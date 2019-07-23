«Тоннель для новичков в «Зените» оказался гораздо жестче». Сутормин – о дебюте, Питере и сборной

Новичок «Зенита» поделился впечатлениями от первых недель в «Зените» и рассказал, как его жена-москвичка чувствует себя на берегах Невы.

Новичок «Зенита» поделился впечатлениями от первых недель в «Зените» и рассказал, как его жена-москвичка чувствует себя на берегах Невы.

В матче второго тура РПЛ с «Сочи» новичок петербургской команды впервые вышел в стартовом составе сине-бело-голубых. А на обратном пути из Сочи дал интервью корреспонденту «Матч ТВ».

— Вы сыграли за «Зенит» два матча. Как ощущения?

— Хорошие. Две игры — две победы. И взаимопонимание с партнерами все лучше. Надо продолжать в том же духе. Но для начала — неплохо.

— Перед «Тамбовом» вы тренировались с «Зенитом» всего несколько дней. Поэтому вышли на замену, а не в стартовом составе?

— До этого много перелетов было за короткое время, потренировался с командой всего четыре дня. Но при этом сразу обратил внимание на класс партнеров и клуба в целом. Работать здесь одно удовольствие.

— Тоннеля, как новичок, не избежали?

— Нет, конечно. Мы вместе с Лукой Джорджевичем его проходили — ему в этот день 25 лет исполнилось. Кстати, у нас в «Оренбурге» тоже была такая традиция. Думал, в «Зените» тоннель будет примерно таким же, но здесь он оказался гораздо жестче. Кто и как стучал, не заметил, но в целом сразу для себя отметил, что все серьезнее (смеется). Ну как, собственно, и все в «Зените».

— То есть к зенитовской внутрикомандной кухне постепенно привыкаете?

— Все на высшем уровне — тут вопросов нет. Ребята все общительные, веселые. Понятно, что с кем-то из иностранцев тяжелее найти общий язык в буквальном смысле этих слов. Но все равно стараешься общаться со всеми. Так что все отлично!

— Тренерский штаб сразу начал использовать вас как универсала, но это вряд ли стало сюрпризом?

— Да, в прошлом году действительно поиграл на многих позициях. И, надеюсь, приносил пользу «Оренбургу». Дай бог, чтобы так же продолжалось и в «Зените». От этого всем будет хорошо — и команде, и тренеру, и мне самому.

— Как узнали в Сочи о том, что сыграете в основном составе?

— Пришли на установку, там увидел, что выйду в старте. Не нервничал, а просто понимал, что надо выйти и сыграть в свой футбол. Да, в первом тайме оказалось непросто — «Сочи» мало зон предоставлял. Хорошо что забили, после чего появилось пространство и вообще хорошая игра пошла. Но и тревожно бывало. Лучше до такого не доводить, использовать свои моменты, и все будет хорошо.

— Вы с Александром Ерохиным постоянно менялись флангами. Делали это сами по ситуации или по знаку с тренерской скамейки?

— Иногда получалось, что менялись во время стандартов, а потом надо было доигрывать момент. Это абсолютно рабочая ситуация — в ней нет ничего особенного.

— Вы довольно смело идете на поле в борьбу, в обводку. Надо самоутверждаться в новой команде?

— Всегда так старался играть. Просто с каждым матчем в «Зените», надеюсь, буду чувствовать себя увереннее.

— Тогда и в сборной вновь на вас быстрее внимание обратят?

— Когда хорошо играл в «Оренбурге», оттуда и попал в расширенный список. На этом, конечно, не хочется останавливаться. Мой предыдущий клуб был ступенькой, чтобы попасть в сборную, а «Зенит» в этом смысле — ступенище! Все зависит от меня самого. Но цель попасть в сборную, само собой, есть.

— Игра в Сочи начиналась в 21.30. Каково это?

— У меня такое впервые. Можно было много времени провести в кровати (смеется). Хотя можно вспомнить, как в Оренбурге играли днем, а температура была «плюс 30». Это тоже неправильно. Но не нам составлять календарь. Во сколько скажут, во столько и будем выходить на поле.

— Болельщики «Оренбурга» сейчас больше всех страдают — несколько выездных матчей вашей бывшей команды начинаются в 23.30 по их времени.

— Тяжело это объяснить. Может, климатический план выходит на первое место. Но я согласен — болельщикам в такой ситуации бывает тяжелее, чем футболистам. А ведь игра — именно для первых.

— Ливень в Сочи с учетом достаточно теплой погоды помогал или мешал?

— Погода была футбольной! Приятно было играть. Мяч, мне кажется, еще быстрее должен был ходить.

— Как вам стадион «Фишт» и 35 000 зрителей на нем?

— Приятно, что после чемпионата мира такие стадионы не пустуют. Да и болельщикам на них комфортно. Посещаемость на подобных аренах даже в ФНЛ возросла. Для нашего футбола они огромный плюс. Вот и на «Фиште» играть было очень здорово.

— Как вам «Сочи»?

— Понятно, что это, с одной стороны, дебютант. Но в целом они набрали хорошую команду. Федор Кудряшов — игрок сборной России. Многие ребята из «Зенита» перешли. И по игре «Сочи» произвел хорошее впечатление. Старались, бились. Моменты и во втором тайме продолжали создавать. Думаю, нервы всем соперникам эти ребята еще потреплют.

— Давайте немного отвлечемся от футбола. Жилье в Петербурге уже нашли?

— Жена занимается этим вопросом, и вроде как уже определились. Осваиваемся. Мне-то, правда, в этом смысле проще. Но это бытовые мелочи.

— Будете недалеко от базы жить, как и хотели?

— Да. На Петроградке. До Удельной 10-15 минут, одно удовольствие ехать.

— Ваша супруга из Москвы?

— Да. В Петербурге тоже, конечно, бывала. Но так получилось, что я в него вернулся, а супруга первый раз переехала. Чему она, кстати, как и вся семья, очень рада. Эмоции — только позитивные.

— Теперь будете основательно знакомить ее с городом?

— Любопытно получилось, что мы буквально зимой приезжали в Питер, гуляли. А теперь вот совсем переехали. Мои родители уже тоже в гостях были. На игре с «Тамбовом» побывали, все вместе походили по городу. Жене очень нравится дух, аура Петербурга. Ей хорошо от всего этого. Ну и я, конечно, этому рад. Это тоже важно.

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