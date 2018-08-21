Не только The International. В Париже разыграли 350 тысяч долларов в Rainbow Six

«Матч ТВ» побывал на турнире, оценил обстановку, пообщался с представителями компании Ubisoft и понял значимость «багетов» на крупных турнирах.

Приветливый и красивый Париж открыл свои двери всем любителям Rainbow Six, а точнее – тактического шутера нового поколения от Ubisoft, в котором нельзя победить исключительно благодаря точной стрельбе. Город, в котором любой турист может найти достопримечательность себе по душе, будь то Эйфелева башня, Лувр или крайне странный музей Жоржа Помпиду, в этот раз стал центром притяжения киберспортсменов со всего мира. Казалось бы, сейчас не лучшее время для проведения подобных турниров, ведь в Ванкувере параллельно проходит The International 2018 по Dota 2. А там и игра постарше (то есть и с большей аудиторией), и призовой фонд солиднее: вместо парижских 350 тысяч – 24,8 миллионов долларов.

Я спросил у бренд-директора французской компании Ubisoft Александра Реми, соревнуются ли они с Dota 2.

«Ну, у нас абсолютно разные игры, которыми интересуются разные люди, – ответил Реми. – Понимаем, что такое событие, как TI8, сейчас на слуху у всех, но мы очень рады, что у них шла групповая стадия во время основных событий нашего турнира. Она менее интересна, чем плей-офф».

Есть и разница во времени. Если матчи групп в Ванкувере начинались в 19:00, то в Париже к этому времени уже почти все было завершено. Но обо всем по порядку.

Что же такое Rainbow Six?

Это тактический шутер от первого лица, в котором идет противостояние команды атаки с защитниками. Упор в игре сделан на разрушение практически всех объектов. Киберспортсмены создают огневые позиции почти везде, где им угодно, что делает игровой процесс сложнее и интереснее для обеих команд.

Игра не является простой стрелялкой, и для того, чтобы понять ее нормально, необходимо пройти обучение в самом шутере. Здесь не пройдет такой номер – сразу начать стрелять. Точные попадания в Rainbow Six важны, как и помощь при убийстве оппонента, однако далеко не эти факторы являются определяющими при выявлении лучшего игрока. Каждый персонаж шутера обладает уникальными навыками, при использовании которых зарабатываются очки, да и вообще каждое удачное действие награждается. Игроки должны передвигаться по карте, ставить ловушки, активировать камеры слежения, при помощи дронов искать оппонентов. Кое-кто из персонажей может выслеживать соперников по следам, оставленным на полу, а другой сканировать ближайшие помещения и находить людей по биению сердца. Действительно, нечто увлекательное предлагается любителям пострелять.

На самом турнире еще и произошло важное объявление – анонсировали и представили трейлер с новыми двумя оперативниками. Дополнение Operation Grim Sky включает в себя двух новых персонажей, по одному в каждую из команд.

Оборонительные редуты теперь будут защищаться при помощи британки Clash, главным оружием которой является новый ростовой щит. Он не дает возможности стрелять при обороне, но крайне эффективен в сдерживании соперника. К тому же щит стреляет электрическими разрядами, снижая уровень здоровья у оппонента.

В команде атаки появился американец Maverick. Не думается, что он срисован с Тома Круза из фильма «Top Gun», но аналогия напрашивается сама собой. В арсенале американца имеется горелка, при помощи которой он может прожигать практически все предметы, чтобы создавать проходы или огневые позиции. Это орудие в купе с высокой скоростью перемещения сделает Maverick полезным членом отряда.

Также разработчики переработали карту «База Херефорд». Локация стала доступна на тестовом сервере 20 августа.

Что происходило в Париже?

Местом проведения турнира стал Порт-де-Версаль – один из самых крупных выставочных центров Европы, который занимает площадь 35 га. Один из восьми павильонов этого центра был полностью переработан под киберспортивное событие.

Фанаты игры Rainbow Six заполонили подступы к выставочному центру, ажиотаж был налицо.

Внутри павильона болельщикам предлагались различные развлечения. Любители VR-технологий могли попробовать себя в игре Space Junkies. Французский инструктор сильно смеялся, когда я растерял все оружие и спасался бегством от соперника, намеревающегося лишить меня жизни при помощи мощного космического аппарата.

Счастливчикам (среди которых был и я) удалось поиграть в саму Rainbow Six на площадке. Наша команда, составленная из четверых российских журналистов и девушки-оператора из Японии, нанесла поражение итальянцам. После чего в след мы услышали много интересных итальянских слов: красивых, ласковых, наверное.

Были на турнире и косплееры, одетые в стилистике персонажей игры. Им тоже удалось попробовать себя в деле. Но виртуально, конечно.

Те, кто хорошо освоил технику управления дронами в Rainbow Six, могли попробовать сделать это и вживую. Честно, в игре это выходит как-то проще. Но жизнь вообще сложная штука.

Для того, чтобы поддерживать свою любимую команду как надо, можно было разукрасить свое лицо воинственным раскрасом у гримеров. Написано было, что на весь процесс уходит 10 минут. Только этот факт удержал меня от сего действия… Или не только этот факт…

Как проходил сам турнир?

Главным вопросом перед стартом турнира был: Сможет ли кто-нибудь бросить вызов G2 Esports? Спойлер – никто не смог.

Выступление не получилось тяжелым для главной силы в Rainbow Six. За весь Six Major Paris 2018 G2 уступила лишь на одной карте на групповом этапе. На карте Villa со счетом 6:0 Mock-It Esports были сильнее оппонента. Далее G2 безальтернативно победила в четвертьфинале французскую команду Team Vitality. А в полуфинале пострадали игроки команды Team Secret.

В финале публика павильона номер 4 разделилась на два лагеря (либо же она поочередно меняла свое мнение). В общем, перед стартом финала и в его начале аудитория выкрикивала кричалки за команду Evil Geniuses. Но когда стало ясно, что победителем станет G2 аудитория стала «топить» за них. Благо на французском языке обе кричалки слышались одинаково: сильно менять ничего не пришлось. Как итог – 6:2, 6:2, 6:2 и общий счет 3:0 в финале.

За победу команда G2 получила 150 тысяч долларов из 350 тысяч общего фонда, фирменный щит и приглашение на главный турнир серии - Six Invitational 2019.

Six Invitational 2019 пройдет в Монреале с 11 по 17 февраля. Призовой фонд турнира составит 650 тысяч долларов.

Масштаб киберспортивного события был ощутим. Переполненный зал подгонял команды вперед, радовался их успехам и сокрушался неудачам. После завершения турнира зрители начали лопать надувные «багеты», создав дополнительную атмосферу, присущую шутеру.

А один из ключевых игроков победителей выступил как заправский спортсмен после матча.

«Сумасшедшие эмоции. Не передать словами. Мы очень долго шли к этой победе и заслужили ее», - сказал Фабиан Fabian Халлстен со сцены.

Ну чем вам не комментарий футболиста?

Что говорят цифры?

Пиковые показатели просмотров турнира в Интернете составили 257 тысяч зрителей, из которых – 8 тысяч из России. Может цифры и сильно уступают TI8, но говорить, что у Rainbow Six нет своей аудитории – очень глупо.

Французы постарались сделать праздник, собрав лучших ведущих и аналитиков по этой игре на турнире. Может, радовалась не вся 70-миллионная нация, как после победы на чемпионате мира в России, но все же довольных и счастливых людей стало еще чуточку больше.

Фото: Ubisoft

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