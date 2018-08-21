«Когда дело дошло до Валеры, все затихли». Карпин, каким вы его точно не помните

«Матч ТВ» побывал в местах, где нынешний тренер «Ростова» начинал заниматься футболом, и поговорил с людьми, которые помогли ему сделать карьеру.

Поезд останавливается в Ивангороде, небольшом городке под Кингисеппом, входящем в пограничную зону, – въезд туда по пропускам, загранпаспортам или местной регистрации. Впереди меня ждут таможенный контроль и пятиминутный рывок состава до Нарвы.

От вокзала до ДЮСШ «Паэмурру», что на улице 26-го июля (в этот день в 1944 году бойцы Ленинградского фронта освободили Нарву, отсюда такое название), пешком максимум полчаса. В этой спортшколе в 1970-х начинал заниматься спортом Валерий Карпин. Правда, не футболом, а… хоккеем. Почетный гражданин Нарвы, тренер Валентин Шидловский видел в юном Карпине талантливого хоккеиста. Восемь лет назад Шидловского не стало, на фасаде дома №17 на Таллинском шоссе, где проживал тренер, ему установили памятную доску.

Переводить на русский надпись не стали, хотя 90 процентов населения города говорит на том языке, на котором когда-то между собой общались Шидловский с Карпиным.

В ближайшие годы в честь Шидловского назовут один из стадионов Нарвы. Возможно, как раз тот, что на территории «Паэмурру». Раньше там были и хоккей, и футбол, и все на свете. Сейчас футбола уже нет – в начале 2000-х этот вид спорта из независимых детских школ забрали себе профессиональные клубы. Большие ворота на поле ДЮСШ теперь отсутствуют как класс.

– Валера действительно пробовался в хоккее, но не то чтобы прямо играл, – говорит Юрий Шаламов, первый футбольный тренер Карпина. – Хотя мое поколение в принципе как-то не разделяло футбол и хоккей, одним занимались летом, другим – зимой. Единой командой. В хоккее изначально виделось больше перспектив, там была своя профессиональная команда, в отличие от футбола.

Считается, что целенаправленно в футбол Карпин пришел в восемь лет.

– Он жил возле школы №8, где было футбольное поле. Сейчас там Дом творчества. Мы решили провести на этом поле несколько тренировок, чтобы привлечь детей. Никакой рекламы и агитации не потребовалось – быстро собрали по сарафанному радио несколько ребят, – вспоминает Шаламов. – Карпин ведь из рабочей среды, его родители трудились на комбинате. Отец, кстати, тоже играл и в футбол, и в хоккей, но особо на занятиях спортом они не настаивали, никуда конкретно сына не подталкивали. У него как-то у самого был стержень, были упрямство и желание себя поставить и проявить.

В 1979 году в Ереване десятилетний Карпин как лучший нападающий легендарного турнира «Кожаный мяч» получил приз из рук Сергея Сальникова, олимпийского чемпиона Мельбурна. «Мы закончили турнир в середине таблицы, но игра Карпина понравилась Сальникову, и он решил отдать кубок ему, - вспоминает Шаламов. - В то время не было какой-то конкретной селекционной службы, которая вытаскивала бы талантливых людей на самый верх. Сама система их показывала».

Мы общаемся с Шаламовым на трибунах ледового дворца «Тондираба» в Таллине. В столице Эстонии футбол хоккею вроде бы не уступает, в отличие от Нарвы, тем не менее именно «Тондираба» – самое современное спортивное сооружение страны, недавно комплексу исполнилось четыре года. На льду крутятся крошечные фигуристки, которых вскоре меняют такие же клопы в грозной хоккейной амуниции. Юрий Герасимович в задумчивости смотрит на них.

- Я работал со многими талантливыми ребятами, - делится он. – Были пацаны и одареннее Карпина. Первым моим воспитанником, вызванным в юношескую сборную СССР, стал Олег Половинкин в 1981-м. Крепкий такой игрок, коренастый. Но если Валера цеплялся буквально за каждую возможность проявить себя в футболе, грыз землю и доказывал, то Олег свалившимся ему на голову шансом не воспользовался. Раз-два съездил на сборы, надоело, конкуренция. «Папа у меня сварщик, надо учиться профессии и работать. Будет гарантированный заработок», - говорил он. В итоге вообще бросил футбол, даже на уровне республики перестал играть.

В 15 лет Карпин перешел в спортшколу Калининского района Таллина, откуда попал в местную «Звезду», а в 1986-м оказался в «Спорте». Шаламов в это время уехал в Москву на курсы Высшей школы тренеров. «Оставил судьбу Валеры в его же руках, - подмигивает Юрий Герасимович. – Карпина взял «Старт». Буквально через год команду принял под свое крыло генерал Гнездилов, сделав ее военной, и она стала именоваться «Спорт». Военной – в том смысле, что ребята параллельно проходили службу и играли в футбол во второй лиге.

Возглавлял «Спорт» в то время Валерий Овчинников, в будущем – легенда нижегородского футбола, знаменитый Борман, один из самых ярких тренеров в нашем футболе в лихие 90-е (большое интервью с ним – в ближайшие дни на matchtv.ru). Начинал Карпуля – именно так Овчинников называет своего бывшего игрока – в «Спорте как «квотный игрок»: по регламенту необходимо было ставить в состав двух пацанов до 18 лет, это было условием лицензирования команды.

- Как-то вернулся в Эстонию по делам и заглянул на мини-футбольный зимний турнир, куда заявился и «Спорт», - вспоминает Шаламов. - И совсем молодым составом раскатал местных крепышей. Во время одного из матчей подумалось, что Валера стал другим – жестким, лидером, лучше понимающим, что ему надо. Он начал соприкасаться с взрослыми мужиками, которые могли уже и корпус, и ногу поставить. У людей, играющих за деньги, другая психология. В «Спорте» надо было выживать, проявлять вместе с талантом неуступчивость, терпеть боль, все ведь смотрят. Тогда у Валеры стала проявляться его рациональность. А ко мне, наверное, впервые пришло понимание, что можно гордиться тем, что удержал такого парня в футболе.

- С Карпулей я впервые столкнулся, когда ему было 17, - говорит Овчинников. - Помню, стоит такой щупленький нарвский мальчишка на длинных ногах от коренных зубов. В 1987-м возрастной ценз отменили, и Валеру вообще хотели отцепить от «Спорта». В том году он практически у меня не играл. Читал, что он жаловался на нагрузки, которые мы давали на сборах (Карпин называл их Освенцимом у Бормана. – «Матч ТВ»). Но напомню, что на сборах в Сочи мы играли с «Днепром», и Карпин сделал в той игре две голевые передачи. Затем сыграли вничью с «Зенитом», который уже выиграл чемпионство на тот момент. После этих матчей Карпулю и начали вытаскивать команды вроде ЦСКА. Никакой возможности удержать его не было. Генералы отдали приказ – и всё. Но Валера и сам сделал немало для того, чтобы его карьера удалась. Например, вместе с ним в Таллине был такой игрок по фамилии Мицник. Абсолютно спартаковского стиля, но его никто так в итоге и не увидел.

Столично-армейский период карьеры Карпина продлился, впрочем, всего год. «ЦСКА был на переломе, вылетал из высшей лиги. Никто не знал, что делать с клубом, - отмечает Шаламов. - Все видели, как рушится большой клуб. Примерно тогда в команду попал и Валера, как и другой будущий спартаковец Пятницкий. Сезон Карпин отыграл за ЦСКА-2, затем съездил в Воронеж, где, будучи фланговым полузащитником, стал вторым бомбардиром «Факела». Тогда его уже по-настоящему заметили и киевское «Динамо», и «Спартак».

Мало кто знает, что помимо ЦСКА и «Спартака» в карьере Карпина мог нарисоваться и «Локомотив». Не московский, но тем не менее. «В 1986-м мы с Евгением Ловчевым, с которым за одной партой в ВШТ сидели, уехали работать в челябинский «Локомотив», - вспоминает Шаламов. - И Женя говорит: «В московском «Локомотиве» расформировали дубль, давай возьмем пару ребят оттуда». Я согласился и предложил еще двух из Эстонии, своих воспитанников - защитника Сережу Вачевского и Валеру Карпина. Сережа, к сожалению, скончался в прошлом году, приезжал на его похороны, очень жаль, ему и 50 лет не было. Так вот, Карпина «Спорт» не отпустил из-за каких-то сборов, хотя в Челябинске команда была уровнем повыше. Ловчев, когда узнал об этом, сказал: ну да ладно, наверное, не судьба. И забыл про Валеру. А тут Карпин вдруг в «Спартаке» объявляется! И Ловчев мне говорит: «Да ты чего, надо было в лоб дать, такого парня нам зажали!»

Сам Карпин несколько лет назад сказал, что не только бегать, но и думать его научили уже в «Спартаке». Мол, сто процентов понимания футбола – от Романцева. «Валера мне рассказывал, как приезжал к Романцеву в Сокольники на просмотр, - продолжает Шаламов. - Встал в очередь на входе в манеж и не увидел, где она начинается! Сорок человек, а взять должны были в дубль только двух. «Я про себя подумал: а чего сомневаться? Надо пробовать». В этом вся карьера Карпина, которую многим ставлю в пример».

Многим – это воспитанникам футбольной школы таллиннского «Арарата», где Юрий Герасимович работает последние два года.

После Челябинска взрослых мужиков тренировал он только в Эстонии в середине 1990-х, все остальное время отдавал детям. В «Тевалте» у него доигрывали легенды «Зенита» Владимир Долгополов, Михаил Бирюков, Сергей Кузнецов. С другими, московскими, легендами Шаламов пересекался в столице, когда Карпин только-только перебрался в «Спартак».

- Я очень хорошо помню, как мы, слушатели ВШТ, вместе с тренерами и комментаторами собирались на трибунах УСК ЦСКА перемывать косточки игрокам. Тогда в «Спартаке» появился Цымбаларь, было несколько молодых вроде Онопко, Шалимова, Карпина. Прилетало каждому без исключения. Но когда дело дошло до Валеры, все вдруг затихли. «Нет, ничего не могу сказать», «Не пойму, спартаковский игрок или не спартаковский» – такие обрывистые фразы. Маслаченко и вовсе сказал: «Не, этот мне не нравится, что-то в нем не то». Тогда Карпина бросился защищать Евгений Майоров: «А вы знаете, я таким же в хоккей пришел. В меня никто не верил, но хуже от этого играть я не стал. Говорили: «Вот брат Борис играющий, а ты шайбы будешь носить». Так мне и про комментаторское будущее то же самое твердили». Тут включился и Старостин: «А я вижу, что все эти ребята скоро исчезнут, по заграницам разъедутся, а этот, – и показывает на Карпина, – пока седые волосы не полезут, футбол не бросит. Потому что не так легко ему все досталось».

Несколько раз спрашиваю Шаламова про «сложный характер» Карпина. Тот делает вид, что не понимает, о чем речь. Говорит, что Валера «все впитывал, никогда не перечил, что удивительно, напротив – слушал, раскрыв рот». Сейчас такое представить, конечно, сложно. Но, может, действительно раньше все было иначе – и трава зеленее, и люди покладистее?..

В прошлом году Карпин в Нарве сыграл свадьбу. В его инстаграме периодически появляются фотографии с малой родины, хотя работа оставляет все меньше пространства для маневра.

- Раньше, когда в «Спартаке» работал, часто на поезде приезжал. Ростов все-таки подальше, чем Москва, - улыбается Шаламов. - Но на день-два Валера, бывает, заглядывает. Встретимся – поговорим, даже не столько о футболе и перспективах, сколько о жизни, о здоровье. Пришли в зал к мальчишкам – попинали с ними мяч. Назавтра организовали баньку попариться, чайку попить. Карпин остается человеком той среды, из которой вышел. Он помнит свое детство.

Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков, Евгений Шуваев