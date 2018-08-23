Этот «Зенит» без валидола не может

Корреспондент «Матч ТВ» об очередном нервном матче сине-бело-голубых в Лиге Европы. Впрочем снова с неплохим концом.

На «Молде» идем, «Спартак» в уме

После чудесного спасения сине-бело-голубых в матчах предыдущего раунда Лиги Европы с минским «Динамо», Петербург с двойным удовольствием шел на игру «Зенита» с «Мольде». Тем более, что для болельщиков он был первым в нынешнем евросезоне – напомним, фееричная ответная игра с белорусами проходила без зрителей.

Кстати, после той победы «Зенит» выпустил специальные футболки с «8:1» на спине и Артемом Дзюбой, отдающим честь, на груди. Новинка пришлась публике по вкусу и стала раскупаться довольно активно. Настолько, что к матчу с «Мольде» на арене «Санкт-Петербург» поступили детские размеры, причем со скидкой.

Впрочем, детвора и взрослые не только щеголяли в этих майках по фан-променаду, но и делали все возможное и невозможное, чтобы выиграть билеты на матч «Зенит» – «Спартак». Следующий домашний для команды Семака.

Сделать это можно было несколькими способами. Например, победив в текбол. Что это такое? В первом приближении пинг-понг. Но только играют в него на специальном выгнутом столе футбольным мячом. И не ракетками, а ногами или головой.

Забава так понравилась публике, что в текбол она с удовольствием продолжала играть уже не думая о билетах на «Спартак».

Старые счеты Семака и «Мольде»

«Знаете, по хорду карьеры обидные поражения почему-то врезаются в память сильнее, чем самые яркие победы». Это слова главного тренера «Зенита» Сергея Семака, сказанные сразу после победы 8:1 над минским «Динамо». Что ж в таком случае Семак наверняка не забыл как почти 10 лет назад в Лиге чемпионов встречался с «Мольде» в качестве капитана ЦСКА. Тогда дома армейцы выиграли 2:0, а в Норвегии уступили с тем же счетом, что «Зенит» в Минске – 0:4.

Так что у Семака с «Мольде» оказались свои счеты. К слову, "вираж" в очередной раз решил поддержать нынешнего главного тренера «Зенита». И не только песней со словами «Сергей Богданович Семак», но и масштабным перформансом. На нем главный герой (он же главный тренер «Зенита») был изображен в роли боксера, сидящего в углу ринга. Над ним за канатами два человека в костюмах, в которых нетрудно было угадать Алексея Миллера и Сергея Фурсенко.

А по бокам на импровизированных дощечках значились надписи «ЛЕ – 20,0», «РПЛ -1,9», «КР – 4,0». Коэффициенты на победу «Зенита» в Лиге Европы, чемпионате России и Кубке России соответственно. И все это за подписью «Большой куш».

Добавим, что на этот раз «вираж» с первых минут пустил в ход свое самое мощное оружие в виде «заряда» «Оп, давай, давай».

Снова нервы

Поначалу норвежцы, похоже, привыкали к мягко говоря непривычной обстановке. Если не считать их тренера Сульшера, то вряд ли кому-то из «Мольде» доводилось играть на столь больших аренах. Для примера - стадион «Акер» в Мольде вмещает 11 800 зрителей.

Но и «Зениту» явно не хватало выбывшего минимум на полгода Нобоа и дисквалифицированного Паредеса.

В итоге к середине первого тайма Сульшер в своем спортивном костюме стал чувствовать себя гораздо спокойнее, чем Семак в фартовом пиджаке.

Под занавес тайма Сульшер даже позволил себе милую беседу с резервным судьей. Семаку же оказалось не до этого. Ведь «Зенит» довольно неожиданно вновь оказался в роли отыгрывающегося. Мевля ошибся в своей штрафной, скинув мяч на Хестада и тот единственный момент «Мольде» до перерыва реализовал. Счастью гостей в этот момент не было предела. Но только на поле, поскольку болельщиков «Мольде» из одноименного 24-тысячного городка на трибунах арены «Санкт-Петербург» не обнаружилось.

«Без нервов мы видимо не можем», – говорили в свою очередь болельщики «Зенита» в перерыве, надеясь все же, что сине-бело-голубые и на этот раз вытащат домашний еврокубковый матч после пропущенного гола.

Ящик водки для Дзюбы и сальто Заболотного

Однако получилось так, что гости после перерыва освоились окончательно и вполне могли забивать еще. Тогда Семак снова, как и в игре с «Динамо», пошел ва-банк, выпустив вместо защитника Смольникова нападающего Заболотного.

И это вновь сработало. Причем забил никто иной как Артем Дзюба. Напомним, накануне нападающему исполнилось 30 лет, в связи с чем Сульшер в шутку пожелал нападающему отметить День рождения как следует.

– Может быть стоило ящик виски для Дзюбы вчера вечером прислать?, – спросили Сульшера после игры.

– Тогда уж водку, а не виски, – улыбнулся главный тренер «Мольде», – но у меня ощущение, что вчера он пил только воду и, возможно, какие-то энергетики.

Что ж, по сути именно Дзюба сотворил и второй гол. Правда, продавив в штрафной оборону «Мольде», он попал в штангу, однако тут как тут оказался Заболотный. В итоге арена «Санкт-Петербург» увидела фирменное сальто нападающего, который при Семаке в «Зените» явно чувствует себя раскрепощенее, чем при Манчини.

Ну, а 40 000 зрителей ответили на это своим фирменным «огоньковым шоу».

А в итоге дело закончилось тем, во что после первого тайма верилось с трудом – 3:1. Тем более, что третий гол «Зенита» забил виновник норвежского мяча Мевля.

«Увидимся в Норвегии»

Трудно посчитать, сколько раз на пресс-конференции Сульшер произнес слово «Дзюба».

– А вообще сегодня была крутая атмосфера, – признался экс-нападающий «МЮ» и «Мольде», – когда «Зенит» забивал голы, нас это очень впечатлило. Помню, что часто испытывал такие же ощущения, когда сам был игроком. Для моих ребят же сегодня было в радость играть при таком количестве болельщиков на большом стадионе.

На прощание Сульшер выразил надежду увидится в Норвегии и ушел под аплодисменты!

Равно как и Сергей Семак. Другое дело, что главный тренер «Зенита» выглядел куда более серьезным, чем его норвежский коллега. Его понять можно – команда вновь выдала валидольный матч. Поэтому слова Семака о том, что несмотря на 3:1 в этой дуэли ничего еще не ясно, не выглядели шуткой.

Ну, а чем оно закончится – узнаем через неделю.

Лига Европы. Квалификация. Плей-офф

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Мольде» (Мольде) — 3:1 (0:1)

Голы: Дзюба, 71 (ВИДЕО). Заболотный, 80 (ВИДЕО). Мевля, 90 (ВИДЕО). — Хестад, 42 (ВИДЕО).

Фото: Сергей Циммерман, ФК «Зенит»

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