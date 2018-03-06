Коби Брайант получил «Оскар». Это невероятно круто

То, к чему Леонардо ди Каприо шел 22 года, защитник «Лейкерс» сделал с первой попытки. Такого не бывает даже в кино!

«Дорогой баскетбол» – так называется стихотворение, которое Коби Брайант написал в 2015 году, перед своим последним сезоном в НБА. Оно было опубликовано на сайте Players’ Tribune и сразу стало хитом.

«Ты подарил мечту о «Лейкерс» шестилетнему парню, и я всегда буду любить тебя за это. Но этот сезон – все, что у меня осталось. Мои сердце и разум еще способны бороться, но тело говорит, что пора сказать прощай… Я говорю тебе об этом заранее, чтобы мы могли насладиться каждым моментом, что нам осталось провести вместе. Плохим и хорошим. Мы отдали друг другу все, что у нас было».

Даже в формате простого текста эти строки способны пробить на большие эмоции, а то и на слезы. Добавьте к этому одного из лучших аниматоров в Голливуде и гениальный саундтрек – и станет понятно, что «Дорогой баскетбол» был просто обязан стать лучшим короткометражным анимационным фильмом 2017 года.

За визуализацию биографии Черной Мамбы взялся Глен Кин – художник, который рисовал «Красавицу и чудовище», «Русалочку», «Покахонтас». У композитора и дирижера Джона Уильямса резюме еще более фантастическое: «Звездные войны», «Челюсти», «Инопланетянин», «Один дома», «Гарри Поттер»… В общем, космос.

В исполнении симфонического оркестра и при живом чтении текста от автора «Дорогой баскетбол» проникает в душу особенно глубоко. Лучший короткометражный анимационный фильм 2017 года длится всего пять минут. Но проверено – до мурашек.

Жаль, что на 90-ю церемонию вручения премий Американской киноакадемии не приехал Леонардо ди Каприо. Он получил своего «Оскара» только с пятой попытки – в 2016 году, а первая была в 1994-м. У Коби тоже был свой 20-летний путь – от таланта до иконы. Путь, который он прошел в одном клубе – «Лос-Анджелес Лейкерс». Последний сезон Коби стал самым кошмарным в истории калифорнийцев. Но главным воспоминанием о нем останутся не катастрофические цифры – 17 побед в 82 матчах, а любовь, которая объединила лигу и путешествовала по всей Северной Америке вслед за командой Брайанта. Каждый гостевой матч «Лейкерс» превращался в маленькие проводы. А большие состоялись 13 апреля 2016-го, в самой последней игре – дома против «Юты». Матч ничего не значил в турнирном плане, но «Лейкерс» и «Джаз» устроили невероятную зарубу, которую – по привычке – в концовке вытащил Коби.

«Спорил с ним на 50 очков, а этот засранец набрал 60». Коби Брайант громко попрощался с НБА

Черная Мамба и баскетбол – уже второй год не вместе. Но Коби продолжает творить историю. Три месяца назад он стал первым в истории НБА баскетболистом, в честь которого клуб вывел из обращения сразу два игровых номера (8 и 24). Эта церемония могла начаться только одним способом – с показа «Дорогого баскетбола».

В воскресенье в Голливуде Брайант снова срывал овации. И снова приводил публику в восторг: «Дело баскетболистов – заткнуться и стучать мячом в пол, но приятно, что мы можем кое-что больше». А потом добавил, что стать обладателем «Оскара» – это даже круче, чем выиграть чемпионат НБА.

Кин, получив «Оскара» из рук Марка Хэмилла (он же Люк Скайуокер), сказал, что «Дорогой баскетбол» – это не только про баскетбол: «Какую бы форму ни обретала ваша мечта, только через страсть и упорство невозможное становится возможным».

«И, чем бы я ни занялся дальше, мы оба знаем:

Я всегда останусь тем пареньком, который бросал скрученные носки в корзину в углу.

5 секунд на часах,

Мяч в моих руках,

5… 4… 3… 2… 1

Я буду всегда любить тебя.

Коби».

Фото: Matt Petit/A.M.P.A.S via Getty Images