ларина.

Юрий Горшков. 22 года, с 12 лет в «Чертаново», одно из открытий этого сезона на позиции крайнего защитника.

Антон Зиньковский. 25 лет, с 12 лет в «Чертаново». Уехал в «Крылья» еще в 2019, сейчас один из главных любимцев фанатов.

Роман Ежов. 24 года, еще одно открытие сезона — в числе самых ярких вингеров РПЛ. Попадал в расширенный список сборной России.

Данил Пруцев. 21 год. В «Чертаново» попал только 15 лет — по семейным причинам уехал из Краснодара. В 2022-м перешел в «Спартак» за 1,5 миллиона евро.

Владислав Сарвели. 24 года, с 14 лет в «Чертаново». Забил 6 голов в этом сезоне

На замену:

Сергей Пиняев. 17 лет. С 10 лет в «Чертаново». Главный талант России прямо сейчас и уже лучший дриблер РПЛ.

Максим Витюгов. 24 года. С 12 лет в «Чертаново», опорник, 13 матчей в РПЛ.

Максим Глушенков. 22 года. С 15 лет в «Чертаново», до этого был отчислен из «Локомотива». Большой талант, еще в 2019-м переходил в «Спартак», но не закрепился, в том числе из-за травм.

Дмитрий Цыпченко. 22 года. С 15 в «Чертаново», 10 матчей в РПЛ.

Летом из «Крыльев» в топ-клубы наверняка будут еще трансферы. Особенно с учетом отъезда легионеров из ведущих команд. Видя подобный прогресс, понимаешь, какой мог быть результат, если бы эти ребята вышли в РПЛ на два года раньше — в 2020-м. Но главное, что дала эта команда (даже если не получится повторить успех осени), — пример и идею, как можно и нужно доводить молодых до взрослого футбола.

Директор академии «Чертаново» сейчас в суде, но история больше про огромные проблемы подготовки в России. Об этом также говорил Слуцкий

Все игроки «Чертаново», перешедшие в «Крылья», сотрудничают с агентом Павлом Андреевым. О том, что он, по сути, управляет спортивной частью самарского клуба, мы писали пару лет назад.

С «Чертаново» у Андреева тоже была связь. Он сотрудничал с академией. Об этом открыто говорил тогдашний директор «Чертаново» Николай Ларин, который сейчас под следствием. У нас вышло с ним большое интервью несколько дней назад.

— Чем один агент при академии отличается от нескольких? Тем, что не устраивает суеты вокруг будущих контрактов, — рассказывал Ларин в интервью. — Мы рекомендовали игрокам Андреева, у них выстраивались понятные перспективы без лишних метаний, думали только о футболе, знали, что после выпуска им помогут устроиться. Каждый молодой футболист хочет, чтобы у него был нормальный агент. Это дает определенность и защищенность, позволяет не отвлекаться на сомнения и переговоры. Школе так тоже удобнее: не надо думать, где тебя кинут и как разведут, уводя воспитанников за копейки. Все это в том случае, конечно, если к агенту есть доверие, — говорил Ларин.

Самого Ларина (в марте 2021-го он покинул пост директора «Чертаново») сейчас обвиняют в мошенничестве. В том, что завышал численность тренирующихся спортсменов ради дополнительного финансирования из бюджета. В том же интервью он подробно объяснил, что и зачем было сделано.

Если кратко, по тем нормативам финансировании, что сейчас есть, существует два пути нормально оплачивать труд детских тренеров:

Один тренер работает с двумя сотнями детей. Но, естественно, результат будет плохой, потому что это просто сложно. В Европе на одну команду по 2-3 тренера минимум.

Либо дописывать тренеру в различные отчетности дополнительных игроков, которые уже не числятся в академии.

О том же говорил Леонид Слуцкий — применительно к своему опыту работы с государственной академией. То есть проблема существует, и она не только про нарушение закона, но и в целом про сложность работы академий в России и необходимость изменений.

Убеждает в благих намерениях Ларина две вещи. То, как о нем отзываются бывшие игроки и сотрудники академии «Чертаново». Всегда с теплотой. Второе: «Чертаново» действительно дало результат, который ни одна академия в России пока не показывала. Только своими воспитанниками (пусть и не все прошли путь с самого раннего возраста) клуб практически добрался до РПЛ. С бюджетом в 180 миллионов рублей, когда даже 250-300 миллионов считается для ФНЛ небольшой суммой. А спустя год 11 человек из этой команды выиграли ФНЛ и теперь шумят в главной лиге.

Прямая трансляция первого матча «Крыльев» весной — против «Арсенала». Начало в 14:00 по мск

Крылья Советов — Арсенал. Тинькофф Российская Премьер-Лига. Тур 20

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