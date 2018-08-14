Александр Дитятин: «Ученые говорили, что гимнастом я никогда не буду. Пришлось доказывать обратное»

Герой Москвы-80 - о травмах, призовых и ЗМС для футболистов.

Трехкратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира, единственный гимнаст, бравший медали во всех видах олимпийской программы... Александр Дитятин рассказал «Матч ТВ» о том, как жить в этом виде спорта с ростом 180 см, какие задачи ставили перед его поколением и сколько они зарабатывали. Начали, впрочем, со свежих тем.

– Тут футболистам ЗМС присвоили за восьмое место на чемпионате мира. Нужно было это делать?

– Нет. В мое время ЗМС давали только за золото чемпионата мира или Олимпийских игр. Другой вопрос, что в гимнастике у мужчин разыгрывается восемь комплектов, а в футболе – один. То есть игровым видам, боксу, борьбе приходится сложнее...

– Закончившийся чемпионат Европы по гимнастике смотрели?

– Прямые трансляции, увы, не получилось. Я за городом, здесь не самый лучший интернет. Смотрел легкую атлетику и водные виды спорта, а вот на гимнастику не попадал. Но в записи посмотрел. Наши девушки и парни выиграли командные турниры, итоги на отдельных снарядах тоже видел. Это хорошее выступление.

– Достойные наследники у вашего поколения?

– Набирают обороты. Одно время был сильный спад, когда Россия почти ничего не завоевывала. В последнее время виден прогресс и в многоборье, и на отдельных снарядах, но за лидерами никого нет. В этом проблема. У нас была большая скамейка спортсменов, способных выступать на крупных турнирах, а сейчас за одним-двумя лучшими - пустота. Соответственно, если лидеры не выступают, вторую команду можно и не собрать.

У нашего поколения были другие задачи и масштабы. Мы боролись с непобедимой до того японской сборной, которая выиграла командное первенство на четырех Олимпиадах подряд - с 1960 по 1972 год. Командный зачет на чемпионатах мира они не отдавали с 1962-го по 1979-й. СССР вечно был вторым. В общем, когда пришел в сборную, задача стояла четкая: обыгрывать японцев в Монреале-76 и в команде, и в личном многоборье.

– Когда удалось победить?

– Строго говоря, мы обошли их еще Монреале, но судьи не были к этому готовы (смеется). Так что произошло это на чемпионате мира в Форт-Уэрте (США) в 1979 году, когда мы безоговорочно выиграли команду, а я стал абсолютным чемпионом мира. Ну, а в личном первенстве ход противостояния в Монреале-76 переломил гимнаст, который всегда был для меня ориентиром, – Николай Андрианов. Он очень чисто работал на снарядах. В те годы у нас не было видео- или кинозаписей, поэтому увидеть кого-то можно было только вживую, на соревнованиях.

– Стало ли судейство с тех пор лучше, прозрачнее?

– Вопросы по судейству были, есть и будут. Это субъективное мнение, поэтому оно всегда будет причиной обсуждений. За шажок на приземлении можно снять по-разному. Правила меняются, но вопросы к судейству остаются. Другое дело, что сейчас, как говорится, «имя именем, а баллы баллами». Если неизвестный спортсмен делает упражнение с высокой базой сложности, то может обыграть любую звезду. В мое время сначала ты работал на имя, а затем оно работало на тебя. Так что я пять лет зарабатывал имя, оставаясь на вторых ролях. И только потом стал получать с него дивиденды от судей. В Монреале-76, когда стал четвертым в многоборье, мое выступление, возможно, было лучше, чем годы спустя, когда выигрывал золото. В 1981 году на ЧМ в Москве у меня была тяжелейшая травма голеностопа - нога синяя до колена, все наглухо затейпировано. И в таком состоянии, на одной ноге, после первого дня соревнований судьи поставили меня на второе место в личном многоборье! И лишь на второй день, когда поняли, что вообще не тяну, меня задвинули.

– Как получили ту травму?

– Ломаются в основном на ровном месте, по небрежности. К сложному элементу готовятся, настраиваются, и, как правило, все проходит нормально. Невнимательность, небрежное отношение к легким элементам – самые частые причины травм. Был случай, когда на разминке вольных упражнений два гимнаста столкнулись, одновременно начав разбег с разных углов ковра. Что же до моего голеностопа, то перед ЧМ-81 партнер по сборной прыгнул ко мне на батут, и в результате на ноге вылетел голеностопный сустав. Три дня перед чемпионатом мира провел в койке, не тренировался, не разминался, ничего не делал... И в таком состоянии пошел выступать. В результате этот голеностоп оборвал мою карьеру, хотя на том ЧМ взял три золота: в команде, на брусьях и кольцах.

– Могли бы еще выступать, не случись травмы?

– Подпирала очень сильная молодежь, так что сложно сказать. Да и после неприезда капстран на Игры в Москву на Игры было ощущение, что к ним на Олимпиаду в Лос-Анджелес мы тоже не поедем. Не уверенность, но чувство, догадки... Да к тому времени выиграл уже все что можно было в гимнастике.

– У вас рост 180 см. Высоковаты для гимнаста...

– Изначально «наука», просчитывая меня в возрасте 10-11 лет, сказала, что гимнастом никогда не буду. Затем, уже в сборной, другая «наука» считала меня нестабильным, хотя на каждом старте доказывал обратное. Эту «науку» слушал старший тренер сборной и не всегда ставил меня в состав. Приходилось доказывать все результатами. В 17 лет выиграл Кубок СССР среди взрослых, до этого вынеся все юношеские старты. И на всем протяжении карьеры отбирался в сборную с первых мест на всесоюзных соревнованиях. Тут ничего поделать было нельзя – победителя обязаны были ставить.

– Но могли просто засудить на отборе, не дать выиграть?

– За нами стояли спортобщества - ЦСКА, «Динамо»... И если бы что-то подобное произошло, то руководство «Динамо», за которое выступал, могло спросить с федерации и судей. Так что до серьезных нарушений не доходило, хотя по мелочи случалось.

– Обратный сценарий: судьи закрыли глаза, сработал авторитет, понимаете, что первое место не ваше. Что чувствовали?

– Перед этим много лет пропускал вперед тех, на чьи ошибки закрывали глаза. Случалось даже такое, что на международных турнирах наши советские судьи ставили мне невысокие оценки, и оставался без медали. Было страшно обидно, что из-за оценки соотечественника вместо серебра получу бронзу. А когда твою ошибку не заметили и отдали победу, мук совести не было. Соперники возмущались, безусловно. Ну, бог его знает, что там было: может, судья моргнул в этот момент и действительно не заметил!

– Отбор на московскую Олимпиаду много сил забрал?

– За семь месяцев до Игр выиграл чемпионат мира, затем – чемпионат СССР. Так что ехал твердым первым номером, без вопросов.

– Лидерство давило?

– Волнуешься на всех соревнованиях - что на первенстве СССР, что на ЧМ. В 1976 году, на своей первой Олимпиаде, конечно, чувствовал большое давление. Затем оно ушло, но все равно на каждом старте, в каждом подходе переживал. Не трясется только нездоровый человек, нормальный должен волноваться. В Москве-80 первым снарядом многоборья был конь, а он считается самым капризным и непредсказуемым, с большим количеством падений. После него тоже волновался, но уже меньше.

– Когда первый раз поехали за границу?

– Должен был отправиться в десятом классе в Болгарию на соревнования «Дружба». Но не поехал. Тренеры посчитали, что слишком юный и не справлюсь с напряжением международных соревнований. Поэтому первый выезд у меня случился в Чехословакию немного позже.

– Что везли гимнасты из-за границы в те годы?

– Мы почти ничего не тащили. Конечно, что-то везли, но это не был источник дохода, бизнесом. Джинсы, пластинки – то, что пользовалось спросом... Это объяснялось тем, что у нас было много стартов с хорошими призовыми. И необходимости что-то везти, к тому же рискуя, особо не возникало.

– Какие были призовые?

– Золото Олимпиады стоило 4 000 рублей, чемпионата мира – 1 500 рублей, чемпионата Европы - кажется, 500 рублей. И с этих сумм удерживали 13-процентный подоходный налог. На турнире на призы газеты Moscow News платили 300 рублей за победу. Поскольку на одном соревновании спортсмен мог завоевать пять медалей, считайте сами, сколько выходило. В 1976-м получилось интересно с призовыми за Игры. Нам выплатили 10 процентов от них в валюте, то есть 3600 дали рублями, а еще 400 рублей – долларами. Считали по официальному курсу, и вышло 600 долларов. На черном рынке получалось намного больше, чем 400 рублей.

– Многие говорят, что спортивный характер - не лучший бонус в семейной жизни. Вы дважды разведены. В чем причина?

– Дело тут не в спортивном характере как таковом, а в его несовпадении с характером второго человека. У спортсменов, конечно, характер посложнее, они живут в мире режима, диет, целей и задач. Но если второй человек подходит к этим особенностям, то все будет в порядке.

Фото: РИА Новости/Дмитрий Донской, РИА Новости/Миранский, РИА Новости/Борис Светланов, РИА Новости/Сергей Гунеев, РИА Новости/Владимир Федоренко