Украинец и «Злые гении». Кто выступит на The International от Америки

«Матч ТВ» знакомит читателей с командами из Северной и Южной Америки, которые выступят на главном турнире сезона.

The International 2018 пройдет в Ванкувере на площадке Rogers Arena. Групповая стадия турнира начнется 15 августа, а плей-офф – с 20 по 25-е. Квалификации на TI проходили по всему миру. Северной Америке было предоставлено целых 3 слота, а южноамериканцам всего один.

По ходу турнира команды разделят на две группы по девять коллективов. Игры будут проводиться в формате Round Robin. Один состав из каждой группы, набравший наименьшее количество баллов, покинет турнир. Оставшиеся 16 команд пройдут в плей-офф с сеткой double-elimination.

Призовой фонд чемпионата на данный момент составляет более 23 миллионов долларов. Выигрыш формировался благодаря продажам так называемых «боевых пропусков» и первоначального призового фонда.

Еще 26 июня стали известны все участники легендарного турнира: Virtus.pro, Team Liquid, PSG.LGD, Team Secret, Mineski, Vici Gaming, Newbee, VGJ.Thunder, OG, FTM.Winstrike, Team Serenity, Invictus Gaming, Fnatic, TNC Pro Team, paiN Gaming, VGJ.Storm, Evil Geniuses, OpTic Gaming.

OpTic Gaming

Последним финалистом на TI 2018 стала Американская команда OpTic Gaming. Практически никто не сомневался, что она будет выступать на TI 2018. Однако на China Dota2 supermajor они проиграли Virtus.pro и, соответственно, заняли 5-6 место. До топ-8 рейтинга DPC им не хватило буквально 135 очков. Северной Америке дали целых три слота на турнир. Поэтому состав геймера-универсала Питера ppd Дагера был обязан попасть на TI. В плей-офф закрытой квалификации OpTic Gaming проиграли Immortals 1:2. Они попали в нижнюю сетку, где развеяли мечту CompLexity Gaming на TI8, а затем и вовсе взяли реванш у все тех же Immortals. Таким образом, OpTic Gaming заняли 3-й предоставленный американцам слот.

EVIL GENIUSES

На последнем Supermajor команда сыграла совсем неважно. «Злые Гении» проиграли 2 карты OpTic Gaming и заняли 9-12 место. Возможно, удручающий результат команды можно было связать с заменами. Перед супермейджером Таль Fly Айзик и Густав s4 Магнуссон заменили Расмуса MISERY Филипсена и Клинтона Fear Лумиза, соответственно. У команды было совсем немного времени на подготовку. Однако меньше чем через месяц, благодаря сыгранным действиям на квалификации, Evil Geniuses получили путевку на TI. В групповой стадии они выиграли 4 матча из 7, а в плей-офф без проблем расправились с CompLexity Gaming и Immortals.

EG всегда славились тем, что не боялись приглашать в состав молодых игроков. В 2014 новичком команды стал 14-летний Саид SumaiL Хассан. Через несколько месяцев он выделялся яркой игрой на фоне остальных тимейтов. Результатом сплоченных действий стала победа на Dota 2 Asia Championship, а затем триумф на The International 2015. «Злые гении» полностью заслуживают 2ой слот на главный турнир года.

VGJ.Storm

Одна из самых популярных команд Америки. После серебра на MDL Changsha Major ожидания от коллектива были высоки. Однако выступление на China Dota2 supermajor, на котором команда заняла 9-12 место, озадачило Dota 2 комьюнити. Квалификация для VGJ.Storm на TI 2018 прошла идеально. Коллектив занял первое место в группе (6 побед из 7 игр), что позволило напрямую квалифицироваться на участие в TI8. Интрига североамериканской группы была в том, что сразу 3 команды закончили групповую стадию с одинаковым количеством побед/поражений. До самого конца было неясно, кто сможет выйти на TI8, минуя стадию плей-офф.

Стоит отметить сыгранность коллектива. Более того, в составе VGJ.Storm находится один из самых популярных киберспортсменов Роман Resolut1on Фоминок. Профессиональному игроку всего 21 год, ровно 7 лет назад он начал играть в dota 2. Выступал за Virtus.pro, RoX.KIS и Team Empire. В начале 2016 года Роман перешёл в американскую команду Digital Chaos, с которой завоевал серебро на TI6. С марта 2018 года играет в стане коллектива VGJ.Storm.

Американский состав заслуженно занимает последний слот на TI8.

paiN Gaming

Бразильская организация была образована еще в 2010 году. До 2016 года состав активно искал талантливых и опытных игроков, что, конечно, не сразу дало свои плоды. Отличные результаты команда начала показывать с начала 2018 года. PaiN Gaming завоевали серебро на WESG 2017 Dota 2, а на ESL One Birmingham 2018 вовсе заняли 3 место, тем самым отлично заявив о себе.

Южная Америка удостоилась лишь одного слота на TI8. Бразильцы не без проблем, но смогли отвоевать заветное место. В групповой стадии квалификации paiN Gaming делили первое место с SG e-sports (выиграли в первом мачте). Однако в плей-офф команды сыграли 2 игры, обе остались за Пэинами (5:3 по сумме 2 матчей).

В ходе квалификаций бразильцы отлично себя показали. Проигрывая в моральном плане, они смогли переломить настрой оппонентов и выиграть единственный южноамериканский слот. Команда добьется больших высот на TI8, если покажет свою железную выдержку и талантливую игру.

Текст: Александр Сергеев.

Фото: twitter.com/Team_VGJ

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