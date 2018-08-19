Почти первые и в шаге от провала. Как выступили российские команды на групповом этапе The International

На главном турнире сезона по Dota 2 выступают сразу два российских коллектива, представляющих СНГ-регион: Virtus.pro и Winstrike Team. Если «медведи» были одними из главных фаворитов всего сезона и TI8, то от Winstrike непонятно было чего ожидать. Нельзя сказать, что картина стала яснее после групповой стадии.
WINSTRIKE TEAM
Команда Winstrike угодила в группу А, где ее соперниками стали Evil Geniuses, Fnatic, Invictus Gaming, Mineski, OG, PSG.LGD, Team Liquid и VGJ.Thunder. В этом списке сразу две команды, которые изначально считались фаворитами турнира.
За день до старта групповой стадии были опубликованы предпочтения фанатов Dota 2. Победитель прошлого TI Team Liquid стали лидерами голосования в Facebook и Twitter, а на китайском сервисе Weibo однозначным фаворитом признана команда PSG.LGD.
Российский коллектив Virtus.pro расположился на второй и четвертой строчках в голосовании. Отметим, что другая команда из России, Winstrike Team, не попала в топ-8 обоих рейтингов.https://twitter.com/wykrhm/status/1029445036637732865
Жаловался на такую жеребьевку и один из игроков команды Алексей Nongrata Васильев.
«Считаю, что наша группа посильнее, чем другая. Но это чисто наше мнение относительно того, как мы играем с другими командами. Возможно, для кого-то еще соперники из нашей группы удобнее. Но лично для нас удобные соперники находятся в другой группе», – говорил Васильев в интервью клубному каналу.
Winstrike была в одной группе с этими же мастодонтами на EPICENTER XL. На групповой стадии команда, тогда еще называвшаяся FlyToMoon, оба раза уступила лидерам. Ничего не изменилось и на TI: два матча - два поражения. Не самая уверенная игра привела к тому, что после второго игрового дня многие критики назвали их главными кандидатами на вылет.
Команда сумела отстоять право на продолжение борьбы только в переигровке с основным конкурентом Invictus Gaming. Китайский коллектив был повержен, но теперь Winstrike угодили в нижнюю сетку плей-офф, где в первом раунде матчи будут проводится до одной победы. Первым соперником наших в матче на вылет станет китайская команда NewBee. Сейчас они являются лишь тенью того коллектива, который побеждал на The International 2014.https://twitter.com/Winstrike_Team/status/1030995505541787648
Возможно, попав на соперников из другой группы, Winstrike сумеет добиться успеха, но это станет ясно лишь позднее. Пока что можно с уверенностью заявить, что груз ответственности с ребят упал. До старта турнира многие в СНГ-регионе шепотом говорили о том, что у нашей второй команды есть неплохие шансы. Теперь этот шепот стал еще тише, почти растворился. Но я знаю как минимум одного человека, который продолжает верить в достойное выступление команды.
VIRTUS.PRO
«Медведи» попали в группу В, где по факту были главными фаворитами. Но случился VGJ.Storm. Американская команда, одним из лидеров которой является Роман Resolut1on Фоминок, одержала пять побед, уступив только Virtus.pro в заключительном матче группы. У российской команды проявились некоторые проблемы в игре, а может, и в концентрации. Ничьи с Serenity, Secret и TnC – не те результаты, которых следовало ожидать от безоговорочного победителя рейтингового сезона DPC. Особняком стоит ничья с pain Gaming, слабейшей командой группы, которая в итоге завершила борьбу на TI8. Да, тренер «медведей» Иван ArtStyle Антонов после первого игрового дня говорил о желании коллектива выйти в плей-офф с первого места, но сложилось все немного иначе, из-за чего первым соперником в плей-офф станет сразу грозный PSG.LGD.
Нельзя говорить о том, что коллектив «поплыл». Эти локальные результаты могут являться частью игры команды, желающей добиться итоговой победы на турнире. Невольно на ум пришел недавний пример с чемпионата мира по футболу, который прошел в России. Действующий на тот момент чемпион мира - сборная Германии - проиграла в первом матче команде Мексики, после чего вырвала в добавленное время победу у Швеции. Не самый убедительный старт для лидера мирового футбола. Все решалось в заключительном матче группового этапа. Соперник так же, как и у Virtus.pro, был из Азии – Корея. Вот только тут загвоздка: корейцы победили и оставили Германию за бортом турнира.https://twitter.com/pglesports/status/1030968204477095936
Интересные события на турнире
Перед стартом плей-офф случилось разбирательство с командой VGJ.Storm. Она победила на групповой стадии, но получила дисквалификацию тренеров на первый матч плей-офф. Американцы проводили процедуру драфта перед началом матча с двумя тренерами - Аароном Clairvoyance Кимом и Ильей Illidan Пивцаевым. Менеджмент команды пообщался с PGL. Там были не против такого расклада - главное, чтобы после пика за компьютерами остались только игроки. С таким заявлением оказалась не согласна компания Valve. Разработчики высказались на сей счет в Twitter, итогом чего стало решение, что в первом матче плей-офф ни одного тренера в кабинке VGJ.Storm не будет.https://twitter.com/KBBQDotA/status/1030949904569446400
Не обошлось и без NaVi. В СНГ любой матч разных команд проходит с упоминанием этого украинского коллектива. В этот раз о нем заговорили из-за того, что победитель первого в истории The International Данила Dendi Ишутин прибыл в Ванкувер. Он заверил пользователя форума reddit BrBanana в том, что приехал в Канаду, чтобы отдохнуть и посмотреть «доту». Но кто знает? Может, просмотр в Team Liquid его ожидает в Ванкувере?
Что говорят цифры?
По данным Esports Charts, групповую стадию The International в пике посмотрели почти 6 миллионов зрителей. На российские трансляции пришлась доля в 331 тысячу зрителей, на китайские – 5,2 миллиона.
Также стоит отметить, что Valve выпустила сокровищницу The Trove Carafe, в которую вошли новые предметы для Huskar, Ogre Magi, Pangolier, Venomancer, Rubick, Disruptor, Silencer и Storm Spirit. Приятным бонусом для покупателей сокровищницы стала возможность выбора автографа комментатора или игрока - он будет предоставлен вместе с покупкой.https://twitter.com/wykrhm/status/1031001541837115392
Призовой фонд The International продолжает расти, но уже не такими стремительными темпами. Открытие новой сокровищницы может простимулировать любителей «доты» пополнить казну еще. В данный момент призовой фонд TI8 составляет 24,726 миллиона долларов. В прошлом году фонд насчитывал 24,787 миллиона.
Хайлайты турнира можно посмотреть ЗДЕСЬ.
Фото: The International 2018
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