«Перед матчем искали Калитвинцеву трусы нужного размера, кое-как нашли». Борман по-прежнему в порядке

Корреспондент «Матч ТВ» Евгений Шуваев встретился в Таллине с одним из самых ярких тренеров 1990-х Валерием Овчинниковым.

Пожалуй, не было в российском футболе конца прошлого века более колоритного специалиста, чем Овчинников. О нагрузках, которые он давал игрокам нижегородского «Локомотива», ходили легенды. Его фразы, брошенные в интервью и на пресс-конференциях, становились афоризмами. Да чего только стоит один внешний вид – в лучшие времена Валерий Викторович весил за сотню, умудряясь при этом выжигать бровку во время матчей. Ни к одному другому тренеру так крепко не пристало прозвище, фактически ставшее вторым именем.

Вместе с 1990-ми пропал не только «Локомотив», прекратив существование. На какое-то время из поля видимости исчез и сам Борман. В 2005-м он вернулся в Эстонию, где начинал карьеру, и стал вице-президентом местной «Левадии». Последние пару лет, впрочем, он там уже не работает. «Свои нюансы появились, нормальный процесс», - нехотя объясняет он.

Пересказывать в десятый раз все байки из прошлого в вопросах и ответах, мы не стали, решив на этот раз поговорить больше об актуальном.

– Год назад вы собирались «включиться в один интересный проект в Эстонии». С этим связан уход?

- Не совсем. С тем проектом не получилось, сейчас занимаюсь другим – раскруткой одного молодого футболиста. Он русский, играет в Эстонии. Два клуба премьер-лиги уже выразили интерес, - говорит Овчинников и закуривает.

- От сигарет, смотрю, так и не отказались.

- Максимум по одной трети за раз, как и раньше.

«Липпи спрашивал, как читать лекции, если мы учились по вашим учебникам»

- До полетевших менисков вы играли вратарем. Есть мнение, что голкиперу сложнее стать сильным тренером в силу специфики игрового амплуа.

- А Лемешко, Босс (Сергей Овчинников. – «Матч ТВ»), Дзофф? Главным надо родиться. Черчесов на чемпионате мира это доказал.

- Только не говорите, что перед турниром верили в выход сборной в четвертьфинал?

- Не верил. Но Саламыч правильно сказал: «Политический заказ родины выполнен». Спортивный – нет. По-хорошему надо было попадать в финал. Любая команда, приезжающая на ЧМ-2018, ставит задачу сыграть в решающем матче или хотя бы быть в тройке. Мы это не сделали.

Однако игра забудется, а то, что мы в плей-офф уступили по пенальти, в памяти народа останется. Как останется и тот самый жест Дзюбы после забитого гола. Такие заводилы, как Артем, и нужны команде.

- А такие, как Смолов? Отмолчался на чемпионате мира, никак не может забить за «Локомотив». Отсутствие сыгранности? Необходимость играть в новой команде с колес?

- В 1994 году ко мне в Нижний перебрались Юра Калитвинцев и Женя Смертин. А у нас выездная игра в Самаре, очень нужная. Мы в спешке кое-как нашли Калитвинцеву трусы нужного размера, так как к тому моменту он не набрал, а скорее собрал форму. Лишний вес у него был, короче. Тем не менее вышел в основе и свой дежурный гол все равно положил. С поля уходил – его под руки взяли и на лавку аккуратно посадили. Выжал из себя все, что мог. Так что с колес или не с колес – неважно, зависит от игрока. За Смолова обидно.

- Вы не раз говорили, что к нашим тренерам в России относятся пренебрежительно. Сейчас у национальной сборной русский тренер, во всей РПЛ работает лишь один специалист из дальнего зарубежья. Есть чувство удовлетворения?

- Не только РФС, но и в руководстве каждого клуба люди поняли, что хватит уже дурить и разводить на деньги.

Есть такая литература – «Основы спортивной тренировки». Эту книгу в конце 1970-х писал доктор наук Лев Павлович Матвеев. Когда я учился в ВШТ, он был там преподавателем. В 1998 году нам организовали в Италии лицензирование тренеров, лекции читал Липпи. И вот сидим мы все – Долматов, Газзаев, Семин, остальные, – и Марчелло говорит: «Интересно, как сейчас вам читать лекции, если мы учились по вашим учебникам?»

- Тем не менее наши тренеры в Европе не особо ценятся. Кроме Слуцкого толком и нет никого.

- Там другой подход в принципе. Двенадцать лет назад «Левадия» победила «Твенте» в Кубке УЕФА и должна была дальше играть с «Ньюкаслом». За неделю до первого матча в Таллин вылетел их десант. Человек восемь: офицер безопасности, помощники, кого только не было. Когда прибыла сама команда, одного автобуса не хватило, чтобы их отвезти в отель, – понадобился еще один. Перед тренировкой на поле только обслуживающего персонала 17 человек вышло. Зато какая значимость у главного тренера, какой вес! Взвод помощников по одну руку, отряд медиков по другую. У эстонцев со всеми этими функциями, на которые британцам нужно 250 исполнителей, шестеро справляются. Да, мы проиграли «Ньюкаслу» – 0:1 и 1:2. При этом в гостях их «подхватили» так, что англичанам пришлось на поле зашевелить булками и соорудить нужный себе счет.

В России сейчас тоже пополняют штаб, раздувают бюджет, а потом команда вылетает от ПАОК. Насколько я помню, Аленичева после аналогичного сразу же сняли? А вот к иностранцу оказалось подъехать сложнее, там контракт иначе прописан. В этом плане ничего особо не изменилось.

«Поварам было сказано: обед и ужин отдайте им в пакете, раз пропустили»

- В том числе в футбольном хозяйстве?

- В 1990-е игроков искали и находили в первой и второй лигах, те пробивались в большой футбол. Сейчас в ту сторону мало кто смотрит. Есть бразильские пляжи, на которых хоть сеткой футболистов можно ловить. Есть Африка, где в паспорте у человека написано 17 лет, а на вид все 30. Берут уже готовых игроков.

- Так вы ж сами в 1990-е одним из первых бразильцев пригласили в Россию.

- И уже извинялся за это. В то время они нужны были, чтобы привлечь людей на трибуны. Цирк такой местный. Для выездного уровень был слабоватый, а для локального употребления – вполне. Бразильцы оставили после себя хороший след в поселке Сортировочный, где находилась база «Локомотива». На свет появилась целая группа мулатов.

- Борис Матвеев рассказывал, как вы восемь с половиной часов проводили разбор матча. Похоже на правду?

- Один раз было такое, да. Поварам было сказано: обед и ужин отдайте игрокам в пакете, раз уже пропустили кормежку. Причем говорил я, ни разу не повторившись. Чем хорош великий и могучий русский язык – если отбросить слова-паразиты, получится речь минут на сорок.

- Игроки не возмущались?

- Им никто не давал права голоса. Потому что перед этим мы проиграли там, где не должны были проигрывать вообще. Что называется, достали.

- Арзамасский завод как-то отдал вам долги не деньгами, а бронетранспортером. Куда этот БТР в итоге делся?

- Мы его продали. На момент приобретения у него уже не было боевой башни, и его можно было использовать при тушении пожаров, в системе железных дорог – там, где плохая проходимость. Но вообще можно было поменять БТР и на футболистов. Время было такое, на что только не меняли. На сахар, например.

Денег в 1990-е особо не водилось. Мы приехали к «Спартаку» платить за Мухсина Мухамадиева и привезли два хоккейных баула. Сумму по сегодняшним меркам смешную, но крупных купюр просто не было, только мелкие. Надо было видеть лицо начальника команды, который тащил на себе эти баулы! Главный бухгалтер «Спартака» даже пересчитывать не стала, на слово поверила.

«Семин – мухомор такой, что надкусишь и сам ноги протянешь»

- Сейчас в Нижний Новгород часто наведываетесь?

- Бываю.

- На чемпионат мира приезжали?

- Нет. Кое-какие семейные проблемы, надо было здесь находиться. У меня и дома хороший большой экран. Но нужно видеть и запомнить, каким город стал после чемпионата мира. Всю верхнюю часть просто вылизали!

- Надолго ли? Дорогу, построенную к турниру, уже размыло.

- Что у нас в Италии на днях случилось?

- Мост упал.

- Те же проливные дожди. В Волгограде такая же история с дорогой. Но все ведь исправили, и сейчас ситуация определенное время будет на контроле.

Мне не нравится, что многих из нас теперь хлебом не корми – дай лишь признаться в том, какие мы гады. Да никогда такого не было, чтобы в Нижнем Новгороде на первую лигу 24 тысячи пришло! Если команда Черышева будет и дальше давать результат, народ останется на трибунах. Атмосфера хорошая, арена красивая.

- Но денег на футбол в Нижнем как не было, так нет?

- На самом деле Шарадзе (с декабря 1991-го по 1999 год – начальник Горьковской железной дороги. - «Матч ТВ») добывал для «Локомотива» деньги, но проблема в том, что он единственный, кто это делал. Искал благодаря рабочим связям, но все было сложно. Город, область – вообще никак в процессе не участвовали. От их помощи, наоборот, вся голова в шрамах: давали миллион, а затем следовало столько проверок, что мы хотели уже скинуться и отдать эти деньги им обратно. Если бы не Омари Викторович, «Локомотива» ни высшей, ни в каких других лигах в принципе не было бы. Поменялся начальник дороги – клуб сразу прекратил существование.

- Часто говорят, что без Овчинникова в футболе стало скучнее. Получается, запомнили больше вас, а не вашу команду?

- Николай Александрович Толстых в свое время ввел такую политику, что президент клуба – номер один, а все остальные – наемные работники. О каких тренерах вы сейчас слышите? Где тот звонкий комсомольский голос? Почему все меньше людей говорят так, как они хотят говорить? Есть еще такие, кроме Семина и Карпина? Не уходящие от конфликтных ситуаций, имеющие свое мнение. Всем рты позатыкали контрактами.

Раньше решение увольнять или не увольнять Овчинникова принимал Шарадзе, начальник железной дороги, у которого 140 тысяч сотрудников и который понимает, что одно из подразделений у него – футбол. А сегодня? Сегодня уже президенты учат жизни тренеров.

- Как раз в соответствии с вашей фразой «Молодые должны жрать старых». Как удалось Семину, который старше вас на год, остаться до сих пор не съеденным? Слишком костистый?

- У него есть результат.

- Не стал бы «Локомотив» чемпионом – уволили бы?

- Думаю, Палыч остался бы, но жрали бы его с удовольствием. Президент клуба смотрит на него и думает, что тот мухомор. А он мухомор такой, что надкусишь – и сам ноги протянешь.

- Так все-таки что насчет молодых, которые должны?

- Слон идет, псы бегут. Чтобы слон шел нормально, его надо грызть. Есть хоть кого раздавить. Пока у Семина есть силы и здоровье, он будет воевать за всю нашу старую гвардию.

Фото: Евгений Шуваев, Андрей Голованов и Сергей Киврин, Stu Forster / Staff / Getty Images Sport / Gettyimages.ru, РИА Новости/Владимир Родионов, РИА Новости/Григорий Соколов

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