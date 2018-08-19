Почти первые и в шаге от провала. Как выступили российские команды на групповом этапе The International

«Матч ТВ» подводит итоги групповой стадии The International 2018.

На главном турнире сезона по Dota 2 выступают сразу два российских коллектива, представляющих СНГ-регион: Virtus.pro и Winstrike Team. Если «медведи» были одними из главных фаворитов всего сезона и TI8, то от Winstrike непонятно было чего ожидать. Нельзя сказать, что картина стала яснее после групповой стадии.

WINSTRIKE TEAM

Команда Winstrike угодила в группу А, где ее соперниками стали Evil Geniuses, Fnatic, Invictus Gaming, Mineski, OG, PSG.LGD, Team Liquid и VGJ.Thunder. В этом списке сразу две команды, которые изначально считались фаворитами турнира.

За день до старта групповой стадии были опубликованы предпочтения фанатов Dota 2. Победитель прошлого TI Team Liquid стали лидерами голосования в Facebook и Twitter, а на китайском сервисе Weibo однозначным фаворитом признана команда PSG.LGD.

Российский коллектив Virtus.pro расположился на второй и четвертой строчках в голосовании. Отметим, что другая команда из России, Winstrike Team, не попала в топ-8 обоих рейтингов.

Жаловался на такую жеребьевку и один из игроков команды Алексей Nongrata Васильев.

«Считаю, что наша группа посильнее, чем другая. Но это чисто наше мнение относительно того, как мы играем с другими командами. Возможно, для кого-то еще соперники из нашей группы удобнее. Но лично для нас удобные соперники находятся в другой группе», – говорил Васильев в интервью клубному каналу .

Winstrike была в одной группе с этими же мастодонтами на EPICENTER XL. На групповой стадии команда, тогда еще называвшаяся FlyToMoon, оба раза уступила лидерам. Ничего не изменилось и на TI: два матча - два поражения. Не самая уверенная игра привела к тому, что после второго игрового дня многие критики назвали их главными кандидатами на вылет.

Команда сумела отстоять право на продолжение борьбы только в переигровке с основным конкурентом Invictus Gaming. Китайский коллектив был повержен, но теперь Winstrike угодили в нижнюю сетку плей-офф, где в первом раунде матчи будут проводится до одной победы. Первым соперником наших в матче на вылет станет китайская команда NewBee. Сейчас они являются лишь тенью того коллектива, который побеждал на The International 2014.

Возможно, попав на соперников из другой группы, Winstrike сумеет добиться успеха, но это станет ясно лишь позднее. Пока что можно с уверенностью заявить, что груз ответственности с ребят упал. До старта турнира многие в СНГ-регионе шепотом говорили о том, что у нашей второй команды есть неплохие шансы. Теперь этот шепот стал еще тише, почти растворился. Но я знаю как минимум одного человека, который продолжает верить в достойное выступление команды.

VIRTUS.PRO

«Медведи» попали в группу В, где по факту были главными фаворитами. Но случился VGJ.Storm. Американская команда, одним из лидеров которой является Роман Resolut1on Фоминок, одержала пять побед, уступив только Virtus.pro в заключительном матче группы. У российской команды проявились некоторые проблемы в игре, а может, и в концентрации. Ничьи с Serenity, Secret и TnC – не те результаты, которых следовало ожидать от безоговорочного победителя рейтингового сезона DPC. Особняком стоит ничья с pain Gaming, слабейшей командой группы, которая в итоге завершила борьбу на TI8. Да, тренер «медведей» Иван ArtStyle Антонов после первого игрового дня говорил о желании коллектива выйти в плей-офф с первого места, но сложилось все немного иначе, из-за чего первым соперником в плей-офф станет сразу грозный PSG.LGD.

Нельзя говорить о том, что коллектив «поплыл». Эти локальные результаты могут являться частью игры команды, желающей добиться итоговой победы на турнире. Невольно на ум пришел недавний пример с чемпионата мира по футболу, который прошел в России. Действующий на тот момент чемпион мира - сборная Германии - проиграла в первом матче команде Мексики, после чего вырвала в добавленное время победу у Швеции. Не самый убедительный старт для лидера мирового футбола. Все решалось в заключительном матче группового этапа. Соперник так же, как и у Virtus.pro, был из Азии – Корея. Вот только тут загвоздка: корейцы победили и оставили Германию за бортом турнира.

Интересные события на турнире

Перед стартом плей-офф случилось разбирательство с командой VGJ.Storm. Она победила на групповой стадии, но получила дисквалификацию тренеров на первый матч плей-офф. Американцы проводили процедуру драфта перед началом матча с двумя тренерами - Аароном Clairvoyance Кимом и Ильей Illidan Пивцаевым. Менеджмент команды пообщался с PGL. Там были не против такого расклада - главное, чтобы после пика за компьютерами остались только игроки. С таким заявлением оказалась не согласна компания Valve. Разработчики высказались на сей счет в Twitter, итогом чего стало решение, что в первом матче плей-офф ни одного тренера в кабинке VGJ.Storm не будет.

Не обошлось и без NaVi. В СНГ любой матч разных команд проходит с упоминанием этого украинского коллектива. В этот раз о нем заговорили из-за того, что победитель первого в истории The International Данила Dendi Ишутин прибыл в Ванкувер. Он заверил пользователя форума reddit BrBanana в том, что приехал в Канаду, чтобы отдохнуть и посмотреть «доту». Но кто знает? Может, просмотр в Team Liquid его ожидает в Ванкувере?

Что говорят цифры?

По данным Esports Charts, групповую стадию The International в пике посмотрели почти 6 миллионов зрителей. На российские трансляции пришлась доля в 331 тысячу зрителей, на китайские – 5,2 миллиона.

Также стоит отметить, что Valve выпустила сокровищницу The Trove Carafe, в которую вошли новые предметы для Huskar, Ogre Magi, Pangolier, Venomancer, Rubick, Disruptor, Silencer и Storm Spirit. Приятным бонусом для покупателей сокровищницы стала возможность выбора автографа комментатора или игрока - он будет предоставлен вместе с покупкой.

Призовой фонд The International продолжает расти, но уже не такими стремительными темпами. Открытие новой сокровищницы может простимулировать любителей «доты» пополнить казну еще. В данный момент призовой фонд TI8 составляет 24,726 миллиона долларов. В прошлом году фонд насчитывал 24,787 миллиона.

Хайлайты турнира можно посмотреть ЗДЕСЬ .

Фото: The International 2018

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