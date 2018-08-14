Две российские команды и чемпион мира. Кто выступит на The International от Европы и СНГ

«Матч ТВ» продолжает знакомить читателей с командами, которые выступят на главном турнире сезона.

Предстоящий TI8 обещает очень увлекательное зрелище. По преданию чемпионат четного года должна выиграть одна из команд восточного региона. Однако европейские коллективы запросто могут поспорить с данным поверьем. На турнире в этом году выступят две СНГ-команды: Virtus.pro и Winstrike Team. От Европы будут представлены три коллектива: Team Liquid, team Secret, OG.

Virtus.pro – прямое приглашение

Российская команда – один из фаворитов предстоящего турнира. Сезон-2017/18 прошел для «медведей» самым лучшим образом. Virtus.pro выиграли 4 мейджора (в последнем, кстати говоря, они уступили Team Liquid). Однако победы и призовые места на турнирах подарили команде Solo большое количество очков, таким образом, она заняла первое место в рейтинге DPC.

Относительно состава команды, можно сказать, что он лучший за последние несколько лет. Virtus.pro выглядят фаворитами своей группы на TI8, ведь Team Liquid и PSG.LGD им могут попасться только в плей-офф.

Winstike Team – победитель квалификации в СНГ

Российская команда поразила своей игрой абсолютно весь регион СНГ. Коллектив не только выиграл квалификацию, но и в течение сезона не оставлял шансов таким грандам, как Virtus.pro и OG. Закрытая квалификациия на TI 8 у российской команды прошла без особых проблем. Обыграв в гранд-финале команду ESPADA, они доказали, что заслуживают единственный предоставленный для СНГ слот. Игроки состава Winstike Team по отдельности не представляют из себя звезд мирового уровня, все играют примерно на одном уровне. Однако вместе они могли организовать серьезные проблемы оппонентам. Стоит отметить волевое 3 место на EPICENTER XL , где состав, тогда еще называвшийся FlyToMoon, уступил лишь PSG.LGD и Team Liquid. Все СНГ-комьюнити бесспорно будет следить за игрой кумиров на предстоящем турнире. Главное – чтобы ожидания оправдали себя.

Team Liquid – прямое приглашение

Один из фаворитов TI 8 наравне с Virtus.pro. Коллектив из Европы будет участвовать в знаменательном турнире в ранге действующего чемпиона мира. Это, бесспорно, завышает ожидания от игры Team Liquid. Однако существует традиция, что ни одна команда не выигрывала TI8 дважды. Развеет ли команда этот миф? Вероятно, что да. После выступления на TI7 Team Liquid только продолжали работать над своей игрой. Отсутствие замен, стабильная игра и мотивация к победам дали свои плоды: коллектив выиграл последний мэйджор, тем самым доказав остальным, что их вовсе не стоит скидывать со счетов. Нельзя не упомянуть недавний скандал, окутавший MinD_ContRoL жесткой критикой. На форуме Reddit были размещены скриншоты высказываний болгарского игрока о русских людях. Иван Бориславов «выразил сожаление», что Гитлер не уничтожил все русское население. Игрок извинился и был оштрафован . Это стало уроком для болгарского «дотера». Но никто не знает, как закончится TI для Team Liquid, если нервы у Ивана все-таки еще раз сдадут.

Team Secret – прямое приглашение

Европейский коллектив сформировался еще после судьбоносных решафлов (трансферов) по окончанию TI 4. В настоящем сезоне команда заняла 4 место в рейтинге DPC. Первою половину сезона Team Secret провела хорошо, но затем был замечен небольшой спад, связанный с недопониманием игроков на линиях. Разобрали ли европейцы свои ошибки? Мы узнаем совсем скоро.

OG – победитель квалификации в Европе

Сезон OG провели на среднем уровне. Моральный уровень команды подрубили неожиданные решафлы в конце мая 2018-го. Состав покинули Тал Fly Айзик и Густав s4 Магнуссон (они перешли в Evil Geniuses, которые также примут участие на TI8). Замены были найдены в лице Энатона ana Фама и Топиаса Topson Тавитсайнена. Новый состав собрался и без особых проблем квалифицировался на TI. Таким образом, у N0tail и Fly будет отличная возможность встретится лицом к лицу на предстоящем турнире.

The International 2018 пройдет в Ванкувере на площадке Rogers Arena. Групповая стадия турнира начнется 15 августа, плей-офф – с 20 по 25-е.

Текст: Александр Сергеев

Фото: VIRTUS.PRO

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