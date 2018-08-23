«Зенит» – «Мольде». Онлайн и лучшие моменты

Факты о матче:
- Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург»;
- В предыдущем раунде «Зенит» обыграл минское «Динамо» с общим счетом 8:5;
- «Мольде» в двухматчевом противостоянии одолел «Хиберниан» (3:0);
- Состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Смольников, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак, Дриусси, Дзюба;
- Состав «Мольде»: Линде, Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген, Эурснес, Сарр, Хуссаин, Странд, Холанн, Хестад;
- Текстовая трансляция и статистика.
Лучшие моменты:
Артем Дзюба пытался ударить по воротам «Мольде», но мяч срезался и полетел в сторону Дриусси. Аргентинец имел шанс переправить мяч в сетку ворот, но попал в штангу.Открыть видео
Дзюба, недавно отпраздновавший 30-летие, показывает свою заряженность на борьбу.Открыть видео
После атаки гостей мяч прошел в опасной близости от штанги ворот Лунева.Открыть видео
Эффектным финтом Дриусси обыграл защитника «Мольде», сделал пас на Мака, но удар словака был заблокирован гостями.Открыть видео
Дзюба нанес удар по воротам «Мольде», но направил снаряд чуть выше ворот.Открыть видео
Дзюба ворвался в штрафную и совершил прострел, который прервал вратарь гостей.Открыть видео
0:1. Пропускает гол «Зенит». Миха Мевля неудачно скинул мяч после навеса в штрафную клуба из Санкт-Петербурга, мяч попал Эйрику Хейстаду, который переправил его от штанги в ворота хозяев.Открыть видео
Дриусси наносит удар по воротам «Мольде», но мяч пролетает выше створа гостей.Открыть видео
Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
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