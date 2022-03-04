Что делать Чалову после сезона? В «Базеле» он выглядит лучше с каждой игрой: оформил дубль, лидирует по многим показателям

Будет важна позиция ЦСКА.

Будет важна позиция ЦСКА.

Чалов ради перехода в «Базель» согласился на двойное понижение зарплаты

Сезон 2018/19 остается лучшим в карьере Чалова. Тогда 20-летний нападающий с 15 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата. Что было дальше известно — клуб отказался от выгодного предложения «Кристал Пэлас», а результативность Федора в РПЛ пошла на спад:

2019/20: 8 голов в 30 матчах

2020/21: 7 голов в 27 матчах

2021/22: 3 гола в 16 матчах

В последних девяти матчах за армейцев у Чалова с голами все было совсем печально — только один результативный удар. При этом Алексей Березуцкий предоставлял нападающему достаточно игрового времени и только перед зимним перерывом отправил в запас. Смена позиции точно не пошла на пользу ни игроку, ни команде: перевод на правый фланг атаки никакого эффекта не дал. Впрочем, и на своей основной позиции в центре нападения пользы от Чалова было немного. В такой ситуации можно было смириться со своей ролью нерегулярного игрока основы и спокойно получать неплохие деньги по контракту. Чалов решил иначе, плюс ЦСКА умеет неплохо пристраивать своих игроков по арендам. Пример того же Яки Бийола, который вернулся из «Ганновера» и стал игроком основы, доказывает, что аренда может стать не ссылкой, а реальным способом перезагрузить карьеру. Этой же мотивацией руководствовался и Чалов:

— Я стал получать меньше игрового времени, чем обычно, а любому игроку хочется чаще выходить на поле. Это одна из основных причин перехода. Я понял, что мне нужно перезагрузиться, найти возможность получать больше игровой практики. Надеюсь, что заслужу ее в Швейцарии и летом вернусь в свой клуб более сильным и уверенным в себе игроком. Тем более впереди у «Базеля» еще много игр в чемпионате и плей-офф Лиги конференций, — говорил Чалов перед отъездом в интервью официальному сайту ЦСКА.

Желание играть и забивать у Чалова было настолько сильным, что он даже согласился пойти на двойное понижение зарплаты в период аренды, иначе «Базель» не потянул бы соглашение. Об этом рассказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин: «Узнал тут, что Федя Чалов согласился сократить вдвое зарплату, чтобы уехать в «Базель» на половину сезона. Иначе не срослось бы. Не подвиг, конечно, это да. Но момент, подсвечивающий его желание играть и пробовать».

В первых матчах выглядел потерянным, много ошибался, а после прихода нового тренера оказался в запасе

Чалов пришел в «Базель» на место очень крутого бомбардира. Артур Кабрал в этом сезоне успел наколотить 27 голов в 32 матчах за швейцарский клуб. Зимой его за 14 млн евро купила «Фиорентина». Уровень ожиданий от подписания Чалова в этой связи был соответствующий: россиянина взяли на позиции основного форварда, на которой только что феерил забивной бразилец.

Неплохое знание английского должно было упростить адаптацию в новой стране. Дебют состоялся уже через несколько дней после перехода. На сборах с ЦСКА Федор успел набрать форму, что позволило ему выйти на поле с первых минут против «Сьона» в начале февраля. Если в раздевалке Чалов с партнерами общий язык нашел быстро, то на поле сходу этого добиться не удалось.

— У нас хорошая команда. Все игроки общаются со мной, связь есть. Конечно, еще не все налажено, но мы работаем над этим, — отмечал Чалов после игры.

«Базель» много атаковал, но Чалов далеко не всегда оказывался их участником, часто действовал невпопад. Он много терял мяч, точность передач оставляла желать лучшего (60%), за грубый фол получил предупреждение. Позитива тоже хватало в видео опасного удара в штангу и участия в одном из голевых эпизодов: форвард отсек защитника, позволив партнеру нанести точный удар. Показатель xG 0,68 — вполне достойно для первого матча.

Главный тренер «Базеля» Патрик Рахмен, который был одним из инициаторов приглашения Чалова, поставил нападающего в старт и на следующую игру против «Янг Бойз». Возможности проявить себя в матче с действующим чемпионом было еще меньше: 0 ударов по воротам, 1 выигранное единоборство из 5, зато в этот раз он был гораздо аккуратнее в передачах (только одна неточность). Чалов провел на поле только 62 минуты во многом из-за удаления партнера Бургера: главному тренеру пришлось перестраивать схему и убирать с поля нападающего.

Первое результативное действия Федора случилось в третьей игре с главным аутсайдером сезона «Лозанной», хотя голевой пас получился во многом спонтанным: Чалов пытался обработать пас из глубины, остановить мяч не сумел, но зато он отскочил к партнеру. В остальном же похвастать нападающему оказалось нечем. «Базель» разгромил бывшую команду Александра Кержакова со счетом 3:0, но главного тренера от отставки это не спасло. При Рахмене команда сильно отстала от лидера сезона «Цюриха», а главное игра была уж слишком нестабильной. Команда миксовала яркие отрезки в атаке с чудовищными ляпами в обороне. Руководству такие горки надоели.

Смена тренера для новичка всегда стресс. Велик риск обнаружить себя на скамейки запасных при новом наставники, который часто начинает с перетряхивания состава. Так получилось и в случае с Чаловым, который оказался в запасе на игру с лидером сезона «Цюрихом». Исполняющим обязанности главного тренера был назначен молодой испанец Гильермо Абаскаль, ранее возглавлявший греческий «Волос». 32-летний специалист вспомнил о Чалове только на 70-й минуте игры при счете 1:2. Выход россиянина ничем не помог: возможности проявить себя в атаке ему так и не представилось, он отдал восемь точных, но простых передач, а его команда в итоге проиграла.

Дубль Чалова спас команду от поражения. Новые голы могут помочь остаться в Европе и после сезона

Свой лучший пока матч за «Базель» Чалов выдал в минувший четверг. Проблема с обороной после прихода Абаскаля никуда не делась: середняк «Санкт-Галлен» забил два гола уже к середине первого тайма. В этот раз испанец выпустил Чалова с первых минут, и тот не подвел. После перерыва Федор сначала внес мяч в сетку ударом грудью после флангового прострела, а в концовке также после похожего паса здорово сыграл на опережении.

Если резюмировать выступления Чалова в первых пяти матчах, то в целом первый месяц в новый команде можно назвать удачным. На этом отрезке он лучший по ожидаемым голам (2,6 xG), касаниям в чужой штрафной (23) и возвратам мяча в финальной трети поля (8). Все это свидетельствует о большой вовлеченности Чалова в атаке. Партнеры с удовольствием делится с ним мячом, а сам Федор никогда не был жадиной. Другой вопрос, что новую команду нашего нападающего сейчас сильно штормит, тем важнее, что даже в таких условиях Чалову удается себя проявить.

Главный вопрос, что Чалову делать после сезона. Права выкупа у «Базеля» нет, но захочет ли сам Федор в нынешних условиях возвращаться в ЦСКА? Чемпионат России ждут непростые времена: легионеры разъезжаются, клубы вряд ли смогут долго сохранять прежний уровень зарплат, будет стремительно падать и уровень самого футбола. В такой ситуации продолжение европейской карьеры может стать куда более выгодным вариантом. Оставшиеся три месяца сезона — достаточный срок, чтобы зарекомендовать себя в Европе. К тому же «Базель» скоро ждут матчи за четвертьфинал Лиги конференций против «Марселя».

В этой истории будет важна позиция ЦСКА: контракт игрока с клубом действует еще полгода. Если поступит предложение от «Базеля» или другого клуба, сам Федор будет скорее за переход. Да, сразу после соглашение об аренде он говорил, что «хочет вернуться в ЦСКА более сильным игроком». Но за последние полторы недели в мире многое поменялось. Однажды Чалова уже не отпустили в топ-чемпионат и в клубе наверняка сильно жалели. Правда, в нынешних реалиях есть факторы, которые могут помешать переходу. Непонятно, смогут ли летом европейские и российские клубы осуществлять сделки и проводить оплату по трансферам. К тому же в случае отъезда легионеров, у команды останется не так много классных игроков, особенно в атаке.

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