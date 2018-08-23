«Зенит» – «Мольде». Онлайн и лучшие моменты

В Санкт-Петербурге проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы.

Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Зенит – Мольде

Факты о матче:

Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург»;

В предыдущем раунде «Зенит» обыграл минское «Динамо» с общим счетом 8:5;

«Мольде» в двухматчевом противостоянии одолел «Хиберниан» (3:0);

Состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Смольников, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак, Дриусси, Дзюба;

Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Смольников, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак, Дриусси, Дзюба; Состав «Мольде»: Линде, Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген, Эурснес, Сарр, Хуссаин, Странд, Холанн, Хестад;

Линде, Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген, Эурснес, Сарр, Хуссаин, Странд, Холанн, Хестад; Текстовая трансляция и статистика.

Лучшие моменты:

Артем Дзюба пытался ударить по воротам «Мольде», но мяч срезался и полетел в сторону Дриусси. Аргентинец имел шанс переправить мяч в сетку ворот, но попал в штангу.

Дзюба, недавно отпраздновавший 30-летие, показывает свою заряженность на борьбу.

После атаки гостей мяч прошел в опасной близости от штанги ворот Лунева.

Эффектным финтом Дриусси обыграл защитника «Мольде», сделал пас на Мака, но удар словака был заблокирован гостями.

Дзюба нанес удар по воротам «Мольде», но направил снаряд чуть выше ворот.

Дзюба ворвался в штрафную и совершил прострел, который прервал вратарь гостей.

0:1. Пропускает гол «Зенит». Миха Мевля неудачно скинул мяч после навеса в штрафную клуба из Санкт-Петербурга, мяч попал Эйрику Хейстаду, который переправил его от штанги в ворота хозяев.

Дриусси наносит удар по воротам «Мольде», но мяч пролетает выше створа гостей.

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

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