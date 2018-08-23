«Я всегда буду любить тебя, баскетбол». Коби Брайанту - 40

Если вы любите баскетбол, вы не можете не любить Коби Брайанта. Он не всегда был примерным семьянином (хотя его семья от него без ума). Возможно, он нарушал правила дорожного движения, не уступал старшим место в транспорте и даже не всегда чистил зубы по утрам. Но во всем, что касается баскетбола, это образец отношения. Поэтому когда два года назад Коби завершал карьеру, грустили все.

В современном баскетболе не осталось места слову «преданность». Из звезд прошлого можно составить длинный список тех, кто никогда в жизни не менял клуб. Ларри Берд, Билл Расселл, Джулиус Ирвинг, Тим Данкан. Из тех же «Лейкерс» – Мэджик Джонсон и Джерри Уэст.

Сейчас ценности сместились. Это не хорошо и не плохо, это – иначе. Сегодня лучший игрок мира Леброн Джеймс может себе позволить даже два раза за карьеру уйти из родной команды. В первый раз – в поисках чемпионского титула, во второй – в поисках еще большей славы и денег.

Может быть, Коби просто повезло попасть в «Лейкерс», где у него было все. А может быть, у него не было ничего, чего он не добился бы сам. Да и вообще, о каком везении речь, если родители решили назвать ребенка в честь еды? Первое имя родители Брайанта подсмотрели в ресторанном меню, решив назвать ребенка в честь сорта мраморной говядины Кобе. Второе – Бин – часть прозвища отца Брайанта, «Джелли-бин» (так в США называют маленькие жевательные конфеты). А вы говорите, повезло.

Его карьера в «Лейкерс» началась с вылета во втором раунде плей-офф. Зато в тот сезон 18-летний Коби выиграл конкурс по броскам сверху. И до сих пор остается его самым молодым победителем.

В первый сезон Коби у «Лейкерс» все равно не было шансов. Тогда в лиге еще доминировал Майкл Джордан и его «Чикаго». Но потом главный тренер «Буллз» Фил Джексон переехал в Лос-Анджелес, и началось.

5 чемпионских титулов – это круто. Но 17 подряд Матчей звезд – пожалуй, даже круче. Причем все 17 раз – с 2000 по 2016 год – болельщики ставили Брайанта в стартовую пятерку. Даже если он потом не приезжал на Матч звезд из-за травмы.

В 2012 году на Олимпиаде в Лондоне он отказался от предложенного Виктором Хряпой фастфуда и попал во все баскетбольные инстаграмы России. Видео, которое не стареет.

Когда он уходил, плакали даже больше, чем на премьере «Титаника». И это не единственная параллель с Леонардо ди Каприо.

В своем последнем матче Коби набрал 60 очков. И это в 37 лет!

«Спорил с ним на 50 очков, а этот засранец набрал 60». Коби Брайант громко попрощался с НБА

А потом стал первым в истории игроком НБА, в честь которого клуб вывел из обращения сразу два номера.

Самое особенное достижение Брайанта – «Оскар». Настоящий. Ди Каприо получил его только с пятой номинации, а Коби – с первой. Пятиминутный мультфильм-посвящение «Дорогой баскетбол» впечатлит вас, даже если вы не интересуетесь спортом. Обязательно посмотрите.

Коби Брайант получил «Оскар». Это невероятно круто

С днем рождения, Мамба!

Фото: Marcus Brandt / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, globallookpress.com