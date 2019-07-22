Семак придумал, как «Зенит» может играть и без Дзюбы. Помогли новая роль Азмуна и трансфер Сутормина

В матче с «Сочи» команда Сергея Семака была узнаваемой даже без своего лидера.

В матче с «Сочи» команда Сергея Семака была узнаваемой даже без своего лидера.

Из-за температуры накануне матча Артем Дзюба начал игру с «Сочи» на скамейке запасных

В его отсутствие «Зенит» сохранил игровой рисунок, а главную роль при длинных передачах сыграл Сердар Азмун

В паре с Азмуном действовал Себастьян Дриусси — такую возможность дал трансфер Алексея Сутормина

Азмун заменил Дзюбу в организации атак

Артем Дзюба играет важную роль в организации атак «Зенита» — готов принять передачу из глубины или скинуть мяч партнерам. Команда Сергея Семака этим пользуется и при первом удобном случае делает доставку на форварда.

В то же время Сердар Азмун открывается в линии защитников лицом к чужим воротам и дополняет Дзюбу — умеет убегать в отрыв. Иранец дает партнерам еще один отличный вариант для развития атаки. С таким дуэтом нападающих сине-бело-голубым не страшен никакой прессинг — при малейшем намеке на него можно адресовать мяч вперед.

В отсутствие Дзюбы в матче с «Сочи» в паре с Азмуном сыграл Дриусси. Аргентинец не умеет так цепляться за длинные передачи из глубины, как его партнеры, он силен другими качествами. Поэтому иранец был единственным адресатом «Зенита» для длинных передач, открываясь как в недодачу, так и за спины защитникам. Если с Дзюбой обычно он выполняет одну из этих ролей, то сейчас взял на себя обе.

Азмун преуспел — именно его рывок за спину Миладиновичу привел к пенальти и первому голу. Несколько раз в матче он успешно сбрасывал мяч партнерам, принимая длинные передачи спиной к воротам. Выход в атаку через пас из глубины (на Азмуна) у «Зенита» работал.

Вот самые интересные моменты:

Любопытно, что в одном из представленных эпизодов на поле уже был Дзюба. Но выход в атаку был построен через Азмуна.

Игроки «Зенита» искали иранца передачами. Вот доказательства:

из игроков стартового состава только Лунев и Смольников не доставляли ему мяч;

по два раза передачи до форварда доводили центральные защитники — Иванович и Ракицкий;

назначению пенальти предшествовала передача Ивановича.

Азмун стал лидером «Зенита» по единоборствам и внизу (10), и вверху (6). И был эффективен — 60% и 66,7% соответственно. При этом он не забывал о главной задаче форварда, став самым бьющим футболистом встречи — 4 удара.

Игра с «Сочи» показала, что «Зенит» может успешно строить выход в атаку длинной передачей и без Дзюбы на поле — через Азмуна. Если Артем силен мускулами и техникой, то Сердар скоростью и техникой.

Прямой заменой Дзюбе Азмун не был: если нападающему сборной России можно давать передачи в борьбу, чтобы он их выгрызал, то иранцу лучше совершать пасы в отвал от защитников. И партнеры делали на этом акцент, что команде Семака свойственно (играть на сильных сторонах). Общее в форвардах то, что козыри обоих позволяют им приносить пользу команде при оперативной доставке мяча вперед из глубины. А это один из игровых принципов «Зенита».

Наличие Дриусси позволяет Семаку варьировать пару форвардов

Отсутствие в стартовом составе Дзюбы позволило сыграть на лучшей для себя позиции Себастьяну Дриусси. Весной в программе «8-16» на МАТЧ ПРЕМЬЕР Сергей Семак признался, что для аргентинца предпочтительна позиция оттянутого форварда. Именно на ней он появился против «Сочи».

Дриусси много двигается, умеет находить бреши в обороне соперника и врываться в них, а еще классно разыгрывает мяч накоротке. Такой игрок опаснее всего непосредственно напротив ворот. Отсюда легче создать опасность. И если сейчас кто-то из пары Дзюба — Азмун не может принять участие в матче, то он первый кандидат на выход в верхней двойке.

С передач Дриусси дважды мог отличиться Сутормин, один раз — Азмун. Все эти моменты произошли, когда Себастьян действовал под нападающим. А всего в матче аргентинец 6 раз выводил партнеров на удар. Это лучший показатель в матче.

Вот показательные моменты с участием Дриусси:

В матче с «Сочи» Дриусси не только чаще всех обострял, но и сделал больше всех передач на чужой половине поля — 36. Как и Дзюба, в паре с Азмуном он много действовал в глубине в позиционных атаках. А при длинных передачах открывался под скидки иранца. Это более скоростная пара нападающих, чем Азмун — Дзюба.

Имея в составе Азмуна, Дзюбу и Дриусси, Сергей Семак может варьировать сочетание форвардов под отдельных соперников. На это намекнул матч с «Сочи», который Дзюба вынужденно начал на скамейке запасных. Это очень важно в принципе, а в преддверии Лиги чемпионов и участия сразу в трех турнирах (+ Кубок России) — вдвойне. В таком случае есть возможность и усилить игру со скамейки и дать важному игроку отдых.

Использовать Дриусси в разных ролях позволяет трансфер Сутормина

А теперь представьте, что «Зенит» летом не приобрел бы Алексея Сутормина. За счет кого бы Семак передвигал Дриусси в пару к Азмуну? Кто в таком случае стал бы действовать на фланге, кроме Ерохина? В запасе в игре с «Сочи» у «Зенита» остались Ригони и Мак. Но первый действует на краю слишком прямолинейно (почти не смещается в полуфланги и середину) и привык получать простые мячи (без сопротивления), а второй пока в России толком не заиграл.

Особенность Сутормина в том, что он способен и развивать комбинации на фланге, и смещаться в середину, выходя на ударную позицию. В прошлом сезоне РПЛ Алексей настрелял 8 голов. Ставя его на позиции крайнего полузащитника в схеме 4-4-2, в зенитовской модели игры Дриусси можно смело двигать вперед. Это плюс и для Дриусси, и для «Зенита». Но для аргентинца это не единственный бонус — в лице Сутормина он получает отличного адресата для передач. Кстати, в воскресенье их связка едва не сыграла — «Сочи» дважды выручил Заболотный.

В игре с «Сочи» Сутормин трижды угрожал чужим воротам — это второй показатель в матче после Азмуна. А ведь он впервые вышел в стартовом составе новой команды.

Будучи вариативным (может сыграть на нескольких позициях и обладает большим функционалом), Сутормин дает простор для маневра и тренерскому штабу «Зенита». Не просто так за него сражался Сергей Семак.

РПЛ. 2-й тур

«Сочи» (Сочи) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:1)

Голы: Азмун, 30 (с пенальти). Оздоев, 88.

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