«Ты можешь ошибиться. Но признай это, имей смелость». Тренер «Сочи разбирает судейство в игре со «Спартаком» и ждет матча с «Зенитом»

Чемпион России в составе сине-бело-голубых, а ныне тренер «Сочи» Дмитрий Бородин — о предстоящем матче с петербургским клубом, друзьях-коллегах, судействе во встрече со «Спартаком» и жизни на курорте.

Чемпион России в составе сине-бело-голубых, а ныне тренер «Сочи» Дмитрий Бородин — о предстоящем матче с петербургским клубом, друзьях-коллегах, судействе во встрече со «Спартаком» и жизни на курорте.

— На юг страны теперь уже бывшее петербургское «Динамо», а ныне «Сочи» переехало прошлым летом. За год обжились на новом месте?

— Конечно! Вросли корнями, можно сказать (улыбается).

— Тогда, год назад, главный тренер Александр Точилин в интервью «Матч ТВ» высказывал небольшое опасение, как бы курортное место не расхолодило команду. Справились с этим?

— Наши ребята — профессионалы с большой буквы. А когда в прошлом году были некоторые моменты, капитан пресек это дело в раздевалке на корню. Он сказал: «Пляж перед тренировками и играми — это не дело, хотите отдохнуть на море — есть выходные». После такого разговора между самими футболистами эта тема закрылась раз и навсегда.

— А в рамках дозволенного сочинские радости жизни можете себе позволить?

— Понятно, соблазнов хватает. Но главное, что семьям футболистов хорошо. Все переехали на юг с детьми, дышат чистым морским воздухом, получают положительные эмоции. По сравнению с Питером с точки зрения климата им, конечно, комфортно. А футболисты знают, когда и что можно себе позволить. У нас доверительная атмосфера в команде. Не ходим и не высматриваем, кто что делает. В ответ игроки платят той же монетой.

— Вы на выходные в Петербург летаете?

— Тоже переехал в Сочи с семьей. Дети здесь в школу пошли. Старший — в шестой класс, младший — в первый. Для него вообще все безболезненно прошло.

— На зенитовских интернет-форумах полно шуток на тему того, что «Сочи» становится филиалом «Зенита». У вас в команде по этому поводу тоже иронизируют?

— Даже если бы мы хотели от этой темы уйти, она все равно будет присутствовать. Ведь из «Зенита» действительно пришла довольно большая группа ребят. Может, и еще кто-то добавится. Но мы брали игроков не потому, что кто-то что-то нам навязывает. Главный принцип — новичок должен устраивать тренерский штаб. Чтобы мы могли на него рассчитывать. С такими ребятами и договаривались. Был определенный список, из которого выбирали. Игроки из «Зенита» в нем тоже были, так что в итоге с удовольствием их пригласили. Прежде всего это футболисты высокого уровня для команды, которая только пробилась в РПЛ.

— Кроме того, вы недавно вновь оказались в одной команде с Романом Березовским, с которым еще в «Зените» вместе играли.

— Когда Анатолич пришел, то сразу сказал: «Раньше после «Зенита» ты все время за мной ходил. Я в «Торпедо» — ты в «Торпедо», я в «Химки» — ты в «Химки». Наконец теперь я тебя где-то догнал, пришел туда, где ты уже работаешь». У нас отличный контакт, Роман сразу влился в коллектив, участвует во всем, он наша боевая единица.

— Со старыми знакомыми из «Зенита» хочется повидаться?

— Это всегда приятно. В Москве недавно с Артемом Ребровым пообщались, с Ещенко — с ними мы когда-то выходили на поле друг против друга. Сейчас вот «Зенит» приедет. Михаил Юрьевич Бирюков, Юра Жевнов. Сергей Богданыч. Пересечемся, поговорим, сколько успеем. Тем более Сергей Семак — мой бывший сосед по Питеру. Мы в одном доме жили. Теперь тем еще больше будет (улыбается).

— «Сочи» дебютировал в РПЛ матчем со «Спартаком», по итогам первого тура эта встреча стала чуть ли не самой обсуждаемой. Уже пережили обидное поражение (0:1)?

— Конечно, неприятно, что где-то не повезло, где-то не дотерпели в концовке. Но сама игра вселила оптимизм. Ребята выполняли то, о чем договаривались. Высоким прессингом заставляли «Спартак» ошибаться. Пытались проводить быстрые атаки. Что удавалось. Правда, «Сочи» такая команда, которая не любит сидеть в обороне, отбиваться. Если кто так предполагает — этого не будет. Мы пытаемся навязывать сопернику свой футбол. В общем, рисунок игры в том матче понравился, не понравился результат.

— Всю неделю обсуждался не только результат, но и судейство в том поединке.

— Приведу такой пример. Я довольно импульсивно веду себя на бровке во время матчей. В прошлом году меня даже оштрафовали и отправили несколько игр смотреть с трибуны. Вызывали по скайпу на заседание КДК. Потом лично звонил арбитру Максиму Чембулатову, которого, можно сказать, оскорбил, приносил ему свои извинения. Но на сегодня от Москалева ничего подобного не слышал. Ни лично, ни в прессе. Хотя Егоров сказал, что арбитр ошибся. Вот и непонятно, почему мы, тренеры, если что, извиняемся, а судья, который напортачил, такого сделать не может. Хотя лично знаю Володю Москалева. Он мне как-то рассказывал, что болел за «Торпедо», когда я там играл. Хорошо тогда поговорили. Считаю, и тут важны человеческие отношения. Да, ты можешь ошибиться. Но признай это, имей смелость. Тем более если тебя всю неделю обсуждают. В жизни ведь все бывает. Встал не с той ноги, в пробке тебя подрезали — из-за совершенно разных вещей день может не задаться. Считаю, в том, чтобы позвонить, извиниться, нет ничего зазорного. Все мы люди. При этом элемент предвзятости вообще не рассматриваю. Просто так получилось, что он ошибался в одну сторону. Единственное, что мне еще не понравилось, это слова, которые арбитр говорил ребятам на поле: «Это вам не ФНЛ!» Мне кажется, это не совсем профессионально. Кстати, Егоров сказал, что Москалева оштрафовали, пожурили, что он готовился к началу чемпионата, а теперь ему дадут отдохнуть. Получается, он готовился к первому туру, чтобы потом отдыхать? По-моему, наоборот, надо теперь доказывать свою состоятельность. Еще раз подчеркну — хорошо отношусь к Володе Москалеву. Но это был не его день.

— Комментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов высказал мнение: «Сочи» с «Зенитом» может оказаться сложнее, чем со «Спартаком», — игра домашняя, ответственности больше, очки уже надо набирать…

— Мы еще во вторник с тренерским штабом решили забронировать несколько билетов и узнали, что уже продано 18 000 штук, поэтому надо запасаться ими быстрее. А, например, на первом ярусе места остались только за воротами. Так что, возможно, тысяч двадцать пять на игру придет. По сравнению с ФНЛ это, конечно, ажиотаж. Что касается самой игры. Первая домашняя в сезоне, она всегда очень ответственная. Но мы уверены: ребят удастся направить, настроить как надо. Впрочем, на чемпиона все выходят с особой мотивацией, как на последний бой. В то же время все понимают, что в РПЛ набирать очки гораздо сложнее. Однако мы никого не боимся. И вышли в премьер-лигу не для того, чтобы бороться за выживание. У «Сочи» есть свой футбол, и отступать от него не будем. А что в итоге получится — посмотрим. В том числе на то, каким будет рисунок игры.

— Матч начинается в 21:30. В данном случае это оправдано из-за жары?

— Мы тренируемся в 6-7 вечера, погода совершенно адекватная. Солнце рано садится, и где-то в 19:30 уже можно спокойно начинать матчи. Но это не от нас зависит. РПЛ по этому поводу уже все разъяснения дал. Возможно, лучше было бы сыграть пораньше, но, с другой стороны, сейчас в Сочи много отдыхающих, которые придут поддержать нас. А кто-то за «Зенит» станет болеть. Во всяком случае на стадионе будет хорошая атмосфера.

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