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«Зенит» – «Мольде». Онлайн и лучшие моменты

18:21
«Зенит» – «Мольде». Онлайн и лучшие моменты
В Санкт-Петербурге проходит первый матч плей-офф квалификации Лиги Европы.
Футбол. Лига Европы. Раунд плей-офф. Зенит – Мольде

Факты о матче:

  • Встреча проходит на стадионе «Санкт-Петербург»;
  • В предыдущем раунде «Зенит» обыграл минское «Динамо» с общим счетом 8:5;
  • «Мольде» в двухматчевом противостоянии одолел «Хиберниан» (3:0);
  • Состав «Зенита»: Лунев, Анюков, Мевля, Иванович, Смольников, Кузяев, Краневиттер, Эрнани, Мак, Дриусси, Дзюба;
  • Состав «Мольде»: Линде, Реммер, Габриэльсен, Форрен, Хауген, Эурснес, Сарр, Хуссаин, Странд, Холанн, Хестад;
  • Текстовая трансляция и статистика.

Лучшие моменты:

Артем Дзюба пытался ударить по воротам «Мольде», но мяч срезался и полетел в сторону Дриусси. Аргентинец имел шанс переправить мяч в сетку ворот, но попал в штангу.

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Дзюба, недавно отпраздновавший 30-летие, показывает свою заряженность на борьбу.

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После атаки гостей мяч прошел в опасной близости от штанги ворот Лунева.

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Эффектным финтом Дриусси обыграл защитника «Мольде», сделал пас на Мака, но удар словака был заблокирован гостями.

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Дзюба нанес удар по воротам «Мольде», но направил снаряд чуть выше ворот.

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Дзюба ворвался в штрафную и совершил прострел, который прервал вратарь гостей.

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0:1. Пропускает гол «Зенит». Миха Мевля неудачно скинул мяч после навеса в штрафную клуба из Санкт-Петербурга, мяч попал Эйрику Хейстаду, который переправил его от штанги в ворота хозяев.

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Дриусси наносит удар по воротам «Мольде», но мяч пролетает выше створа гостей.

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Фото: РИА Новости/Михаил Киреев

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