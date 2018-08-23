Комментатор Дария Eiritel Морозова: «В такие игры, как Dota 2, просто наигрались»

Комментатор студии RuHub Дария Eiritel Морозова рассказала «Матч ТВ» о своих ожиданиях от The International 2018, о лучших командах и популярности Dota 2.

– Как вам выступление российских команд на The International?

– Сейчас выступления этих команд еще продолжаются. Их было до недавнего момента 2: Winstrike и Virtus.pro. Winstrike только что вылетели с турнира, заняв 9-12 место . Очень хороший для них результат: ребята всего несколько месяцев назад собрались. Да и подписала их организация даже во время квалификаций на TI8. От них крутой игры ожидать не приходилось. Многие верили, конечно, рассчитывали на что-то даже большее, но для команды этот результат крайне хорош. Есть Virtus.pro, которые являются по сути одними из фаворитов, претендентами на первое место, но они уже успели свалиться в сетку «лузеров» и там у них будут серьезные соперники. Пока что впереди матч с OpTic gaming. Это будет проходимый для них вариант – 100%, а дальше уже как знать.

– Что же помешало Winstrike Team пройти в следующий тур?

– Много чего могло помешать. Вопрос может быть и в моральной составляющей и, возможно, их подвели стратегии, хотя пики выглядели хорошими, но исполнение немного хромало. Возможно, парни просто волновались, что-то недоработали, недоиграли. Это Dota, здесь каждый может победить в любой момент. Самое удивительно в этом то, что у VGJ.Storm было пенальти, они первую свою bo-3 серию играли в сетке «винеров» без тренера из-за того, что получили наказание, немного нечестно сыграв, так сказать. Сейчас они уже могли иметь при себе тренера, но у них его не было на стадии драфтов в этот раз. Это по сути был такого рода протест. Несмотря на его отсутствие, в этот раз команда справилась на ура.

– Какие команды по вашему мнению займут призовые места и почему? Кто, на ваш взгляд, фаворит турнира?

– Призовые места совсем скоро начнут распределяться. Team Liquid и PSG.LGD – два очень сильных коллектива и оба являются фаворитами турнира. От Virtus.pro тоже все ожидают хорошего результата. Я думаю, что по ходу групповой стадии VGJ.S тоже поднялись в глазах зрителей и уж точно могут считаться фаворитами. Вообще сейчас год четный, китайский, а в четные годы выигрывают, как правило, китайские команды, поэтому многие больше всех верят в PSG.LGD.

– Есть ли команда, которая удивила вас больше всего по ходу турнира? А кто не оправдал ожиданий?

– «Штормы» меня очень удивили. Они, конечно, хорошо начали выступать, с тех пор как приняли Resolut1on в свои ряды. У коллектива были хорошие места на турнирах, хотя он не мог претендовать на очки DPC, которые гарантируют прямое приглашение на TI. Но на квалификациях ребята справились на ура. Квалификация для североамериканского региона была особенная: там было аж три слота, хотя у всех остальных регионов – по 1-2. У команды все шло прекрасно в их квалификации и в групповой стадии, она с минимумом поражений прошла в сетку «виннеров» и оттуда как-то резко свалилась, но все же сейчас показала, что есть порох в пороховницах. По поводу разочарования турнира: наверное, немного разочаровали команды Newbee, Mineski. Больше, конечно, Newbee. Они в прошлом году взяли топ-2 TI, проиграли в финале Team Liquid. А сейчас выиграли несколько матчей достаточных, чтобы не вылететь из групповой стадии, остались в нижней сетке и проиграли первый же матч в «лузерах», причем проиграли Winstrike, которые гораздо хуже выступили.

– Считаете ли вы непопадание Na’Vi на The International закономерностью? Как отреагировали на их вылет с квалификации?

– История с Na’Vi, конечно, печальная. Они были победителями первого TI, в следующих двух турнирах были в финалах, но не выигрывали. А дальше все шло по наклонной: в прошлом году в закрытой квалификации ребята не смогли выйти в плей-офф и, казалось, что ниже уже некуда, но в этом году они не смогли прорваться через открытую квалификацию, хотя там слотов было достаточно много. Печально, что сказать. Но команда и в течение всего сезона особо ничего не показывала. От нее, наверное, никто ничего особенного не ожидал, никто не думал о том, что они выиграют квалификацию в СНГ. Но то, что они не смогли и через открытую квалификацию пройти – это был полный провал. Ясное дело, что от организации ответ сразу последовал – сказали, что состав уходит в inactive и все решения будут приниматься уже к началу следующего сезона. Мы все ждем новостей, что же именно случится с Na’Vi.

– Кто на ваш взгляд самый сильный «дотер» на этом TI?

– Вопрос очень сложный, потому что роли разные и вклад в итоговый результат от каждого игрока очень своеобразный – не все «убийствами», заработанным золотом измеряется. На мой взгляд, пока очень хорошо себя проявляет Марун GH Мерхей, он в прошлом году тоже играл в составе Team Liquid, тоже на четвертой позиции. «Ликвиды» вообще не меняли свой состав. Тогда победу на TI приписывали как раз его мастерству, говорили, что он лучше всех исполнил. В этот раз он уже пришел с другим набором персонажей. Если в прошлый раз все боялись его «котла» (Keeper of the Light), «виспа» (Io), то теперь он успел уже и на других персонажах попробовать себя. Это выглядело очень зрелищно!

– Стиль игры какой команды вам больше по душе и почему?

– По поводу стиля команд сказать не так-то просто: все-таки стиль определяется еще во многом и метой, но в целом мне пока VGJ.Storm очень сильно импонируют. Они любят агрессивную доту – любят пойти, взять, сломить и раздавить своего противника. Это действительно пока очень впечатляет. Их победы быстрые – часто выигрывают два-ноль. Вот сейчас очень быстро с Winstrike расправились. Думаю, что они могут и дальше прорваться с таким стилем игры.

– Как вы думаете, нынешний TI сильно повлияет на развитие Dota 2 в ближайшем будущем?

– Про-сцена «доты» точно развивается уже не год, и не два. Уже достаточно долго вводится экспериментальная система для того, чтобы улучшить систему самого прохождения команд к TI, по сути, чемпионату мира. Сама «дота» – игра, она и есть игра. У нее концепция остается, вводятся постоянные патчи, чтобы изменять баланс. Периодически появляются какие-то плюшки типа Dota +, новых героев и еще каких-то вещей. Много будет зависеть от того, какие планы будут на следующий TI, и то, как будет работать Valve по направлению к нему. Но вообще мы это узнаем, когда закончится нынешний 8-й TI, поэтому ждать осталось совсем немного.

– Призовой фонд турнира не так сильно превысил прошлогоднюю сумму. В предыдущие годы рост был виден невооруженным глазом. Что стало причиной замедления набора фонда?

– Тут стоит объяснить пару моментов, прежде чем отвечать на этот вопрос. Первое – сам призовой фонд TI строится на основе системы краудфандинга. Это означает то, что есть стартовый капитал – 1 600 000 долларов, которые выкладывают сами Valve, стартовая сумма призового фонда. Дальше они вводят систему боевых пропусков. Это такое дополнение к игре – Battle Pass называется – ты его покупаешь за 10 долларов и получаешь какие-то расширения, косметику к игре, игровые предметы, дополнительные режимы – каждый раз это что-то разное. Одна четверть от суммы покупки этого Battle Pass идет в сумму призового фонда: тут стоит учитывать, что сама книжка стоит 10 долларов, а к ней еще прилагаются уровни, ты можешь докупить, чтобы прокачивать эту книжку или сразу прокаченную книжку приобрести. Суммы бывают разные, но всегда четвертая часть от твоих транзакций уходит в призовой фонд TI. Так он растет и растет вплоть до последнего дня TI. И это значит, что сейчас призовой фонд все еще продолжает расти. В последние два дня была сделана парочка интересных анонсов, которые побуждают игроков вкладывать больше денег. Пока он вырос не сильно, но я думаю, что впереди еще можно ожидать хороший скачок. А так, в принципе, потолок в один день должен быть достигнут.

– Должна ли компания Valve внести изменения, чтобы в следующем году продолжился рост? Велик риск не повторить текущего рекорда по призовому фонду.

– Я думаю, что призовой фонд продолжит расти, но просто рост будет не очень резким – по полмиллиона в год – по миллиону, не более того. Я уже сказала, что резкий скачок был в один момент, и это просто было обусловлено введением самой этой системы краудфандинга. До этого призовой фонд состоял исключительно из 1 600 000 долларов, которые вкладывали сами Valve, а дальше все потихоньку проникались и проникались Battle Pass. Ясное дело, что там новые вещи появлялись, но я думаю, что-то интересное и новенькое будет придумываться, чтобы подтолкнуть больше людей пополнить призовой фонд.

– Много геймеров стали играть в Fortnite, потеряв интерес к другим играм, в том числе и к Dota 2…

– Ну, не только в Fortnite играют. Тут стоит отмечать региональную принадлежность игроков, потому что в «доту» абсолютно не играют в Америке, но там все помешаны на League of Legends. В Европе практически так же. То же самое с Fortnite – игра очень популярна в Америке, частично в Европе. А вот PUBG гораздо более популярен в России. Здесь стоит отметить, что интересна не одна игра, а сам жанр «королевских битв», которых внезапно появилось очень много. Это, наверное, уже не то, чтобы смерть моба-жанра, но постепенное от него отдаление. В такие игры просто наигрались.

Текст: Александр Сергеев

Фото: vk.com/Даша Морозова

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