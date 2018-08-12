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«ПСЖ» и «Новые пчелы». Участники The International от Азии

10:16
«ПСЖ» и «Новые пчелы». Участники The International от Азии
«Матч ТВ» продолжает знакомить читателей с командами, которые выступят на главном турнире сезона.

Согласно традиции в четный год победа на The International должна достаться команде из восточного региона. В этом году на турнире выступят 6 коллективов из Поднебесной: 4 из них получили прямое приглашение, а еще 2 вышли через квалификации. А из региона Юго-Восточной Азии на TI8 будет всего 3 команды.

PSG.LGD – прямое приглашение

Китайская команда заняла третье место в рейтинге DPC c результатом в 7332 очка, за счет чего получила прямое приглашение на TI 2018. 4 последних мейджора коллектив заканчивал в тройке призеров. Стоит отметить триумф на EPICENTER XL и MDL Changsha Major. На China Dota 2 Supermajor китайская команда заняла 3 место, уступив Team Liquid и Virtus.pro. По мнению аналитиков и комментаторов, в этом году у PSG.LGD серьезные шансы на победу в чемпионате.

В минувшем апреле французская футбольная команда «ПСЖ» и киберспортивная организация LGD объявили о сотрудничестве. Впервые в истории знаменитая парижская команда стала инвестировать средства в развитие киберспорта на китайском рынке. По словам директора футбольной организации Фабиана Аллегре, сотрудничество с LGD – отличный шанс для «ПСЖ» закрепиться в азиатском регионе. Партнерство кардинально не изменило игру китайского состава, однако LGD обзавелись новой формой, в которой коллектив выступил на EPICENTER XL.

https://twitter.com/PSGeSports/status/986910163314659329

Vici Gaming – прямое приглашение

Коллектив занял 6-е место в рейтинге DPC с 2835 очками. В прошедшем сезоне китайская команда не отличалась громкими победами или же высокими достижениями. Бронза на MDL Changsha Major, 5-6 место China Dota 2 Supermajor, однако вторые места на майнорах помогли китайцам набрать необходимые для прямого инвайта очки. Команда вернулась на The International после двухлетнего перерыва. Средний уровень Vici Gaming не позволяет назвать ее фаворитом, а аналитики пророчат коллективу 7-8 место.

https://twitter.com/ViCi_Gaming/status/1026052170981027840

Newbee – прямое приглашение

Newbee заняли 7 место в рейтинге DPC c 2445 очками. Прошедший сезон для китайского коллектива, мягко говоря, не задался. Призеры на ESL One Hamburg 2017 и StarLadder i-League Invitational Season 4. На мейджорах команда выше 4 места не занимала, однако немногочисленные успехи на майнор-турнирах позволили ей добыть драгоценные очки DPC. На последнем China Dota 2 Supermajor команда проиграла Vici Gaming со счетом 0-2 и заняла 7-8 место. Китайский коллектив замен за сезон не претерпел, таким образом, зрители увидят состав образца The International 2017, где Newbee заняли 2 место.

https://twitter.com/newbeecn/status/1003547518406483969

VGJ.Thunder – прямое приглашение

Восьмое место в рейтинге DPC заняла команда VGJ.Thunder с 1935 очками. На старте сезона коллектив был практически незаметен. Он проигрывал матч за матчем, однако учился на ошибках, и результатом стало 2 место на The Bucharest Major. VGJ.Thunder повторили успех на GESC: Indonesia Dota2 Minor, тем самым громко заявив о себе. Однако невооруженным глазом можно разглядеть спад в игре VGJ.Thunder. На прошлом мейджоре коллектив занял 9-12 места, проиграв Newbee, что, несомненно, говорит о том, что ему нужно серьезно поработать над собой перед TI8.

Как уже было указано, китайским командам было предоставлено 2 слота на TI8. Их могли получить две сильнейшие команды, прошедшие через квалификации. Квоты получили Team Serenity и Invictus Gaming.

https://twitter.com/ViCi_Gaming/status/1026096434574249984

Team Serenity

В группе закрытой квалификации коллектив занял второе место. А затем без проблем переиграл LGD.Forever Young и Invictus Gaming в плей-офф, тем самым обеспечив себе место на TI 2018. Победители квалификации, с одной стороны, наименее известные, а с другой – наиболее непредсказуемые и опасные представители стран Поднебесной. Долгое время организацию представляли всевозможные миксы несыгранных игроков, начиная с любителей, заканчивая профессионалами. Однако для относительно молодой организации участие на TI 2018 – это уже огромное достижение.

https://twitter.com/thekmart/status/1022666324789448704

Invictus Gaming

Одна из слабых китайских команд взяла второй слот на TI 2018. В групповой стадии закрытой квалификации Invictus Gaming заняли пограничное с вылетом 4 место. В стадии плей-офф без проблем выиграли For The Dream, но затем проиграли Team Serenity и попали в нижнюю сетку, где без особого труда расправились с LGD.Forever Young. Команда выступала слабо как в китайском дивизионе, так и на больших турнирах: 9-12 место на Dota 2 Asia Championships 2018 и 9-10 место на MDL Changsha Major. Аналитики не ожидают ничего сверхъестественного на TI 8 от игры этого китайского коллектива.

https://twitter.com/invgaming/status/1009839078123032577

Команды из региона Юго-Восточной Азии

Mineski – прямое приглашение

Южно-азиатский коллектив занял в рейтинге DPC 5 место с 3150 очками, таким образом, получил приглашение на TI8. Неоспоримым триуфмом для команды стала победа на Dota 2 Asia Championships 2018, а затем выше 5-6 места она, увы, не поднималась. Однако средние выступления на майнорах позволили Mineski безоговорочно закрепиться в топ-8 рейтинга DPC. На последнем China Dota 2 Supermajor коллектив занял 9-12 место, проиграв ViCi Gaming 1:2 по картам. Результаты южно-азиатского коллектива нестабильны – у него существуют серьезные проблемы с взаимодействием между игроками, что, несомненно, будет является слабым местом на TI8.

https://twitter.com/MineskiProTeam/status/1026517614812520449

Командам из Юго-Восточной Азии было предоставлено 2 слота на TI8. Места заняли Fnatic и TNC Predator. Как и предсказывали аналитики, никакой сенсации не случилось.

Fnatic

В течение игрового сезона коллектив претендовал на прямой инвайт. Однако к концу сезона многочисленные китайские команды заработали драгоценные очки DPC, тем самым заставив Fnatic пробиваться на TI8 через квалификации. К слову, они прошли без особых проблем. В групповой стадии «Фнатики» заняли третье место, а в серии плей-офф без шансов обыграли TNC Tigers и TNC Predator. Сезон южно-азиатский коллектив провел на среднем уровне: 2 место на Dota Summit 8, серебро DreamLeague Season 9, четвертые места на ESL One Katowice 2018 и ESL One Birmingham 2018. В составе Fnatic есть и опытные игроки, например, DJ или Abed. Они без проблем смогут взять игру на себя и организовать оппонентам серьезные проблемы на предстоящем турнире.

Киберспортсмены устроили «сумасшедшую» вечеринку, чтобы отпраздновать выход на The International. Они заказали много пиццы и съели все…

https://twitter.com/FNATIC/status/1011236051669716993

TNC Predator

Соперник Fnatic по плей-офф закрытой квалификации прошел на TI через нижнюю сетку благодаря победе над TNC Tigers. Филиппинская команда была основным конкурентом Fnatic и Mineski на протяжении всего сезона. Хорошую игру коллектив показал лишь на Dota 2 Asia Championships, где смог остановиться на 4 месте, на остальных мейджорах выше 5-8 мест не поднимался.

https://twitter.com/TNCPredator/status/1011204789324079104

The International 2018 пройдет в Ванкувере на площадке Rogers Arena. Групповая стадия турнира начнется 15 августа, плей-офф – с 20 по 25-е.

Текст: Александр Сергеев

Фото: PSG eSports

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