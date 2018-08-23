Жесткий юбилей. 10 лет назад попались на допинге семь наших легкоатлеток, и за Россию взялись всерьез

Событию, которое положило начало череде допинговых скандалов вокруг России, исполняется десять лет.

23 августа 2008 года на дорожку стадиона «Птичье гнездо» в Пекине вышли участницы олимпийского финального забега женщин на 1500 метров. Россию представляла только одна спортсменка - Анна Альминова, в итоге занявшая предпоследнее, одиннадцатое место. Еще за полгода до того никто не мог предположить подобного исхода, да и участия Альминовой в финале тоже. Ведь совсем другие российские легкоатлетки - Татьяна Томашова, Светлана Черкасова, Елена Соболева, Юлия Фоменко и Ольга Егорова - играли на средних и длинных дистанциях главные роли. Однако 31 июля семь российских спортсменок - пять бегуний плюс две метательницы, Гульфия Ханафеева и Дарья Пищальникова, были обвинены в подмене проб и отстранены от соревнований.

До того момента в истории российского спорта случались громкие допинговые скандалы. Лыжницы Ольга Данилова и Лариса Лазутина в 2002-м на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити, гимнастки Ирина Чащина и Алина Кабаева за год до того на Играх доброй воли – эти два случая вспоминаются первыми. Однако их восприятие было скорее частным, касающимся отдельных спортсменов и тренеров. Но когда в 2008 году обвинения прозвучали в адрес сразу семи легкоатлеток, выступавших в разных дисциплинах и тренировавшихся у разных специалистов, стало понятно, что речь идет о чем-то очень серьезном.

Леонид Тягачев, тогда президент ОКР, заявил, что виноваты в допинговом скандале вокруг семи легкоатлеток российские представители во Всемирном антидопинговом агентстве (WADA), не защитившие интересы спортсменок. Имелся в виду Вячеслав Фетисов.

– Я хочу спросить одного нашего видного чиновника: а что он сделал, чтобы над российскими спортсменами накануне Олимпийских игр не ставились эксперименты? Люди, которые занимают высокие позиции в международных организациях, обязаны обеспечить равные условия соотечественникам и ответственно относиться к своей работе. Именно из-за недобросовестных чиновников мы недосчитаемся на Олимпиаде трех, пяти или даже семи медалей. Мы примем все возможные меры для адекватной защиты наших спортсменок.

Советник занимавшего в то время пост главы Росспорта Фетисова Дмитрий Тугарин парировал обвинения в адрес своего начальника, заявив в интервью РИА Новости:

– Перед Фетисовым, который является членом Совета учредителей и председателем Комиссии спортсменов WADA, стоит задача бороться с допингом, информировать спортсменов о вреде допинга и делать все возможное, чтобы искоренить допинг в спорте, а не покрывать кого-либо.

Валентин Балахничев, президент ВФЛА, прокомментировал ситуацию менее эмоционально, сообщив важную подробность – о проблеме знали уже давно:

– Не хочу ввязываться в конфронтацию и никого не хочу обвинять. Не снимаю с себя ответственности за произошедшие. Подмену проб обнаружили в 2007 году, но объявили о дисквалификации накануне Олимпиады, не имея при этом основательной доказательной базы, – это совершенно неприемлемо. Такая ситуация сложилась из-за несовершенства системы допингового контроля в России.

В итоге на Олимпиаду девушки не поехали, ВФЛА в конце августа собрало специальную комиссию по расследованию под руководством бронзового призера ОИ 1960 и 1964 годов Игоря Тер-Ованесяна, тогда первого вице-президента федерации. 20 октября объявили о санкциях: два года дисквалификации каждой спортсменке. Комментарии на этот раз были уже заметно спокойнее. Виталий Мутко, всего пять месяцев занимавший пост министра спорта, сказал в эфире радоистанции «Эхо Москвы»:

– В данной ситуации это абсолютно взвешенное решение. Сейчас надо, чтобы его утвердила ИААФ. Сторона, которая выносит решение, всегда права. Всегда должен доказывать свою невиновность спортсмен. Мы должны понимать, что кодекс WADA гласит именно так: если есть любое подозрение, спортсмен сразу наказывается.

ИААФ решение ВФЛА не утвердила и потребовала четырехлетней дисквалификации. Дело передали в Международный спортивный арбитраж (CAS), вся процедура заняла несколько месяцев. 23 июля 2009 года было объявлено: все россиянки дисквалифицированы на 2 года и девять месяцев. Таким образом, они могли вернуться в спорт уже весной 2011-го. И некоторые вернулись, даже не представляя, что ожидает их и всю нашу легкую атлетику.

Татьяна Томашова

Выйдя из дисквалификации, в 2012 году на дистанции 1500 метров стала третьей на чемпионате России и четвертой на Олимпиаде в Лондоне. Однако места эти оказались неокончательными. Победительница и серебряный призер ЧР, Екатерина Костецкая и Екатерина Шармина, были дисквалифицированы за допинг, и Томашовой перешло золото ЧР. Но это все меркнет по сравнению с переписыванием итогов «самого грязного забега в истории» – именно так сейчас называют финал женской «полуторки» на Играх-2012.

Двух турчанок, олимпийскую чемпионку Аслы Алптекин и серебряного призера Гамзе Булут, последовательно дисквалифицировали за допинг, и теперь Томашовой должно перейти серебро Игр. Помимо турчанок дисквалификации получили наша Костецкая и белорусская спортсменка Наталия Кареева, занявшие девятое и седьмое места, соответственно.

Светлана Черкасова

Тоже вернулась, но без особого успеха. Едва выйдя из дисквалификации, в интервью «Советскому спорту» резко высказалась по поводу нового поколения звезд среднего бега:

– Олимпийская чемпионка-2008 Памела Джелимо из Кении, чемпионка мира-2009 Семеня – однодневки, которые ярко вспыхивают и быстро гаснут.

Не пройдя в состав сборной России на ЧМ-2013, завершила карьеру. В 2016-м рассказала о существовавшей в ее годы системе борьбы с допингом:

– Балахничев всех сливал. Ни в одной стране мира не было столько проверок и дисквалификаций. Балахничев хотел показать всем - типа, вот мы боремся с допингом, смотрите, сколько народа мы наказали. И пока был старый совет в ИААФ и Балахничев угождал им, нас «имели, как котят». И вот это все дошло до того, что мы имеем сейчас. Нужно было уже тогда понимать, что рано или поздно нас используют как слабое звено, так и случилось. Система заключалась в слабом, трусливом президенте ВФЛА, в чиновниках, которые считали, что в России спортсменов много - и ни один, так другой. Сливали уже тогда всех, а сейчас всех просто имеют…

На данный момент Черкасова является тренером сборной России по современному пятиборью в дисциплине легкая атлетика.

Дарья Пищальникова

Вернулась, стала второй на Играх в Лондоне в метании диска. Однако при перепроверке пробы спортсменки, взятой 20 мая 2012 года, были обнаружены следы анаболического стероида оксандролона. Как следствие, Пищальникова была дисквалифицирована на десять лет и завершила карьеру.

В период проведения расследования, в декабре 2012-го, Пищальникова обращалась в WADA с признанием в использовании допинга под давлением руководства российского спорта. В своем письме она рассказала о практиках подмены проб, расценках на эти услуги и лицах, задействованных в данных махинациях. Доказательством слов спортсменки стал телефонный разговор между ее тренером и старшим тренером сборной Алексеем Мельниковым уже после того, как стало известно о проблемах с допингом. Из разговора становится ясно, что практика подмены проб имела место как минимум в 2012 году, хотя в письме Пищальникова утверждает, что началось все это гораздо раньше – в 2007-м.

Позже Пищальникова отказалась от всех своих заявлений, сказав, что делала их под давлением.

Прочие лица

Валентин Балахничев был отстранен от руководства ВФЛА и пожизненно дисквалифицирован ИААФ, как и Алексей Мельников. Их апелляции в CAS были отклонены.

Анна Альминова, заменившая дисквалифицированных спортсменок в 2008 году на Олимпиаде, позже сама дважды обвинялась в использовании допинга. Первый раз это произошло в 2010-м после зимнего ЧМ в Дохе, когда в пробе бегуньи был найден псевдоэфедрин. Дисквалификация составила три месяца. Второй раз все было гораздо серьезнее: Альминовой предъявили отклонения в показателях биопаспорта, в результате чего она получила два с половиной года, с января 2011-го по май 2014-го. Кроме того, у спортсменки забрали титул чемпионки Европы в помещениях 2009 года. Альминова завершила карьеру и сейчас занимает пост замминистра спорта и молодежной политики Кировской области.

Итог

События десятилетней давности теперь воспринимаются совершенно иначе. Тогда казалось, что речь действительно идет о бардаке, ошибке, нелепой случайности. Подлинный масштаб бедствия стал понятен позже. И даже сейчас - не до конца.

В дополнение к вышесказанному, автору удалось связаться с одной из метательниц, имевших отношение к подмене проб в той истории:

- Дело было летом 2007 года на сборе. В рамках его проходили соревнования, на которые я приехала посмотреть, а моя коллега по сектору там выступала. Она была вызвана на выборочный допинг-контроль. Ко мне подошел тренер, дал пустую бутылку из-под воды и сказал, что я должна наполнить ее своей мочой. Изначально я отказалась, но просьба была крайне настойчивой. В итоге пошла и сделала это, отдала бутылку с мочой тренеру и спросила: как будут ее менять? Он ответил, что система отработана и базируется на взятках, которые давали проверяющим.

Исходя из дат, названных спортсменкой, этот факт подмены так и не всплыл, потому что в делах о дисквалификации пробы за эти даты не фигурируют. На данный момент срок давности по этому делу, который, напомню, составляет десять лет, уже истек. Как, собственно, и по всем событиям того лета 2008 года.

Фото: Michael Steele / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Родионов, РИА Новости/Валерий Мельников, РИА Новости/Екатерина Чеснокова, РИА Новости/Владимир Трефилов, РИА Новости/Александр Вильф